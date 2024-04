Une croissance à deux chiffres du nombre d'équipes ayant commencé à gérer leurs projets via YouTrack

Les priorités pour 2024

Perspectives : objectifs généraux pour 2024 et au-delà

JetBrains reçoit beaucoup de retours expérience de la part d’équipes ayant récemment commencé à utiliser YouTrack et ajuste le plan de développement du produit en conséquence. Cette flexibilité à moyen terme est possible car l'éditeur de logiciels pour développeurs reste attaché aux valeurs fondamentales du produit et à sa vision pour celui-ci sur le long terme.JetBrains a commencé 2024 avec la publication d’une première mise à jour majeure, pour laquelle l'entreprise a pris en compte les retours afin d’améliorer l’expérience d’utilisation pour les agents des services d’assistance. Nous présentons ici les prochaines étapes de la feuille de route 2024 pour YouTrack, ainsi que plusieurs des projets à plus long terme de JetBrains.L’année dernière, l'éditeur de logiciels pour développeurs a vu le nombre d’utilisateurs croître rapidement, avec une augmentation à deux chiffres du nombre d’équipes qui ont commencé à gérer leurs projets via YouTrack. JetBrains dit constater un grand intérêt pour YouTrack de la part d’entreprises de types et de tailles variés, qu’il s’agisse de grands groupes comptant des milliers d’employés et entreprenant de grands projets de migration ou de startups encore en train de constituer leurs équipes.L’adoption des pratiques de gestion de projet se généralise rapidement au sein des entreprises. Lorsqu’un département commence à utiliser YouTrack, il arrive souvent que les autres équipes suivent le mouvement, et le nombre total d’utilisateurs de YouTrack dans l’entreprise augmente alors généralement de 3 à 5 fois en quelques mois. Au-delà des fonctions de gestion de produits et de développement logiciel, de nombreuses équipes ont besoin d’un système de gestion de projet puissant pour leurs workflows, et YouTrack est utilisé dans de nombreux autres départements, tels que les services juridiques et de conformité légale, les ressources humaines, le marketing, le design, les finances, l’administration, l’assistance client.En 2024, l'objectif de JetBrains est de continuer à améliorer la capacité de YouTrack à gérer un large éventail de tâches et de workflows, et à répondre aux besoins de différents types d’entreprises et équipes, notamment en maintenant la simplicité d’utilisation de l’outil qu’apprécient particulièrement les nouveaux utilisateurs et la possibilité de gérer des projets complexes et la flexibilité requises pour les multinationales.L'engagement de JetBrains à vous donner la liberté de choisir où héberger vos applications et vos données restera le même. L'éditeur de logiciels continue à développer les versions Cloud et Server de YouTrack en parallèle afin que les équipes puissent facilement migrer entre un hébergement cloud et un hébergement sur site.Depuis décembre 2023, l’assistance par IA est disponible gratuitement dans YouTrack. Elle facilite notamment la réalisation de résumés de contenus et la création de réponses multiples. Les fonctionnalités d’IA vont jouer un rôle important dans le développement du produit. Tout d’abord, JetBrains travaille à l’ajout de nouvelles fonctionnalités d’IA en vue de simplifier l’exécution de tâches comme la création, la complétion automatique et la révision de textes. Ensuite, la fonctionnalité de recherche sera générée par IA pour l’ensemble de vos contenus afin que YouTrack puisse vous proposer des résultats pertinents même si vous modifiez le libellé de votre recherche et remplacez les filtres et les requêtes par vos propres mots. À l’avenir, JetBrains souhaite aussi fournir une assistance par IA pour créer les tâches et renseigner leurs informations, faire des to-do lists et répartir les tâches, configurer des projets, examiner facilement l’activité et les mises à jour dans vos projets grâce à des résumés préparés pour vous, faciliter l’automatisation no code, et plus.L’équipe JetBrains AI se consacre au développement de la puissance de son assistance par IA, tandis que