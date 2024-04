Prise en charge des modules C++20

ReSharper C++ 2024.1 améliore la prise en charge des modules C++20 et implémente les appels sortants dans. Les améliorations de l'assistance au codage incluent notamment l'ajout de nouvelles fonctionnalités danset la mise à jour de la prise en charge des commentaires de documentation. Pour les développeurs Unreal Engine, ReSharper C++ 2024.1 introduit la prise en charge du framework d'interface utilisateur Slate et la saisie semi-automatique du chemin des ressources dans le code C++.Le processus de découverte des modules mis à jour permet à ReSharper C++ de prendre en charge les unités de partition internes qui correspondent aux unités de partition du module qui ne contribuent pas à l'interface externe d'un module. En d'autres termes, il s'agit de partitions de module sans déclarationassociée.JetBrains a remanié la représentation interne des modules C++20 exportés pour faciliter la transmission des références aux entités importées depuis d'autres modules. Auparavant, ces entités étaient réexportées depuis le module qui les avait importées. JetBrains pense que cette modification va réduire de façon significative l'empreinte des modules exportés et améliorer les performances des projets utilisant les modules C++20.ReSharper C++ 2024.1 inaugure la prise en charge de la syntaxe déclarative du framework d'interface utilisateur Slate. Vous pouvez compter sur l'aide de l'outil de formatage du code et sur l'assistance à la saisie de ReSharper pour que votre code Slate soit conforme aux conventions d'Unreal Engine. Les fonctionnalitésetont également fait l'objet d'une mise à jour afin qu'elles comprennent la syntaxe déclarative de Slate.L'intégration de ReSharper C++ avec la fonctionnalité Blueprint se poursuit, avec la prise en charge de l'ajout des redirections principale lorsque lors du renommage des instances UENUM, ainsi que la saisie semi-automatique des chemins de ressource pour les noms de ressource dans le code C++.Les interfaces HLSL utilisées pour la liaison dynamique des shaders sont maintenant prises en charge dans le code du shader.Si vous recherchez un EDI autonome et multiplateforme pour le développement Unreal Engine, JetBrains vous suggère d'essayer Rider. La prise en charge d'Unreal Engine dans Rider et dans ReSharper C++ est alignée, vous retrouverez donc les mêmes améliorations dans la version 2024.1 de Rider.En plus de la prise en charge pour le suivi des appels entrants, la fonctionde ReSharper prend désormais en charge la navigation dans les chaînes d'appel C++ sortantes. Pour explorer les appels sortants, placez le caret sur n'importe quelle fonction et sélectionnezdans le menu contextuel. Vous pouvez aussi utiliser Ctrl+Maj+Alt+A pour faire un appel depuis le menupermet désormais de modifier facilement le type d'un paramètre de fonction entre un pointeur, une référence ou un type de valeur. ReSharper met automatiquement à jour les utilisations du paramètre dans le corps de la fonction et ajuste les arguments de la fonction au niveau des sites d'appel de cette dernière, en ajoutant des opérateurs de déréférencement ou d'adresse si nécessaire.Lorsqueest appelé sur une fonction qui a des utilisations potentielles dans le code dépendant, la refactorisation permet désormais de vérifier les modifications et de confirmer les utilisations à mettre à jour.Il est également possible de spécifier des arguments par défaut pour de nouveaux paramètres de fonction ajoutés en utilisantLes autres mises à jour notables deincluent :Il est maintenant possible de personnaliser le style des commentaires de documentation générés sans avoir à éditer un live template. Pour configurer le style des commentaires de documentation, allez dans la sectionde ReSharper C++.Le correcteur orthographique et grammatical intégré JetBrains Grazie a été introduit dans ReSharper 2023.3. Dans la version 2024.1, les inspections grammaticales générées par Grazie sont également disponibles dans les commentaires de documentation C++.La refactorisationsynchronise désormais les commandesavec la liste des paramètres de fonction. Cette refactorisation supprime les commandescorrespondant à des paramètres supprimés, ajoute des commandes aux nouveaux paramètres et réorganise les commandes existantes en fonction du nouvel ordre des paramètres inclus.Selon les derniers résultats de la suite de tests étendue pour les outils de refactorisation C++ gérée par Richard Thomson, ReSharper C++ assure à nouveau des performances supérieures à celles des autres outils en réussissant la plupart des cas de test. Dans le cadre de son processus d'amélioration continue des suggestions de ReSharper, JetBrains a corrigé plusieurs problèmes relevés par la suite de tests de Richard dans ReSharper C++ 2024.1. Par exemple, le correctif rapideajoute désormais un constructeur par défaut si besoin.ReSharper C++ 2024.1 propose désormais de supprimer les initialisations à zéro idiomatiques redondantes lors de l'initialisation d'agrégats. Plusieurs nouvelles inspections identifient différents problèmes au niveau des membres de données statiques, tels que les spécificateurssur les membres de donnéesLe nettoyage du code ajoute de nouveaux éléments permettant de supprimer les spécificateurs d'accessibilité redondants et de donner aux classes sans dérivés l'attributpermet désormais de traiter les variables globales et les membres de classes en supplément des variables locales.Jusqu'alors, pour supprimer une inspection dans une portée spécifique, il fallait utiliser les commentairespropres à ReSharper. ReSharper C++ 2024.1 reconnaît désormais les commentairesetque clang-tidy utilise.ReSharper C++ 2024.1 introduit plusieurs nouvelles options de mise en forme :Lors de l'utilisation d'une configuration, le formateur de ReSharper respecte désormais les paramètreset. Le style clang-format intégré est à présent pris en charge.