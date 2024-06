Expérience utilisateur

Identifier les goulets d'étranglement de performance : commencez l'enregistrement pour capturer le temps d'exécution de votre code et le visualiser directement dans l'éditeur. C'est beaucoup plus rapide que d'étendre manuellement les journaux de performance, car IntelliJ IDEA enregistre toutes les méthodes en une seule fois.







: commencez l'enregistrement pour capturer le temps d'exécution de votre code et le visualiser directement dans l'éditeur. C'est beaucoup plus rapide que d'étendre manuellement les journaux de performance, car IntelliJ IDEA enregistre toutes les méthodes en une seule fois. Analyser les fuites de mémoire : cliquez sur Capture Memory Snapshot dans le menu déroulant pour examiner les objets en mémoire de votre application et identifier la cause des fuites.





Actions d'intention : dès les premières secondes où vous chargez IntelliJ IDEA, vous pouvez commencer à coder avec l'assistance des actions d'intention.





: dès les premières secondes où vous chargez IntelliJ IDEA, vous pouvez commencer à coder avec l'assistance des actions d'intention. Tests : vous pouvez désormais effectuer des tests Java lorsque votre projet est en cours d'indexation en utilisant le système de build par défaut d'IntelliJ IDEA pour les tests et JUnit 5. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les grands projets qui prennent plus de temps à indexer.

Système de contrôle de version (VCS)

--first-parent

--no merges

Dans Preferences/Settings | Tools | Diff & Merge , sélectionnez Resolve Conflicts in Import Statements .







, sélectionnez . Dans la fenêtre Merge, cliquez sur le symbole d'engrenage et sélectionnez Resolve Conflicts in Import Statements





C'est au début du mois d'avril que JetBrains a publié la première mise à jour majeure de l'année pour IntelliJ IDEA, son EDI Java. La version 2024.1 d'IntelliJ IDEA a apporté toute une série de mises à jour pour vous aider à simplifier vos workflows. On note par exemple la saisie semi-automatique de code complète, qui fournit des suggestions tenant compte du contexte pour des lignes entières de code. La prise en charge de Java 22 pour garantir la compatibilité avec les dernières fonctionnalités du langage. La refonte du terminal qui a amélioré les opérations en ligne de commande, tandis que les lignes épinglées dans l'éditeur ont permis de fluidifier la navigation dans les bases de codes. JetBrains a encore apporté des dizaines d'autres améliorations aux diverses parties de l'EDI dans la version 2024.1.L'éditeur de logiciels pour développeurs lance maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à IntelliJ IDEA 2024.2. Vous pouvez télécharger les dernières builds EAP sur le site Web de JetBrains. Vous pouvez également les obtenir via l'application Toolbox ou sous forme de package snap (si vous utilisez Ubuntu). Mais déjà, regardons plus en détail les nouvelles fonctionnalités et améliorations disponibles dans cette version.Si vous rencontrez un problème de performance avec votre application ou soupçonnez une fuite de mémoire, consultez le nouvel onglet Performance dans la fenêtre d'outilsEn plus de fournir un accès à des graphiques temps réel sur l'utilisation du CPU et de la mémoire, il vous permet de :JetBrains ajoute davantage de moyens pour que vous puissiez commencer à travailler immédiatement dans IntelliJ IDEA, même pendant que l'indexation s'exécute en arrière-plan. Voici un aperçu des fonctionnalités qui sont désormais disponibles :Git dispose d'une option utile pour visualiser l'historique des changements dans une branche :. Utilisez-la avec la commande git log. Cette option simplifie le journal en masquant les commits individuels issus de la fusion, ce qui facilite le suivi des changements.JetBrains a également ajouté un filtrage avec la commande, qui affiche l'historique sans aucun commit de fusion.Les deux options peuvent être sélectionnées sous le boutondans la fenêtre d'outils Git.Il est maintenant possible d'identifier et de résoudre les conflits dans les blocs d'importation pour Java et Kotlin. Il existe deux façons d'activer cette option :Voici présentées les mises à jour les plus importantes de la première version EAP d'IntelliJ IDEA 2024.2. Des nouveautés et améliorations seront progressivement ajoutées à chaque nouvelle version EAP.Les EAP 2 et 3 apportent par exemple des mises à jour et des améliorations significatives. On note l'activation par défaut de la nouvelle interface utilisateur d'IntelliJ IDEA, avec l'ancienne désormais disponible en tant que plugin. Cette interface propose des fonctionnalités de prévisualisation pour la boîte de dialogue Search Everywhere, améliore le mode Kotlin K2 et introduit d'autres améliorations à tester. Les autres mises à jour incluent l'introduction d'un flux de travail de profilage amélioré, un support très attendu de la syntaxe mathématique pour Markdown, et bien plus encore.JetBrains vous invite donc à télécharger les EAP pour tester ces nouveautés avant la sortie de la version finale.