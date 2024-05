Aqua, l'EDI de JetBrains pour l'automatisation des tests, est maintenant disponible pour tous

Nouveau modèle de licences

Licence gratuite pour un usage individuel à des fins non commerciales

Licence payante pour un usage à des fins commerciales

Pourquoi Aqua ?

Il y a près d’un an et demi, JetBrains a lancé la préversion d’Aqua, un nouvel EDI pour l’automatisation des tests. Depuis, l'éditeur de logiciels pour développeurs l'a fait évoluer en y ajoutant des fonctionnalités majeures, telles que la prise en charge de Cypress, de Playwright et de Selenium, qui font d’Aqua un EDI de choix pour les projets d’automatisation des tests.Tout au long de la phase de préversion, JetBrains a bénéficié de l'implication de nombreux utilisateurs qui ont apporté leur soutien et des précieux retours d’expérience ; ce qui a permis de résoudre les problèmes les plus critiques. Aujourd’hui, JetBrains a donc le plaisir d’annoncer qu’Aqua est disponible pour tous !Outre le lancement d’une version payante, JetBrains propose une version gratuite pour un usage personnel et non commercial, afin de permettre à un plus grand nombre de testeurs de l’essayer. Vous trouverez plus de détails dans la suite de cet article.Le modèle de licences d’Aqua consiste en deux options :Si vous utilisez Aqua à des fins non commerciales uniquement, vous n’aurez pas à payer pour votre licence. Pour une utilisation d’Aqua à des fins commerciales, l’achat d’une licence est requis, comme c’est le cas pour les autres produits de JetBrains.Cependant, pour Aqua, JetBrains a simplifié la tarification pour l’utilisation à des fins commerciales en ne proposant qu’un seul type d’abonnement payant. Ainsi, que vous soyez indépendant ou que vous travailliez pour une entreprise, l’utilisation d’Aqua à des fins commerciales requiert un abonnementConformément à sa réglementation sur les abonnements, toute activité engendrant la perception de revenus directs ou indirects par l’utilisateur du produit est considérée comme une utilisation à des fins commerciales.Actuellement, JetBrains demande seulement une déclaration sur l’honneur selon laquelle vous vous engagez à ne pas utiliser Aqua à des fins commerciales. JetBrains pourrait toutefois procéder différemment à l'avenir si cela ne fonctionne pas.Il est également important de noter que si vous utilisez une licence non commerciale, vous ne pouvez pas vous soustraire à la collecte des statistiques d’utilisation anonymes. Cette approche est similaire à celle que JetBrains applique pour ses programmes d’accès anticipé (EAP) et conforme à sa charte de confidentialité.Les tests d’applications constituent une discipline à part entière, qui requiert un ensemble de compétences unique, c’est pourquoi JetBrains a décidé de proposer aux ingénieurs en charge des tests un EDI adapté à leurs besoins spécifiques.Aqua est le premier EDI spécialement conçu pour l’automatisation des tests et prend en charge les principaux langages utilisés dans ce domaine : Java, Python, JavaScript, TypeScript, Kotlin et SQL. Il prend également en charge les frameworks majeurs utilisés pour les tests de logiciels, parmi lesquels Selenium, Playwright et Cypress.Au cours des derniers mois, JetBrains a reçu de nombreux retours d’utilisateurs via divers canaux publics en ligne et par le biais de questionnaires proposés au sein de l’EDI. Voyons maintenant ce que les utilisateurs pensent d’Aqua et ce que cet EDI apporte aux ingénieurs en automatisation des tests.Depuis le lancement d’Aqua, JetBrains a reçu de nombreux avis positifs de la communauté des testeurs, soulignant les avantages à disposer d’un EDI dédié à l’automatisation des tests.« Aqua, un EDI pour nous ! » dit l’un de ces avis. « Enfin, un EDI puissant pour l’automatisation des tests », dit un autre.Citons parmi les autres commentaires que « JetBrains Aqua change complètement la donne dans le domaine de l’automatisation des tests » et que « c’est l’une des plus grandes avancées de JetBrains pour la communauté de l’assurance qualité. »Comme tous les autres EDI de JetBrains, Aqua est doté de nombreuses fonctionnalités prêtes à l’emploi. Vous pouvez donc commencer à effectuer des tests directement, sans avoir à installer ni à configurer de multiples plugins.Web Inspector, la fonctionnalité la plus appréciée des utilisateurs d’Aqua, fonctionne comme un navigateur intégré. Avec Web Inspector, vous pouvez afficher les applications web et générer des localisateurs CSS ou XPath uniques pour les éléments que vous sélectionnez sur la page web. De plus, Aqua vous propose une liste de noms alternatifs.Tout cela est disponible dans l’EDI, pas besoin de basculer sans arrêt vers Chrome DevTools !« Je vous recommande vivement Aqua si vous utilisez Selenium, Cypress et Playwright. Cet EDI incroyable facilite la génération des localisateurs de pages et permet une validation fluide directement dans l’EDI. Inutile d’ouvrir Chrome DevTools ou d’autres inspecteurs. Vous pouvez facilement écrire des objets de page en utilisant votre stratégie de localisation préférée, telle que CSS ou XPath, et les valider directement dans Aqua en fonction de la page web », affirme Naveen Khunteta, fondateur de Naveen Automation Labs.« Honnêtement, cela change la donne pour la recherche des localisateurs. », déclare l’un des évaluateurs d’Aqua.Outre Web Inspector, les utilisateurs apprécient particulièrement l’outil d’exécution de tests, le débogueur convivial, le client HTTP pour les tests d’API, la prise en charge des bases de données, l’intégration de Docker et les systèmes de contrôle de version. Les descriptions détaillées des différentes fonctionnalités sont disponiblesLa puissance d’Aqua permet de simplifier la réalisation des tâches les plus complexes. L’analyse intelligente du code, combinée à de puissantes capacités de recherche et de refactorisation, booste la productivité des activités d’ingénierie qualité. Et l’ajout de l’AI Assistant a encore renforcé l’efficience de l’EDI, sa prise en compte du contexte et ses capacités d’assistance.