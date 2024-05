Qui peut participer au Programme pour les Créateurs de Contenu de JetBrains ?

Quels sont les avantages du programme ?

Accès gratuit à tous les EDI JetBrains.

Avantages exclusifs à offrir à votre audience : versions d’essai étendues, réductions sur les produits JetBrains et licences gratuites.

Opportunité d’approfondir votre partenariat, car JetBrains est ouvert aux propositions de nouvelles possibilités de collaboration.

Comment participer

Si créer du contenu engageant pour la communauté tech est l’une de vos passions et que vous aimez partager votre expérience de la programmation, alors le nouveau Programme pour les Créateurs de Contenu de JetBrains est fait pour vous !Au-delà de vouloir offrir une expérience utilisateur exceptionnelle, JetBrains s'est également fixé comme mission d’inspirer et d’aider autant de développeurs que possible. Son nouveau programme permet aux créateurs de contenu et à leur audience de bénéficier d’un accès à ses EDI, quelle que soit la pile technologique qu’ils préfèrent utiliser.Ce programme s’adresse aux créateurs de contenus de différents types (vidéos, tutoriels, livestreams, podcasts, publications sur les réseaux sociaux, newsletters, etc.) à destination des développeurs. Si vous avez déjà une audience d’au moins 2 000 abonnés et si vous produisez régulièrement de nouveaux contenus, JetBrains serait ravi de collaborer avec vous !En rejoignant le Programme pour les Créateurs de Contenu de JetBrains, vous bénéficierez des avantages suivants :Si le programme vous intéresse, vous pouvez consulterpour plus de détails. N’hésitez pas non plus à contacter JetBrains si vous avez des questions.