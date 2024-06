En quoi consiste cette campagne ?

À propos de la campagne

Elle est ouverte jusqu’au 15 juin .

. La réduction de 30 % s’applique à l’achat d’une nouvelle licence annuelle individuelle PyCharm Professional.

L’intégralité des recettes des ventes sera reversée à la DSF.

Django est un framework web Python construit et maintenu par les membres de la communauté. Cela peut donner l’impression que le développement et la maintenance de Django se font facilement, mais en réalité, cela requiert un important travail d’organisation, de gestion et de communication. D’autant plus que Django fait l’objet de corrections de bugs chaque mois et d’une mise à jour majeure tous les 8 mois. C’est pour cela que le Programme de Bourses Django (Django Fellowship) existe et que la Django Software Foundation (DSF) a besoin du soutien de la communauté.Pour information, le Programme de Bourses Django est la plus grosse source de dépenses de la DSF. C'est un projet dans lequel des personnes sont rémunérées pour gérer certaines des tâches administratives et de gestion communautaire du projet Django afin de soutenir le développement rapide de Django lui-même. Le programme a donc un impact positif majeur sur la façon dont Django est développé et maintenu.Pour soutenir les développeurs qui utilisent Django au quotidien, l’équipe PyCharm de JetBrains fait en sorte de prendre en charge les dernières fonctionnalités de Django et d’autres technologies. Elle s'efforce aussi de faciliter leur travail, afin qu’ils puissent consacrer leur temps et leur énergie aux points les plus importants et intéressants de leurs projets. Pour vous aider à tirer le meilleur parti de PyCharm et de Django, JetBrains propose régulièrement des tutoriels et webinaires sur des sujets relatifs à Django. Mais le support de JetBrains à la communauté Django n'est pas que technique. Il est aussi financier.Pour la huitième année consécutive, JetBrains participe à la campagne de collecte de fonds pour le projet Django. Au cours des sept années précédentes, les initiatives de JetBrains PyCharm ont permis de reverser plus de 200 000 USD à la Django Software Foundation., vous pouvez bénéficier de 30 % de réduction sur l’achat d’une nouvelle licence annuelle individuelle pour PyCharm Professional, et l’intégralité des recettes des ventes ira à la collecte de fonds générale de la DSF.Cette collaboration vise d'une part à permettre à un plus grand nombre de développeurs Django de bénéficier des performances de PyCharm. Notons que PyCharm propose une prise en charge avancée du framework de développement web Django, avec notamment l'exécution des tâches de l'utilitaire manage.py, la configuration run/debug pour le serveur Django, des fonctionnalités de gestion de bases de données, entre autres. C’est donc le moment de profiter des avantages qu’offre PyCharm Professional pour la prise en charge de Django.D'autre part, cette collaboration vise à soutenir les efforts de la DSF pour l’amélioration du framework et la poursuite de ses contributions à divers programmes de sensibilisation, tels que Django Girls dont le but est d'apprendre le codage aux femmes.C’est grâce à nos contributions à tous que le framework Django pourra continuer à évoluer et à être amélioré dans les prochaines années. N’hésitez donc pas à partager ce lien avec vos amis et collègues développeurs qui utilisent Django.