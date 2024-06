Intégration plus poussée de CLion Nova avec CLion Classic

Améliorations de performances pour le débogueur

Nouvelles fonctionnalités pour le développement embarqué

Améliorations pour les modèles de projets et les outils de build

CLion Nova

Support du développement à distance via Gateway et la fonctionnalité Code With Me.





Complétion de code multiligne basée sur le cloud, qui tire parti de la puissance de l'assistant IA de JetBrains pour générer et suggérer des extraits de code C++ complets.





Pour ceux qui ne peuvent pas utiliser les LLM cloud, JetBrains va mettre en place une prise en charge de la complétion de code multiligne locale, qui suggère un nouveau code en utilisant des modèles locaux sans envoyer vos données sur le web.

Débogueur

Développement embarqué

Modèles de projet et outils de build

C'est au début du mois d'avril que JetBrains a annoncé la sortie de CLion 2024.1. Dans cette première mise à jour majeure de l'année pour son EDI C/C++ multiplateforme, JetBrains a amélioré l'expérience d'édition avec CMake. CLion 2024.1 permet également le débogage multiprocessus, aide à créer des descriptions de hardware plus précises dans les fichiers d'arborescence des périphériques et apporte une meilleure intégration avec les systèmes de contrôle de version.JetBrains dévoile maintenant ses plans pour la prochaine version majeure de son EDI. L'équipe de CLion a identifié les objectifs clés suivants pour la version 2024.2 :En ce qui concerne CLion Nova, le nouveau moteur de langage de ReSharper C++ et Rider C++, le principal objectif de JetBrains pour la version 2024.2 de CLion est de continuer à travailler sur sa stabilité et à implémenter les fonctionnalités les plus demandées, telles que les suivantes :JetBrains continue à travailler sur des améliorations de performances pour le débogueur. Dans la version 2024.1, l'éditeur de logiciels pour développeurs a introduit un paramètre expérimental qui permet à CLion de préparer les index avant le démarrage de la session de débogage. Cela fonctionne sur les machines Linux pour les exécutables lancés depuis l'EDI et, dans certains cas, améliore le temps de démarrage des sessions de débogage après la première.La prochaine étape pour JetBrains consistera à investiguer et éliminer les cas d'expansion lente des nœuds dans la vue des variables.Alors que le projet Zephyr attire de plus en plus l'attention des développeurs embarqués, JetBrains est intéressé par la mise en œuvre d'une intégration plus profonde entre Zephyr et CLion. Un projet Zephyr peut être configuré et ouvert dans CLion en utilisant la configuration CMake de Zephyr. Cependant, l'outil West de Zephyr est recommandé pour travailler avec les projets Zephyr.Ouvrir, configurer correctement et construire un projet Zephyr en utilisant West dans CLion nécessite de nombreuses actions manuelles, comme la configuration de West en tant qu'outil externe dans CLion et la création d'une cible de build personnalisée pour chacune de vos applications Zephyr.JetBrains compte corriger ce problème en introduisant un nouveau type de modèle de projet pris en charge par CLion - le projet West - qui, dans un premier temps, permettra aux utilisateurs d'ouvrir et de générer un projet Zephyr existant en utilisant l'outil West sans configuration supplémentaire.JetBrains compte sur vos avis en ce qui concerne les fonctionnalités à prioriser dans le cadre de l'intégration entre Zephyr et CLion dans les prochaines versions.CLion prend en charge divers systèmes de build, notamment CMake, les bases de données de compilation, les Makefiles, Gradle, Bazel (via des plugins externes) et Meson.Parfois, il peut être difficile de dire d'un coup d'œil si un projet est configuré de manière incorrecte ou d'identifier pourquoi les fonctionnalités d'analyse de code peuvent ne pas fonctionner comme prévu. En général, ce dernier problème est une conséquence du premier car CLion s'appuie fortement sur les informations fournies par le système de build, comme les fichiers inclus, les flags du compilateur et les options de l'éditeur de liens. Ces informations permettent à CLion de mettre en évidence, d'inspecter et de refactoriser correctement votre code.JetBrains travaille pour l'introduction d'un indicateur explicite qui montrera l'état actuel du projet pour des systèmes de build spécifiques et vous aidera à corriger les projets configurés de manière incorrecte et à utiliser pleinement le potentiel des fonctionnalités intelligentes de CLion.De plus, comme d'habitude, l'éditeur de logiciels pour développeurs suit les mises à jour récentes des outils de build. JetBrains va donc inclure le nouveau CMake 3.29 dans la prochaine version de CLion.Voici présenté ce que JetBrains prévoit dans CLion 2024.2. Précisons toutefois que l'éditeur de logiciels ne garantit pas que ces améliorations seront toutes intégrées dans la prochaine version majeure de son EDI, mais y travaillera.Quelques-unes de ces nouveautés et améliorations ont déjà commencé à débarquer dans le cadre du programme d'accès anticipé (EAP) à CLion 2024.2. Vous pouvez télécharger les dernières builds EAP sur le site Web de JetBrains. Vous pouvez également les obtenir via l'application Toolbox ou sous forme de package snap (si vous utilisez Ubuntu). Précisons également que JetBrains compte sur vos retours qui sont essentiels à l'amélioration continue de CLion.