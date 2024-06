-first-parent

Début avril, JetBrains a publié PyCharm 2024.1, la première mise à jour majeure de l'année pour son EDI Python. Les nouveautés et améliorations de cette version incluaient l'aperçu de la documentation pour les modèles et les jeux de données Hugging Face. On pouvait encore noter la saisie semi-automatique du code sur une ligne entière pour JavaScript et TypeScript, basée sur des algorithmes locaux de machine learning ; les lignes épinglées dans l'éditeur ; la révision de code dans l'éditeur, et bien plus.JetBrains lance maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à PyCharm 2024.2. Vous pouvez télécharger les versions EAP à partir du site Web de l'EDI, les obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu.La principale nouveauté de cette première version EAP concerne le système de contrôle de version (VCS).Git dispose d'une option utile pour visualiser l'historique des changements dans une branche : -. Utilisez-la avec la commande git log. Cette option simplifie le journal en masquant les commits individuels issus de la fusion, ce qui facilite le suivi des changements.JetBrains a également ajouté un filtrage avec la commande, qui affiche l'historique sans aucun commit de fusion.Les deux options peuvent être sélectionnées sous le boutondans la fenêtre d'outils Git.Chaque nouvelle version EAP viendra avec son lot de nouveautés et améliorations. JetBrains vous invite donc à les télécharger pour les tester avant la sortie de la version finale.