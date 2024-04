Introduction de la fonctionnalité Autopilot et refonte de la fonctionnalité Ask AI







Datalore prend désormais en charge les connexions à Snowflake en utilisant l'authentification Azure OAuth 2.0.

JetBrains a ajouté la possibilité de se connecter à Microsoft SQL Server en utilisant l'authentification et l'autorisation native de Windows.

Lors de la publication d'un rapport, vous pouvez désormais choisir si vous souhaitez autoriser les autres à créer et télécharger des copies du notebook associé.

Les administrateurs de Datalore Enterprise peuvent désormais configurer la taille autorisée pour les notebooks importés.

Les administrateurs de Datalore Enterprise peuvent désormais limiter le nombre de GPU connectés à un agent.

Les administrateurs de Datalore Enterprise seront désormais en mesure de recevoir des avertissements concernant le manque d'espace de stockage utilisateur.

Il est désormais possible de voir les rapports liés à chaque notebook dans la vue de l'espace de travail.

JetBrains a corrigé le bug empêchant les fichiers SVG de s'afficher correctement dans les cellules Markdown.

JetBrains a résolu l'incohérence avec le rendu des DataFrames MultiIndex dans les sorties de cellule de code.

L'éditeur de logiciels pour développeurs a corrigé un problème qui faisait que la dernière ligne d'un DataFrame ne s'ajoutait pas correctement aux tables existantes via la cellule Export to database.

JetBrains a également corrigé l'erreur de défilement qui se produisait lors de l'utilisation de ⌘F pour trouver une cellule de code dans le notebook.

Il est désormais possible d'accéder à une base de données à partir d'un notebook en cours d'exécution sans pré-saisir les informations d'identification de connexion à la base de données. Après vous être connecté, vous pouvez utiliser la base de données pendant la durée de votre session sans enregistrer les détails de connexion de manière permanente.

Dans le cadre de la migration des secrets vers les variables d'environnement, JetBrains a rendu obsolète l'ajout de nouveaux secrets à un environnement.

JetBrains a corrigé un bug qui empêchait les propriétaires de notebooks de configurer des notifications par e-mail pour les collaborateurs lors d'exécutions planifiées.

Notons également la mise à jour de la version de Lets-Plot de 4.2.0 à 4.3.0.

Datalore est une plateforme collaborative pour la science des données développée par JetBrains. Cette plateforme cloud gérée est accessible avec les forfaits Community et Professional pour une utilisation personnelle. Les entreprises peuvent héberger ce service à titre privé avec le forfait Enterprise ou l'utiliser sur un cloud géré avec le forfait Team (actuellement en version Bêta).Datalore 2024.2, la deuxième mise à jour majeure de cette année, est disponible. La nouvelle version apporte l'Assistant IA aux installations on-premises et une évolution de Datalore AI, un nouveau design de la page d'accueil, le support des variables dans les cellules Markdown, et plus encore.Dans la suite, nous présenterons les principales nouveautés et améliorations en détail en spécifiant les plans pour lesquels une fonctionnalité particulière est disponible. Si aucun plan n'est spécifié, considérez alors que la fonctionnalité est disponible pour tous.Les clients Datalore Community, Professional et Team recevront automatiquement ces mises à jour. Les clients Datalore Enterprise peuvent effectuer une mise à niveau en suivant des instructions spécifiques.Dans le cadre de l'évolution de l'Assistant IA de Datalore, JetBrains introduit Datalore Autopilot. Obtenez des suggestions de l'IA ou définissez un objectif de recherche explicite et recevez des suggestions personnalisées pour votre analyse. Autopilot peut analyser les données du notebook dans votre langage préféré - que ce soit Python, Kotlin, R ou Scala.Si vous souhaitez générer du code SQL ou Markdown, ajoutez une nouvelle cellule et utilisez l'option Ask AI en cliquant sur l'icône de l'Assistant IA dans le coin supérieur droit de la cellule.De plus, vous pouvez maintenant accéder à l'historique des prompts IA, ce qui rend pratique la réutilisation ou la modification des prompts précédemment utilisés.Datalore AI est désormais disponible pour les installations sur site, offrant une assistance à la programmation alimentée par l'IA en Python, Kotlin, SQL, R et Scala, ainsi que la génération de texte dans les cellules Markdown. Automatisez la génération de code routine et corrigez les erreurs, le tout sans changement de contexte. Les administrateurs ont un contrôle total et peuvent choisir d'activer ou non la fonctionnalité.JetBrains a repensé la page d'accueil pour simplifier votre navigation à travers les espaces de travail de Datalore. Avec la nouvelle disposition, il faut moins d'étapes pour accéder à n'importe quel artefact essentiel de l'espace de travail - des notebooks aux bases de données, et tout ce qu'il y a entre les deux.Personnalisez votre espace de travail avec un système de code couleur intuitif qui permet une identification et une sélection rapides. Les notebooks récents, partagés et actifs sont désormais immédiatement accessibles, garantissant que votre travail en cours soit toujours à portée de clic. De plus, la nouvelle fonction de dépliage des notebooks vous offre un aperçu rapide des données associées, simplifiant votre flux de travail sans avoir besoin de plonger profondément dans le contenu.JetBrains a mis à jour les couleurs de l'interface utilisateur de Datalore en mettant l'accent sur la lisibilité et l'accessibilité. La palette mise à jour est légèrement plus vivante tout en conservant une certaine familiarité. Vous pouvez profiter des nouvelles mises à jour dans l'éditeur de notebooks, les rapports, les systèmes de fichiers, et plus encore.Incorporez vos variables dans les cellules Markdown avec des doubles accolades. Les variables se convertiront dynamiquement en leurs valeurs en direct dans votre texte.Entourez votre code avec trois accents graves et Datalore mettra en surbrillance la syntaxe pour la rendre claire et facile à suivre.Dans le cadre de la refonte de l'intégration Git, JetBrains a rendu obsolète la méthode actuelle d'attachement des dépôts Git aux notebooks. Pour migrer automatiquement les dépôts Git existants vers la nouvelle implémentation, JetBrains a publié des instructions spécifiques à suivre par les administrateurs de Datalore. Après la migration, les dépôts Git seront disponibles en tant que ressources de l'espace de travail avec les clés SSH associées. Ce changement offre une manière plus flexible et sécurisée de travailler avec les paquets disponibles via les dépôts Git dans Datalore.Vous pouvez désormais mettre en œuvre des configurations de serveur PyPI personnalisé dans Datalore. Cela vous permet d'explorer des dépôts personnalisés via le gestionnaire d'environnement de Datalore, au-delà du serveur pypi.org par défaut, facilitant directement l'installation de packages pour les utilisateurs.