Début avril, JetBrains a publié WebStorm 2024.1, la première mise à jour majeure de cette année pour son EDI JavaScript. Cette version est venue avec un bon lot de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Parmi celles-ci, on peut citer les lignes épinglées dans l'éditeur, des améliorations pour la documentation rapide, la saisie semi-automatique de code sur une ligne entière, l'activation par défaut de Vue Language Server, les occurrences des composants pour Vue, Svelte et Astro, et un nouveau widget Language Services.JetBrains dévoile maintenant ses plans pour WebStorm 2024.2, la deuxième mise à jour majeure de cette année, qui devrait sortir au mois de juillet.Le principal objectif de JetBrains avec cette version est d'améliorer les performances, ainsi que la qualité du support pour les principales technologies. Voici les changements les plus importants prévus pour WebStorm 2024.2 :- JetBrains développe une fonctionnalité pour permettre l'exécution directe des fichiersdans WebStorm. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs d'exécuter des fichierssans nécessiter une étape de compilation, pour des fichiers individuels ainsi que pour de petits projets.- JetBrains continue à travailler sur la livraison de son nouveau moteur TypeScript, et prévoit d'en faire l'option par défaut dans la prochaine version de WebStorm. L'éditeur de logiciels pour développeurs espère également le rendre stable pour Vue et Angular.- JetBrains va ajouter la prise en charge du débogage pour de nouvelles technologies telles que Bun via le Debug Adapter Protocol (DAP).- JetBrains va ajouter la prise en charge du répertoire d'application Next.js 13 pour les liens, offrant la complétion de code, le support de la refactorisation Rename et la résolution des chemins.- JetBrains prévoit d'ajouter le support pour configurer et exécuterpour les fichiers TypeScript de la même manière que pour les fichiers JavaScript.- JetBrains va ajouter le support pour, qui inclura des fonctionnalités telles queetdans WebStorm.- JetBrains prévoit de continuer à développer les nouvelles améliorations apportées à sa documentation rapide dans la version 2024.1. WebStorm affichera les classes sur des lignes séparées pour les champs et rendra les classes et les interfaces cliquables.- JetBrains va améliorer la fonctionnalité de base des auto-imports pour divers sous-systèmes, y compris les espaces de travail Angular, Angular HttpContext et JSDoc.- JetBrains va continuer à améliorer, en ajoutant un raccourci pour celui-ci et en fournissant des résultats d'utilisation dans le template.- JetBrains va améliorer le support des reactive forms d'Angular, avec des plans pour implémenter la complétion de code et une option pour générer du code dans le template.- JetBrains prévoit d'inclure un support essentiel pour Svelte 5 dans la version de WebStorm.Voici présenté ce que JetBrains prévoit dans WebStorm 2024.2. Précisons toutefois que l'éditeur de logiciels ne garantit pas que ces améliorations seront toutes intégrées dans la prochaine version majeure de son EDI JavaScript, mais y travaillera pour que cela se produise.Ces nouveautés et améliorations seront disponibles progressivement dans le cadre du programme d'accès anticipé (EAP) à WebStorm 2024.2. Vous pouvez télécharger les dernières builds EAP sur le site Web de JetBrains. Vous pouvez également les obtenir via l'application Toolbox ou sous forme de package snap (si vous utilisez Ubuntu).