l’équipe YouTrack travaille à fournir cette puissance dans l’outil pour la gestion de projet. L’utilisation de l’IA dans YouTrack est gratuite pour le moment. Lorsque les fonctionnalités d’IA commenceront à consommer une quantité de ressources plus importante que celle dont vous disposez, vous aurez la possibilité d’acheter des crédits JetBrains AI à utiliser dans YouTrack.La feuille de route que JetBrains avons publiée il y a un an ne mentionnait pas l’assistance par IA, mais l'éditeur de logiciels pour développeurs a finalement pu commencer à proposer cette fonctionnalité dès fin 2023. Cette année, JetBrains va également se concentrer sur les façons dont les nouvelles fonctionnalités d’IA peuvent redéfinir les modes d’utilisation de YouTrack, en vue de placer l’IA au centre de votre expérience de gestion de projet. JetBrains vous tiendra au courant de sa progression à ce sujet. Quoi qu’il en soit, l'entreprise poursuivra son travail sur les fonctionnalités que la plupart des équipes utilisent quotidiennement dans YouTrack.YouTrack suscitant l’intérêt d’équipes issues de domaines de plus en plus variés et travaillant sur des projets non techniques, JetBrains recherche des moyens de simplifier l’organisation des tâches et des projets. Dans le même temps, YouTrack reste une solution de gestion de projet très puissante, qui propose des fonctionnalités intégrées étendues pour les entreprises de taille importante, tout en étant accessible aux petites équipes sans frais supplémentaires. Afin de préserver la flexibilité de YouTrack et de répondre aux besoins du plus grand nombre d’équipes possible, quelle que soit leur taille ou leur complexité, JetBrains prévoit une refonte majeure de l’interface et de l’expérience utilisateur. Cette mise à jour comprendra l’introduction d’une nouvelle option de barre de navigation latérale qui place toutes les fonctionnalités de YouTrack à portée de clic et vous permet de vous concentrer plus facilement sur chaque projet.JetBrains prévoit de modifier le processus de configuration de nouveaux projets grâce à un assistant qui vous guidera étape par étape. Il permettra aux administrateurs d’utiliser divers modèles de projets et de les adapter aux besoins spécifiques des équipes, tout en facilitant l’intégration de nouveaux collaborateurs dans les projets existants.JetBrains révèle qu'une partie non négligeable des milliers d’équipes qui adoptent YouTrack chaque mois choisissent d’essayer YouTrack Helpdesk et commencent à travailler sur leurs tickets de support dans YouTrack. Les utilisateurs de ces fonctionnalités d’assistance proviennent aussi bien de petites équipes que de départements comptant des centaines d’agents d support. Suite à leurs retours, JetBrains envisage d’implémenter un moyen plus simple de lier les tickets Helpdesk à des tâches connexes dans des projets autres que Helpdesk. L'entreprise va aussi fournir davantage d’options de personnalisation dans le formulaire de création de tickets et améliorer sa prise en charge du scénario d’équipe Helpdesk interne dans lequel les membres d’une équipe utilisent des projets YouTrack classiques tout en ayant un rôle de rapporteur dans Helpdesk.Donner aux utilisateurs la possibilité de créer des applications pour YouTrack génère de nouvelles possibilités d’intégration et permet davantage de personnalisation de l’interface utilisateur et des fonctionnalités. Certaines applications seront fournies directement avec YouTrack. Les clients ainsi que les partenaires techniques et de conseil de JetBrains pourront créer des applications, les installer et les utiliser dans des instances YouTrack particulières ou les partager sur la Marketplace JetBrains. L’avènement de l’IA a mis JetBrains au défi de redéfinir les modes de création d’applications, mais est aussi pour l'entreprise une excellente opportunité de faire de la création d’applications une expérience low-code. Quoi qu’il en soit, JetBrains souhaite pouvoir vous donner la possibilité de créer des applications pour YouTrack dans le courant de cette année.JetBrains travaille sur un moyen de permettre aux équipes de commencer à planifier à l’aide d’une interface de tableau blanc capable de