Prochaines étapes

En septembre dernier, JetBrains a lancé la préversion publique de RustRover, un nouvel EDI autonome pour les développeurs Rust. Depuis, l'éditeur de logiciels pour développeurs a travaillé pour façonner sa vision de cet EDI Rust riche en fonctionnalités.Tout au long de la phase de préversion, JetBrains a bénéficié de l'implication de nombreux utilisateurs qui ont apporté leur soutien et des précieux retours d’expérience ; ce qui a permis de résoudre les problèmes les plus critiques avant la sortie générale. Aujourd’hui, JetBrains a le plaisir d’annoncer la disponibilité générale de RustRover qui rejoint donc son large portefeuille d'EDI et outils pour les développeurs.L'objectif de JetBrains maintenant est de maintenir vivante sa passion pour Rust en s'assurant de livrer le meilleur EDI possible.Cette annonce ne concerne pas seulement la sortie d'un nouvel EDI, mais JetBrains a encore plus à partager. Pour RustRover, l'éditeur de logiciels pour développeurs propose désormais un nouveau modèle de licence qui se compose de deux plans :Si vous êtes un particulier souhaitant utiliser RustRover à des fins non commerciales, vous pouvez utiliser l'EDI gratuitement. Cependant, si vous prévoyez d'utiliser RustRover à des fins commerciales, vous devez acheter une licence, comme c’est le cas pour les autres produits de JetBrains.Pour maintenir le prix bas, JetBrains a retiré certaines des fonctionnalités moins utilisées. Mais la plupart de ces fonctionnalités sont toujours disponibles en tant que plugins payants ou gratuits afin que vous puissiez ajuster l'EDI à vos besoins.Que vous soyez travailleur indépendant ou employé d'une entreprise, vous devez acheter une licence commerciale payante pour un usage commercial. Notons aussi que dans le cadre du lancement, JetBrains offre une réduction de 50 % sur un abonnement annuel si vous achetez votre licence commerciale avant le 21 juin 2024.Conformément à sa réglementation sur les abonnements, toute activité engendrant la perception de revenus directs ou indirects par l’utilisateur du produit est considérée comme une utilisation à des fins commerciales.Actuellement, JetBrains demande seulement une déclaration sur l’honneur selon laquelle vous vous engagez à ne pas utiliser RustRover à des fins commerciales. JetBrains pourrait toutefois procéder différemment à l'avenir si cela ne fonctionne pas.Il est également important de noter que si vous utilisez une licence non commerciale, vous ne pouvez pas vous soustraire à la collecte des statistiques d’utilisation anonymes. Cette approche est similaire à celle que JetBrains applique pour ses programmes d’accès anticipé (EAP) et conforme à sa charte de confidentialité.IntelliJ IDEA Ultimate inclura gratuitement le support du plugin Rust. Cependant, pour utiliser le plugin dans CLion, vous aurez besoin d'une licence commerciale RustRover ou de l'acheter séparément.Si vous avez manqué le lancement de la préversion publique, notez que RustRover se distingue en combinant de façon transparente une assistance au codage avancée et une chaîne d'outils intégrée, qui aident les développeurs Rust à créer des applications et des services plus efficacement.Le nouvel EDI de JetBrains fournit des retours d'informations en temps réel et des suggestions de code intelligentes, simplifie la gestion de la chaîne d'outils et favorise une collaboration transparente. Il améliore ainsi l'expérience de codage avec Rust quel que soit le niveau de compétence des développeurs. Ses principales fonctionnalités incluent :Le programme de préversion publique a montré à JetBrains qu'il existe une demande définitive pour un EDI Rust dédié. JetBrains a l'intention de continuer à investir dans le développement de RustRover et de maintenir le même rythme de publication fréquent que celui adopté pendant le programme d'accès anticipé (EAP). Cela dit, l'éditeur de logiciels pour développeurs continue de compter sur vos retours tout au long du développement de ce nouvel EDI afin de répondre au mieux à vos besoins.