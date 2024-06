Support du style de programmation PER

Refactorisation dans une barre d'outils flottante

Début avril, JetBrains a publié PhpStorm 2024.1, la première mise à jour majeure de l'année pour son EDI pour le développement Web avec PHP. Cette version est venue avec un bon lot de nouveautés et améliorations. Parmi celles-ci, on peut citer une fonctionnalité de saisie semi-automatique de code sur une ligne entière avec IA locale, la prise en charge de Symfony AssetMapper, un nouveau terminal, des améliorations pour Pest et la prise en charge de PHPUnit 11.0JetBrains ouvre maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à PhpStorm 2024.2, la prochaine mise à jour majeure de cette année. Vous pouvez donc essayer les nouvelles fonctionnalités avant qu'elles ne soient officiellement publiées. Pour en venir aux nouveautés, PhpStorm 2024.2 EAP 1 vient avec deux améliorations notables.PhpStorm prend en charge le style de programmation PER. Pour l'activer, il suffit d'aller danset de sélectionner PER parmi les choix, comme pour les autres styles de programmation :La refactorisation de votre code est devenue encore plus facile ! Il vous suffit de sélectionner l'expression que vous souhaitez refactoriser et de choisir les actions nécessaires directement depuis la barre d'outils flottante :Voici présenté l'essentiel des améliorations pour la première version EAP de PhpStorm 2024.2. Des nouveautés et améliorations seront progressivement ajoutées à chaque nouvelle version EAP. JetBrains vous invite donc à les télécharger pour les tester avant la sortie de la version finale.Les versions EAP sont disponibles en téléchargement à partir du site Web de l'EDI. Vous pouvez également les obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu.