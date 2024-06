Aide à la rédaction par IA gratuite pour tous les utilisateurs

Améliorations dans Helpdesk pour les équipes d’assistance

Simplification de la gestion des tâches et des articles pour tous

Prise en charge des diagrammes Mermaid pour les développeurs, les rédacteurs techniques et les chefs de projet

Simplification de la création de nouveaux projets pour les administrateurs de projets

YouTrack est maintenant plus rapide pour tous les utilisateurs

Autres améliorations

YouTrack 2024.2 est disponible avec une fonctionnalité d'assistance à la rédaction générée par JetBrains AI. Tous les clients des versions Cloud et Server disposant d’un abonnement actif peuvent l’utiliser gratuitement pour bénéficier de la vérification automatique de la grammaire, de l’orthographe et de la ponctuation, et améliorer la précision et la qualité de leurs contenus textuels.JetBrains a également apporté plusieurs améliorations en réponse aux demandes les plus fréquentes émises par des équipes utilisant YouTrack quotidiennement. Dans YouTrack Helpdesk, vous pouvez désormais créer des formulaires en ligne avec des champs conditionnels qui permettent une personnalisation plus avancée des tickets des rapporteurs, tout en permettant aux agents de cloner des tickets afin de les traiter dans d’autres types de projets. D’autre part, les agents sont désormais avertis lorsque d’autres agents ajoutent des commentaires. Les autres mises à jour majeures de cette nouvelle version portent notamment sur la simplification de la configuration de nouveaux projets et des améliorations significatives en matière de performances et d’évolutivité.L’assistance par IA de YouTrack a été enrichie de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’efficacité de votre équipe. Elle effectue maintenant une relecture en temps réel des contenus textuels partout dans YouTrack. Actuellement, seuls l’anglais et l’allemand sont pris en charge, mais d’autres langues seront ajoutées prochainement.Vous pouvez confier à l’IA la description de vos tâches, l’écriture d’articles ou la participation à des discussions. Elle vérifie automatiquement la grammaire, l’orthographe et la ponctuation au fur et à mesure de la saisie, et vous pouvez vérifier ses suggestions une par une ou les appliquer en une seule fois.Ces fonctionnalités de révision viennent compléter la fonctionnalité d’AI Assistant, disponible dans YouTrack depuis 2023, qui génère des résumés de contenus dans les tâches, articles ou tickets d’assistance, et fait des suggestions lors de la composition de réponses.Pour mettre ces fonctionnalités à la disposition des membres de votre équipe, les administrateurs doivent activer les capacités d’IA sur YouTrack Cloud ou Server, puis activer l’aide à la rédaction. Ces deux options utilisent des crédits JetBrains AI, qui sont renouvelés gratuitement chaque semaine. Par la suite, l'éditeur de logiciels pour développeurs ajoutera la possibilité d’acheter davantage de crédits JetBrains AI afin que les équipes puisse disposer d’un nombre de crédits suffisants en fonction de leur usage.Les formulaires en ligne remplis par les utilisateurs pour créer des tickets dans les projets Helpdesk sont maintenant plus flexibles. Vous pouvez utiliser des champs conditionnels afin de collecter des informations pertinentes sur la base des renseignements fournis par des rapporteurs dans un autre champ. Par exemple, une fois que le client a sélectionné un type de requête, les champs suivants présentent uniquement les options pertinentes pour ce type de requête.Les administrateurs de projets Helpdesk peuvent définir la dépendance entre les champs. Un ou plusieurs champs conditionnels peuvent être affichés en fonction d’un champ sélectionné précédemment. Ensuite, vous pouvez ajouter au formulaire autant de champs de ce type que nécessaire, et ils seront montrés aux rapporteurs en fonction des paramètres que vous définissez. Vous pouvez ainsi demander des données différentes en fonction du produit concerné, du type de demande, etc.Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans la résolution d’une même demande d’assistance, les agents et les membres de votre équipe peuvent désormais voir quand d’autres collaborateurs sont en train d’ajouter un commentaire à un ticket. Cela permet d’éviter la duplication des efforts et de savoir immédiatement qui travaille sur la réponse au client. La notification se fait par une simple note vous indiquant que l’un de vos collègues est en train d’écrire quelque chose.Cette amélioration est également basée sur l’un des scénarios les plus courants rencontrés par les équipes utilisant YouTrack. En fonction des informations contenues dans votre ticket, il peut arriver que vous souhaitez continuer à travailler dessus dans l’un de vos projets internes et convertir la demande en une fonctionnalité ou en un autre type de ticket. Désormais, vous disposez de la commande Copier dans l’outil de suivi des tickets pour créer facilement une copie du ticket dans un autre projet de votre choix. La tâche ainsi créée sera automatiquement liée au ticket avec la mention « est associé à » dans le projet Helpdesk, afin de faciliter l’identification de la source du nouveau ticket.En réponse à vos retours, JetBrains a ajouté la possibilité de vérifier les modifications apportées aux descriptions de tickets et aux commentaires sur les tickets et les articles (en plus de l’option permettant de vérifier l’historique des modifications des articles). Cela vous permet d’accéder à une liste des mises à jour précédentes, avec des informations sur les personnes les ayant effectuées et leurs dates. La mise en évidence des lignes modifiées devrait faciliter la navigation dans les textes. Si la modification a été faite par erreur ou doit être annulée, vous pouvez restaurer la version précédente à tout moment. Utilisez les paramètres ou le flux d’activités pour travailler sur l’historique des modifications.Cette version facilite le traitement des pièces jointes avec de multiples documents pour toutes les équipes. Il est désormais possible de choisir comment afficher les pièces jointes – sous forme d’aperçus des fichiers ou de liste avec des informations sur chaque document. Les pièces jointes sont également regroupées avec celles qui sont ajoutées à la description de la tâche et aux fichiers qui ont été chargés ultérieurement dans les commentaires. Enfin, si vous souhaitez limiter les distractions, vous pouvez simplement réduire l’ensemble de la section des pièces jointes.JetBrains a considérablement amélioré le mode sombre afin d’y apporter davantage de visibilité et de simplicité, et espère que cela fera une différence pour les nombreuses personnes qui préfèrent travailler avec le mode sombre. JetBrains vous invite à l'essayer pour vous faire votre propre idée.En réponse à une autre requête très populaire parmi les utilisateurs, une nouvelle fonctionnalité permet maintenant d’exporter des articles sous forme de fichiers Markdown. Cela simplifie le transfert de votre contenu entre la base de connaissances de YouTrack et d’autres plateformes, applications ou systèmes, tout en conservant sa mise en forme et sa structure. Vous pouvez choisir d’exporter des articles individuellement ou en incluant l’ensemble de leurs sous-articles, commentaires et pièces jointes.La prise en charge de la syntaxe de Mermaid est une fonctionnalité attendue depuis longtemps par les responsables d’équipes et de projets qui préfèrent une approche basée sur le texte et requérant un minimum de code pour la création de leurs visualisations. YouTrack prend maintenant en charge les diagrammes et les graphiques créés avec du balisage Mermaid. Vous pouvez les ajouter à vos tâches et articles, et les partager dans des commentaires, y compris dans les commentaires inline d’une base de connaissances. Il suffit d’intégrer le diagramme sous forme de bloc de code avec la syntaxe de Mermaid pour générer automatiquement son rendu.JetBrains a mis à jour l’assistant de projet dans YouTrack pour aider les chefs de projets à naviguer dans le processus de création plus facilement. Vous pouvez commencer avec un modèle de projet et le personnaliser en fonction des besoins de l’équipe. Vous avez le choix entre le modèle de projet par défaut et les modèles Helpdesk, Scrum et Kanban pour commencer. L’assistant de projet vous guidera tout au long du processus de configuration de chaque modèle de projet et de tâche. Au cours des étapes suivantes, vous pouvez inviter des membres de l’équipe, activer le suivi du temps et sélectionner d’autres paramètres.Le modèle de projet par défaut est un excellent point de départ pour configurer chaque élément en fonction des besoins de votre équipe. En plus de cela, pour les équipes travaillant en itérations par bloc de temps, un projet Scrum, par exemple, fournira des tâches préconfigurées avec des champs et deux tableaux Agile avec des sprints : un pour les chefs de projet et l’autre pour l’équipe de développement.Si vous souhaitez essayer différentes configurations de YouTrack, vous pouvez également choisir le modèle de projet Demo. Il contient un ensemble préconfiguré d’exemples de tâches, une collection de tableaux Agile, des rapports et un tableau de bord.Les versions Cloud et Server de YouTrack ont fait l’objet d’améliorations significatives en matière de performances et d’évolutivité. La rapidité d’exécution des tâches est une priorité pour les équipes et l’un des principaux atouts de YouTrack par rapport aux autres outils de gestion de projets et de suivi des tickets. C’est pourquoi JetBrains a amélioré la vitesse de YouTrack pour les actions les plus fréquentes.YouTrack est maintenant capable de traiter davantage de tickets, d’articles et de fichiers avec moins de cœurs de processeur et moins de RAM. Les pages principales, telles que les pages de tickets et les listes de tickets, se chargent beaucoup plus rapidement avec moins de trafic et des temps de réponse du serveur plus courts, notamment pour les installations YouTrack comptant des milliers d’utilisateurs.Les workflows de YouTrack proposent maintenant davantage d’options pour les articles, les commentaires et les pièces jointes. Cette version inclut également des mises à niveau pour les intégrations de systèmes de contrôle de version et du serveur de build, les configurations d’importation, et plus.Vous trouverez dans les notes de version tous les détails techniques et la liste complète des correctifs de bugs et des améliorations.Si vous utilisez YouTrack Cloud, vous bénéficiez automatiquement de la mise à niveau vers YouTrack 2024.2 conformément au calendrier de maintenance de JetBrains. Si vous disposez d’un abonnement YouTrack Server actif, vous pouvez télécharger YouTrack 2024.2 dès maintenant. Si vous n’avez pas encore de licence, vous pouvez utiliser l’essai gratuit pour tester la nouvelle version.