transformer leurs brouillons et leurs plans en tâches de projets à part entière en quelques clics. JetBrains souhaite également ajouter la possibilité de transférer des tâches YouTrack existantes vers le tableau de planification pour permettre des interactions supplémentaires et la création de versions alternatives de vos projets.Pour répondre aux besoins des équipes qui font un usage intensif de la base de connaissances, JetBrains va ajouter davantage de champs et d’attributs pour les articles, ce qui permettra d’organiser et de classer les documents plus rapidement. Par ailleurs, les fonctionnalités de recherche et de création de contenu assistées par IA vont probablement transformer l’expérience des équipes travaillant avec la base de connaissances. JetBrains va donc affiner sa feuille de route après la mise à disposition des nouvelles fonctionnalités d’IA.Que diriez-vous si JetBrains supprimait les tickets YouTrack ? L'éditeur de logiciels pour développeurs souhaite vous permettre d’utiliser l’appellation de votre choix pour les tâches sur lesquelles vous travaillez. À partir de maintenant, vous pouvez commencer simplement avec une tâche, puis décider si vous souhaitez appeler cette tâche « ticket » ou utiliser une autre appellation. Par la suite, JetBrains proposera plusieurs options supplémentaires. Vous pourrez par exemple utiliser l’appellation « document » dans le cadre d’un projet juridique, « bon de commande » pour la comptabilité, ou encore « poste » ou « employé » pour les ressources humaines.Afin de répondre aux besoins de tout type d’équipe et de projet, JetBrains souhaite offrir à chacun la possibilité de choisir exactement comment planifier ses journées de travail. C’est pourquoi l'entreprise va créer la zone My Workspace, dans laquelle chaque membre d’une équipe pourra conserver une trace de tout ce sur quoi il prévoit de travailler.Plusieurs des changements à venir concerneront les administrateurs de projets. Tout d’abord, JetBrains va faciliter la personnalisation des champs dans les tâches pour les administrateurs. L'entreprise va également affiner les rôles et les schémas d’autorisations afin de fournir la flexibilité requise sans rajouter de travail de configuration aux administrateurs. Plus le travail des administrateurs de projets sera facilité, meilleure sera l’expérience d’utilisation de YouTrack pour les équipes.A chaque fois que JetBrains publie une nouvelle version, la taille moyenne des équipes et entreprises utilisatrices est de plus en plus importante, et l'éditeur apporte des améliorations pour renforcer la stabilité du cloud, les performances et la tolérance aux pannes, entre autres. Le seuil de disponibilité est de 99,9 % depuis plusieurs années et JetBrains travaille sur YouTrack Cloud afin qu’il puisse traiter encore plus de données de façon fiable et rapide pour les entreprises ayant des milliers d’utilisateurs et des millions de tâches.Pour les clients qui utilisent YouTrack Server, l’ajout de la prise en charge des installations multinœuds reste la priorité. L’objectif est d’améliorer les performances et la disponibilité à grande échelle. De plus, JetBrains développe ses capacités de prise en charge de très grandes installations YouTrack et acquiert chaque jour plus d’expérience en assurant la maintenance de youtrack.jetbrains.com, son outil de suivi de projets public qui compte environ 1 million d’utilisateurs actifs et plus de 3 millions de tâches.Le support client Premium est disponible sur demande pour les grandes équipes, ce qui inclut notamment l’assistance pour la migration vers YouTrack et pour effectuer des personnalisations. En outre, JetBrains a étoffé son équipe de partenaires de conseil certifiés YouTrack pouvant vous aider pour vos projets.Voici présenté la feuille de route de JetBrains. Veuillez noter que ces projets constituent seulement les principaux axes de travail. Des améliorations supplémentaires sont prévues pour un grand nombre d’autres fonctionnalités de YouTrack. Par ailleurs, la vision de JetBrains est susceptible d’évoluer en fonction des scénarios clients spécifiques que l'éditeur de logiciels pourrait être amené à examiner et à prendre en compte.