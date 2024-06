Quelles sont les nouveautés prévues dans RubyMine 2024.2 ?

C'est au début du mois d'avril que JetBrains a publié la première mise à jour majeure de l'année pour RubyMine, son EDI Ruby on Rails. RubyMine 2024.1 est venue avec la prise en charge de la saisie semi-automatique de code sur une ligne entière, la prise en charge du gestionnaire de versions Mise et la mise à jour des inspections pour Ruby 3.3. On note encore la prise en charge des classes et fichiers Ruby avec des inflexions personnalisées, les balises de fermeture dans ERB, la possibilité d'exécuter des commandes VCS avec le SDK du projet en cours, debase 3.0 pour Ruby 3.3, et bien plus.JetBrains ouvre le programme d'accès anticipé (EAP) à RubyMine 2024.2. Nous présentons ici les principales nouveautés et améliorations attendues dans RubyMine 2024.2 et qui seront livrées progressivement à travers le programme EAP.Dans la prochaine mise à jour, l'objectif de JetBrains est d'améliorer votre expérience avec RubyMine en intégrant de nouvelles fonctionnalités d'IA, en améliorant les fonctionnalités de travail à distance et en intégrant les dernières technologies. JetBrains va également mettre en œuvre des optimisations supplémentaires pour les performances de RubyMine.Dans RubyMine 2024.2, JetBrains va introduire plusieurs mises à jour pour l'Assistant IA et le plugin de complétion de code sur une ligne entière.L'Assistant IA recevra des contextes supplémentaires pour des entités Rails spécifiques. Cela va améliorer les résultats de l'explication du code et de l'ensemble des actions IA.JetBrains va également mettre à jour l'Assistant IA pour prendre en compte les règles de style de code de RuboCop lors de la suggestion de code. Cela vous évitera de devoir modifier manuellement le code suggéré pour qu'il corresponde aux directives RuboCop de votre projet.JetBrains travaille encore sur l'amélioration de l'expérience de complétion de code sur une ligne entière et sur la résolution des problèmes liés aux suggestions de code invalides. L'objectif de l'éditeur de logiciels pour développeurs est de garantir qu'elles soient précises et utiles pour vous.Un autre aspect important du travail de JetBrains est d'améliorer l'expérience de saisie et d'édition lors de l'utilisation de la fonctionnalité de développement à distance. JetBrains annonce une réduction des délais lors de la saisie et du temps de réponse côté client.JetBrains travaille activement pour résoudre les problèmes connus et implémenter des correctifs pour les Dev Containers. Des améliorations seront donc annoncées dans ce domaine.RubyMine 2024.2 prendra en charge un ensemble de nouvelles fonctionnalités introduites dans Rails 8. Cela inclut l'utilisation de Ruby 3.3 comme nouvelle version minimale compatible avec Rails 8, des changements dans l'analyse du code, le support de la journalisation structurée, l'utilisation de Markdown pour la documentation de l'API Rails, et plus encore.JetBrains va ajouter la fonctionnalité permettant d'utiliser des fichiers de configuration personnalisés pour exécuter les inspections RuboCop. Cette fonctionnalité sera particulièrement utile si vous avez plus d'un fichier de configuration dans votre projet ou si le nom du fichier de configuration n'est pas celui par défaut.Pour améliorer le formatage du code et vous donner plus de contrôle, JetBrains va introduire plus de paramètres de mise en forme dans RubyMine qui sont alignés avec le comportement de RuboCop.Ces nouveautés et améliorations seront progressivement livrées à chaque nouvelle version EAP. Comme toujours, vous êtes donc invités à essayer les versions EAP et faire des retours à JetBrains avant la sortie officielle. Vous pouvez télécharger les dernières builds EAP sur le site Web de JetBrains. Vous pouvez également les obtenir via l'application Toolbox ou sous forme de package snap (si vous utilisez Ubuntu).