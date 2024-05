JetBrains IDE Services : quel est le contenu de l’offre ?

Envoyé par Kirill Skrygan, PDG de JetBrains Envoyé par

L’infrastructure de développement des entreprises requiert un équilibre entre sécurité, vélocité du développement et expérience utilisateur, ce qui rend la gestion technique incroyablement difficile pour les grandes organisations.



JetBrains IDE Services consiste en une gamme de produits conçus pour aider les entreprises à résoudre les défis d’infrastructure les plus complexes. Elle propose notamment des solutions aux problématiques cruciales liées aux outils d’IA installés sur site, au provisionnement des outils de développement, au développement à distance et à la gestion des licences à grande échelle.



Avant de lancer cette suite, nous l’avons testée de façon rigoureuse avec plusieurs de nos clients. Nous avons pris en compte leurs retours d’expérience pour finaliser le produit et je suis vraiment ravi que JetBrains IDE Services soit maintenant accessible à tous.

La sécurité avant tout

Envoyé par Ernst Haagsman, Responsable Produit pour JetBrains IDE Services Envoyé par

Les questions de sécurité et de conformité sont au cœur de nos préoccupations, c’est pourquoi nous proposons une option de déploiement sur site. Outre ce type de déploiement, nous prévoyons aussi l’introduction d’une plateforme cloud gérée afin d’apporter encore plus de simplicité et d’adaptabilité à nos utilisateurs.

Commencer à l’utiliser

En tant qu’entreprise, JetBrains comprend à quel point il est compliqué d’assurer une gestion optimale de grandes quantités de code et de nombreux outils et collaborateurs. Dans un environnement d’équipes d’ingénierie dispersées complexe, le déploiement et la gestion des EDI et autres outils de développement pour des centaines de développeurs peut être difficile.C’est pourquoi, l'éditeur de logiciels pour développeurs lance une nouvelle suite de produits pour aider les grandes entreprises qui utilisent déjà ses produits à relever ces défis : JetBrains IDE Services. Cette offre simplifie la gestion des EDI JetBrains, des environnements de développement à distance et du service JetBrains AI, tout en renforçant la productivité à tous les niveaux des départements d’ingénierie de l’entreprise.Elle s’adresse aux différentes personnes en charge de la gestion de la pile technologique JetBrains au sein de leur entreprise, tels que les responsables de l’expérience et de la productivité des développeurs, les DSI, les responsables d’équipes informatiques et les administrateurs de projets informatiques.Un panneau de contrôle épuré simplifie la gestion des outils destinés aux développeurs, afin de leur offrir une expérience fluide. La suite d’outils inclut cinq produits et services essentiels, couvrant chacun des problématiques spécifiques et pouvant être utilisés ensemble ou séparément.Oubliez le casse-tête de la gestion manuelle des EDI au sein de votre organisation. IDE Provisioner permet aux administrateurs de centraliser et d’optimiser la gestion des EDI, afin que chacun ait accès aux versions, paramètres et plugins dont il a besoin.Des suggestions de code aux refactorisations intelligentes, AI Enterprise permet aux développeurs d’utiliser des fonctionnalités générées par l’IA, tout en assurant aux organisations un contrôle total sur la sécurité, les coûts et la mesure des performances.Plus besoin de jongler entre les différentes licences, ni de vous soucier des questions de conformité. License Vault automatise la distribution des licences d’EDI JetBrains à l’échelle de toute l’organisation et garantit que chacun dispose des outils nécessaires à ses activités.Que vos équipes soit réparties à travers le monde ou regroupées dans un même endroit, cette solution de programmation collaborative en temps réel leur fournit un moyen simple pour travailler ensemble sur des projets de façon efficace et dans les meilleures conditions de sécurité.Cet orchestrateur à distance auto-hébergé simplifie la configuration et la gestion des environnements de développement.Que vous souhaitiez vous assurer que les développeurs utilisent uniquement des outils approuvés par l’entreprise ou réduire les risques de sécurité en empêchant le stockage local du code source, JetBrains IDE Services permet une exécution sur les réseaux les plus sécurisés et dans des environnements strictement isolés.JetBrains IDE Services est une suite de produits avancée couvrant de nombreux cas d’utilisation. Pour profiter de tous les avantages de la suite ou de ses services individuels, vous pouvez contacter JetBrains via son site web. Cela vous permettra d'avoir les réponses à toutes vos questions et vous s'assurer que le produit répond bien aux besoins spécifiques de votre organisation.