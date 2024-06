JetBrains a implémenté la saisie semi-automatique de code sur une ligne entière : une saisie semi-automatique exécutée localement, générée par l'IA et basée sur des LLM, dorénavant disponible gratuitement pour tous les utilisateurs de GoLand.

Les performances d'indexation et de mise en évidence ont été considérablement améliorées.

JetBrains a mis à jour et perfectionné l'AI Assistant, avec notamment des options supplémentaires pour la saisie semi-automatique du code et la génération de documentation.

La prise en charge des Dev Container est désormais disponible pour tous et apporte de nouvelles fonctionnalités intéressantes.

GoLand 2024.1 est venue avec la prise en charge des mises à jour de Go 1.22.

Nouveautés dans GoLand 2024.2 EAP 1

GoLand 2024.1, la première mise à jour majeure de GoLand a été publiée début avril. Cette version de l'EDI Go de JetBrains est venue avec de nombreux ajouts significatifs :Cette version a également apporté de nombreuses améliorations de l'expérience utilisateur et des outils internes de l'éditeur de logiciels pour développeurs.JetBrains lance maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à GoLand 2024.2. GoLand 2024.2 sera axée sur la stabilité et l'amélioration de l'ensemble des fonctionnalités actuelles, y compris le développement à distance, les performances et le support des fonctionnalités les plus récentes du langage Go. Nous présenterons ici les nouveautés de la première version EAP.Les fonctionnalitésetdansfonctionnent désormais pendant l'indexation, vous permettant de passer instantanément à une ligne de code dès que l'EDI est chargé.En raison de certaines optimisations internes, la mise en surbrillance du code et la navigation fonctionnent désormais mieux pendant le processus d'indexation.JetBrains a ajouté l'action. Désormais, les utilisateurs ayant des référentiels mixtes Go et Python bénéficieront d'une expérience beaucoup plus fluide avec une résolution correcte des espaces de noms lors de l'utilisation de packages de l'espace de noms Python.GoLand inclut également de nombreuses mises à jour provenant de WebStorm et DataGrip, ainsi que quelques fonctionnalités intéressantes d'IntelliJ IDEA.Si vous n'êtes pas familier avec les EAP, retenez qu'elles vous permettent d'essayer les dernières fonctionnalités et améliorations de GoLand pendant que JetBrains continue à y travailler. Ces versions ne sont pas entièrement testées et peuvent être instables, mais c'est justement pour cela que JetBrains a besoin de votre aide. En testant ces versions et leurs nouvelles fonctionnalités avec vos projets et scénarios réels, vous pouvez aider l'éditeur de logiciels à les peaufiner. De cette façon, lorsque la version finale sera publiée, elle sera plus susceptible de fonctionner sans problème pour vous.Des nouveautés et améliorations seront progressivement ajoutées à chaque nouvelle version EAP. Vous pouvez télécharger ces versions EAP à partir du site Web de l'EDI, les obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu.