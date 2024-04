Principales mises à jour

Interface/Expérience utilisateur

Prise en charge de toutes les options de configuration de projet propres à .NET, telles qu'une coche pour les applications web progressives (WPA) lors de la création d'une application Blazor WASM.

Prise en charge des paramètres dans les modèles de projet personnalisés.

Possibilité d'installer le SDK cible de votre solution directement depuis la boîte de dialogue.

Possibilité d'installer la charge de travail MAUI voulue depuis la boîte de dialogue.

Analyse du code

ImmutableArray

foreach

ToString()

ISpanFormattable

IUtf8SpanFormattable

IFormattable

Améliorations de l'annotation [MustDisposeResource] : l'analyse de code C# permet désormais de s'assurer que les ressources renvoyées par les méthodes asynchrones, y compris celles encapsulées dans Task<IDisposable> et ValueTask<IDisposable> , sont correctement libérées, afin de ne pas supprimer accidentellement la tâche.

: l'analyse de code C# permet désormais de s'assurer que les ressources renvoyées par les méthodes asynchrones, y compris celles encapsulées dans et , sont correctement libérées, afin de ne pas supprimer accidentellement la tâche. Valeurs de retour semblables à une tâche : l'analyse correcte des valeurs de retour semblables à une tâche dans la version 2024.1 permet de s'assurer que la ressource attendue est vérifiée avant sa suppression et inclut également les ressources extraites via .ConfigureAwait(...) , .AsTask() ou .Result .

Cette refactorisation prend désormais en charge les méthodes Deconstruct . Vous pouvez ajouter, supprimer, réorganiser et renommer des paramètres, et ces modifications seront reportées aussi bien dans la déclaration de méthode que ses utilisations.

. Vous pouvez ajouter, supprimer, réorganiser et renommer des paramètres, et ces modifications seront reportées aussi bien dans la déclaration de méthode que ses utilisations. La saisie semi-automatique du code est désormais disponible pour les paramètres de type. Cela signifie que lorsque vous devez spécifier un type pour List , par exemple, vous pouvez utiliser la saisie semi-automatique du code pour sélectionner facilement le type voulu, tel que int .

, par exemple, vous pouvez utiliser la saisie semi-automatique du code pour sélectionner facilement le type voulu, tel que . Les noms d'espace de type sont automatiquement raccourcis lors de l'ajout ou de la mise à jour des paramètres. Cela permet de conserver le code propre et simple après la refactorisation. Par exemple, si vous spécifiez le type System.Collections.Generic.List<System.Int16> dans la boîte de dialogue Change Signature, il sera automatiquement raccourci pour donner List<short> dans le code résultant.

dans la boîte de dialogue il sera automatiquement raccourci pour donner dans le code résultant. Cette refactorisation prend désormais en charge davantage de fonctionnalités des dernières versions de C#, telles que les modificateurs in et ref readonly et les types record .

Le changement de nom des éléments de votre code est désormais plus rapide et efficace. Cette modification affecte également les autres composants centraux de Rider, ce qui a permis d'améliorer de nombreuses fonctionnalités, telles que Find Usages.

Les performances de la refactorisation Move to Another Type pour les membres statiques ont été considérablement rehaussées pour gérer les grandes classes.

protobuf-net

ProtoContract

ImplicitFields

protobuf-net

new

Débogage .NET

.cs

.razor

.css

.razor.css

AI Assistant

Développement de jeux

Change Signature offre de nouvelles fonctionnalités, telles que la capacité à changer le type du paramètre pour le définir en tant que pointeur, référence ou type de valeur.

offre de nouvelles fonctionnalités, telles que la capacité à changer le type du paramètre pour le définir en tant que pointeur, référence ou type de valeur. Call Tracking prend désormais en charge les chaînes d'appels sortants.

prend désormais en charge les chaînes d'appels sortants. Vous pouvez désormais personnaliser facilement le style des commentaires de documentation générés. De plus, des inspections grammaticales sont maintenant accessibles depuis les commentaires de documentation.

L'implémentation remaniée des modules C++20 améliore les performances et assure la prise en charge des partitions de modules internes.

UENUM

GUIColor

_KEYWORD_DEFINED

null

null

null

Entity

IJobEntity

Mise en évidence des éléments de syntaxe pour davantage de types de fichiers Godot, avec notamment .gd , .tscn , .tres , .godot et une meilleure mise en évidence de .gdshader .

, , , et une meilleure mise en évidence de . Rider est maintenant en mesure de détecter automatiquement l'exécution .NET correcte lors de l'exécution ou du débogage de tests Godot depuis launchSettings.json .

. JetBrains a ajouté le bouton Start Godot Editor dans la barre d'outils principale, qui est similaire à l'action disponible pour Unity.

Développement web

@addTagHelper

@removeTagHelper

@addTagHelper

@removeTagHelper

.razor.cs

.razor.css

.razor.js

Contrôle de version

Révision du code dans l'éditeur pour les référentiels GitLab et GitHub.

Vérifications de l'état CI dans la fenêtre d'outil Git.

Prévention des commits de gros fichiers dans les référentiels.

Nouvel onglet Stash dans la fenêtre d'outils Commit.

Option d'exclusion des dossiers et des fichiers des comparaisons.

Et plus encore !

Travailler avec des bases de données

Filtre local dans l'éditeur de données.

Affichage d'un seul enregistrement.

Possibilité de déplacer des colonnes dans les fichiers CSV.

Plus de fonctionnalités pour les UUID.

Style de code aligné pour les INSERTS sur plusieurs lignes.

sur plusieurs lignes. Saisie semi-automatique de la colonne pour les clauses GROUP BY .

Plugins

MAUI Windows : net8.0-windows , net7.0-windows .

, . MAUI Mac : net8.0-maccatalyst , net7.0-maccatalyst .

, . Applications macOS : net8.0-macos , net7.0-macos .

Autres améliorations

Prise en charge étendue de la saisie semi-automatique du code pour différents contextes des GitHub Actions.

Fonctionnalité de branding pour action.yml .

. Saisie semi-automatique des images Docker.

Saisie semi-automatique des chemins de fichiers JavaScript.

Option d'ajouter un nœud à un diagramme via Search.

Option de supprimer des nœuds de la vue du diagramme.

Possibilité d'ajouter des types apparentés pour un type spécifique dans un diagramme.

Option de glisser-déposer des fichiers de projet sur le diagramme Type dependency.

La décompilation pour WebCIL.

La possibilité d'afficher des fichiers .wasm dans la fenêtre Assembly Explorer.

dans la fenêtre Les sous-arborescences de métadonnées pour les nœuds WASM dans Assembly Explorer, ce qui inclut les en-têtes WASM et WebCIL.

La version 2024.1 de Rider a été l'occasion de nombreux ajouts, avec notamment une nouvelle fonctionnalité de suivi des performances de votre application et de collecte des métriques clés, des lignes de code épinglées pour mieux comprendre où vous en êtes dans votre travail et fluidifier la navigation, et également la mise à jour de la boîte de dialogue New Project pour une configuration de projet à la fois plus rapide et plus simple. Cette mise à jour facilite le débogage via la visualisation des collections et l'affichage du temps de lecture pas à pas entre deux points d'arrêt. Les développeurs de jeu peuvent bénéficier d'un nouvel ensemble de fonctionnalités pour Odin Inspector, une ressource Unity très demandée, ainsi que de la prise en charge du framework d'interface utilisateur Slate d'Unreal Engine.Rider 2024.1 introduit la fenêtre d'outils Monitoring qui permet de suivre les performances de votre application et de collecter des métriques clés en tâche de fond pendant l'exécution ou le débogage.JetBrains inaugure les lignes épinglées dans l'éditeur pour simplifier l'utilisation de fichiers volumineux et l'exploration de nouvelles bases de codes. Cette fonctionnalité conserve les éléments architecturaux clés, tels que les débuts des classes ou méthodes, épinglés dans la partie supérieure de l'éditeur pendant le défilement de la fenêtre. Ainsi, les portées restent toujours visibles et vous pouvez rapidement naviguer dans le code en cliquant sur l'une de ces lignes épinglées.Inspectez les collections, telles que les tableaux, les listes, les dictionnaires et autres types énumérables, afin de mieux comprendre l'état des données de votre programme durant le débogage et d'identifier les problèmes potentiels en relation avec la manipulation des données.JetBrains a totalement remanié la boîte de dialogue New Project pour simplifier la configuration des nouveaux projets. Elle offre une prise en charge complète des configurations de projet propres à .NET et des paramètres de modèles personnalisés. Vous pouvez désormais installer le SDK cible et la charge de travail MAUI voulue directement depuis la boîte de dialogue.JetBrains a complètement remanié la boîte de dialogue New Project pour réduire la charge cognitive lors de la configuration des nouveaux projets. Voici ce que vous pouvez attendre de la nouvelle boîte de dialogue :Auparavant, il était possible d'effectuer un zoom avant ou arrière dans l'ensemble de l'EDI, afin de redimensionner l'ensemble des éléments de l'interface utilisateur. Toutefois, vous étiez limité à une plage de 100 à 200 %. À présent, il est possible de réduire l'affichage de l'EDI jusqu'à 70 %, ce qui vous donne plus de flexibilité en termes de taille globale.La nouvelle version de la fenêtre d'outils Terminal de ce build bénéficie à la fois d'améliorations visuelles et fonctionnelles, afin de rendre les tâches basées sur un terminal encore plus simples et pratiques. Cette mise à jour non seulement améliore l'aspect visuel de l'outil, mais élargit ses fonctionnalités.Vous pouvez activer le nouveau terminal dansDésormais, vous recevrez des suggestions pour convertir davantage de constructions de code dans votre code source en expressions de collection de C# 12, telles qu'un tableau vide ou la déclaration et l'initialisation deJetBrains a ajouté l'inspection, qui vous prévient lorsqu'une collection est modifiée pendant son itération dans les boucles, car cette modification pourrait provoquer une exception lors de l'exécution. Cette analyse tient compte des cas de sortie de la boucle après la modification d'une collection. Par conséquent, ces cases ne déclenchent pas l'avertissement. Cette inspection s'accompagne d'un correctif rapide pour vous aider à résoudre ce problème instantanément.vous permet de générer automatiquement du code pour contourner la méthodeet renvoyer une chaîne significative pour vos types. À compter de la version 2024.1, cette fonctionnalité prend en charge davantage de types, tels queetVous trouverez ici les principales améliorations apportées à la refactorisationDans cette version, la refactorisationprend en charge les paramètres des constructeurs primaires. Ils apparaissent dans la listeet disposent d'une icône distincte pour les reconnaître plus facilement. Cette refactorisation est également disponible pour les fonctions locales.JetBrains travaille sur le mode d'utilisation intensive des ressources pour l'analyse à tous les niveaux de la solution, ce qui réduit considérablement la durée de l'analyse via une utilisation du parallélisme du processeur plus efficace. L'éditeur de logiciels pour développeurs a amélioré le profil d'affectation de la mémoire des activités d'analyse du code pour minimiser le temps consacré au nettoyage de la mémoire. Pendant la phase de finalisation, JetBrains vous invite à activer ce mode et lui faire part de votre avis sur cette expérience.L'analyse du code prend désormais en charge l'attributet l'énumérationdepuis la bibliothèque. Ces deux éléments permettent de marquer les membres qui sont utilisés de façon implicite pour la sérialisation. Par conséquent, ces membres ne sont plus signalés par les avertissementsLa génération de substitutions est désormais disponible dans les expressions d'objets via de nouveaux correctifs rapides pour les membres manquants, la saisie semi-automatique du code et la refactorisationVous pouvez également voir des cas d'union lors de la recherche d'utilisation d'unions. Cela permet de voir plus facilement comment les instances de type sont créées et mises en correspondance avec des modèles.JetBrains a ajouté le modèle postfixqui crée des instances de types d'enregistrements et d'expressions d'objet pour les classes et les interfaces.La prise en charge des lignes épinglées a été implémentée pour F#. Par conséquent, le contexte est désormais plus facile à voir lors de la manipulation de types et fonctions plus longs.Des nouveaux correctifs rapides et de nouvelles actions de contexte ont été ajoutés pour la prise en charge de F#.Dans le sillage de ReSharper, Rider bénéficie également d'un correcteur orthographique et grammatical mis à niveau. Le nouveau correcteur orthographique prend en charge plus de 20 langues et détecte les erreurs de langage naturel dans les langages de programmation pris en charge par Rider (C#, C++, VB.NET), les langages de marquage (HTML, XML, XAML) et les commentaires.La visualisation des collections dans Rider 2024.1 représente de façon graphique les collections (tableaux, listes, dictionnaires et autres types énumérables), ce qui vous permet d'étendre et de réduire les éléments, d'afficher des valeurs individuelles et de facilement naviguer dans la structure de données. Elle permet de comprendre l'état des données de votre programme durant le débogage et de diagnostiquer les problèmes propres à la collection, à la manipulation ou au traitement des données.Être en mesure d'évaluer le temps nécessaire au débogueur pour exécuter le code entre deux points d'arrêt peut être extrêmement utile pendant le débogage. Si vous constatez que le temps d'exécution pas à pas est excessivement long, cela pourrait indiquer des problèmes de performance dans votre code. Lors du débogage d'une application avec Rider, vous verrez désormais une indication inline du temps écoulé entre le dernier point d'arrêt et l'actuel.À compter de cette mise à niveau, Rider vous permet de configurer plusieurs points d'arrêt sur la même ligne de code si elle contient plusieurs instructions. Vous pouvez définir les points d'arrêt soit en utilisant les indications inline pertinentes, soit via un raccourci clavier (Ctrl + F8).À partir de la version 2024.1, l'optionfonctionne de la même façon que dans IntelliJ IDEA. La nouvelle optionintégrée à l'éditeur permet de naviguer rapidement vers une ligne de code pendant le débogage. Une fois votre programme suspendu, vous pouvez survoler la ligne de code sur laquelle vous souhaitez poursuivre l'exécution. Vous pouvez ensuite utiliser la fenêtre contextuellepour exécuter votre code jusqu'à ce qu'il atteigne la ligne où le curseur est situé.Le rechargement à chaud est désormais disponible pour l'exécution et le débogage des applications Blazor WebAssembly (WASM). Le rechargement à chaud fonctionne pour les fichierset(ce qui inclut les fichiersavec portée).Cette fonctionnalité est activée par défaut. Vous pouvez la configurer dansLorsque vous déboguez votre code, les vidages de processus sont cruciaux, car ils vous permettent d'examiner l'état du programme en cas d'erreur, même si ce problème n'est pas facile à reproduire. Auparavant, Rider était uniquement capable de traiter les core dumps en C++. Désormais, l'EDI permet également d'importer des fichiers de vidage pour les processus .NET.Pour importer un fichier de vidage de processus, allez dansou faites simplement glisser le fichier de vidage sur l'éditeur.Le nouveau boutons'affiche près d'une exception ou d'un message d'erreur envoyé pour une unité de test ou un build ayant échoué, ou au cours d'une session de débogage.Lorsque vous renommez une variable locale, l'IA fournit des suggestions de nom dans la fenêtre contextuelle de saisie semi-automatique du code.Veuillez noter que dans la version 2024.1, l'AI Assistant est dissocié de l'EDI et maintenant disponible en tant que plugin séparé. Ce changement est motivé par la nécessité de vous proposer plus de liberté de choix concernant le recours aux technologies utilisant l'IA, et d'affiner le contrôle sur vos préférences et vos exigences dans vos environnements de travail. L'utilisation de l'AI Assistant requiert toujours un abonnement actif au service JetBrains AI.Principales améliorations de la prise en charge de C++ :JetBrains a ajouté la prise en charge des Blueprints à la pile d'appels du débogueur. Au lieu d'afficher une adresse mémoire anonyme dans la pile d'appels, Rider affiche désormais des informations sur l'appel Blueprint, intégrées à votre code C++ existant. Veillez à procéder à la mise à jour vers la dernière version du plugin RiderLink !Cette version ajoute la prise en charge du framework d'interface utilisateur Slate d'Unreal Engine, permettant à Rider d'utiliser les commandeset, ainsi que la refactorisation Rename pour renommer les symboles déclarés par les macros Slate.Rider formate désormais correctement le code DSL Slate, que ce soit lorsqu'il est appelé directement en tant qu'action de reformatage, ou en cours de saisie.L'intégration intelligente de Rider avec les fonctionnalités Blueprint se poursuit avec la prise en charge de l'ajout de redirections de code lorsque vous renommez une instance, ainsi que la saisie semi-automatique des chemins de ressource pour les noms de ressource dans le code C++.JetBrains continue de travailler sur la prise en charge de Perforce, avec quelques améliorations pratiques de la qualité de vie pour simplifier la connexion en fin de session et placer les fichiers dans la bonne liste de changement au cours d'une refactorisation Rename.L'éditeur de logiciels pour développeurs a également corrigé le problème provenant d'UnrealBuildTool qui entraînait parfois la recréation du build pour un projet créé précédemment dans Visual Studio. Cela améliore considérablement l'expérience d'utilisation des deux EDI. Ce correctif est dans Unreal Engine 5.4 et toutes les versions de Rider.JetBrains travaille avec l'équipe de Sirenix sur la prise en charge d'une ressource très prisée de Unity, Odin Inspector. Rider reconnaît et met en évidence les champs et les propriétés sérialisés par Odin Inspector, assure la saisie semi-automatique et les inspections pour les noms de groupe dans les attributs de disposition et affiche des aperçus de la classed'Odin. Il reconnaît également les attributs de plage d'Odin et utilise ces valeurs pour l'analyse de valeur des entiers de Rider, afin de vous prévenir si une valeur est anormale.Rider 2024.1 s'appuie sur la prise en charge des mots-clés de shader introduite depuis la version 2023.3. Vous pouvez activer ou désactiver différents mots-clés lors de la modification de vos fichiers shader, ce qui en revanche active et désactive la mise en évidence et l'analyse du code dans les différentes branches du préprocesseur. Cette version introduit la prise en charge des mots-clés de shader implicites, des mots-clés locaux propres à une phase, ainsi que des directives de préprocesseur portant le suffixeCette version actualise la façon dont Rider met en évidence les traitements imprévus des comparaisons d'égalitépar Unity lors de la vérification de la durée de vie de l'objet de jeu sous-jacent. Au lieu de renvoyer un avertissement si une vérification C#moderne ignore la vérification de la durée de vie, Rider met à présent en évidence l'utilisation de la comparaisonpour procéder à cette vérification.Le débogage est amélioré via le renforcement de la prise en charge spécifique de DOTS par Rider, avec notamment l'ajout d'un nœud enfantlors de l'examen d'une instance dedans le volet Watches. Les points de pause ont été également mis à jour pour fonctionner avec les systèmes DOTS. Le visualiseur de valeur de débogage de texture a fait l'objet de plusieurs correctifs, et le nouveau visualiseur de collections facilitera les collections d'objets de jeu.Il y a également eu des améliorations de performance dans l'analyse des ressources, des correctifs pour identifier les champs sérialisés et beaucoup d'autres correctifs et mises à jour plus ciblés.JetBrains poursuit la prise en charge de Godot avec davantage de mises à jour du plugin facultatif que vous pouvez installer depuis l'onglet Plugins dans les paramètres. Les modifications récentes incluent :Rider peut à présent résoudre les références pour les noms d'assembly spécifiés dans les directivesetdans vos vues Razor. Ainsi, vous bénéficiez de la saisie semi-automatique du code, de la capacité de recherche des utilisations et de la simplicité de la navigation dans le code.De plus, Rider met en évidence les noms d'assembly non résolus sous forme d'avertissements, ce qui vous permet de les reconnaître facilement dans vos vues Razor.Vous pouvez désormais générer des fichiers supplémentaires, tels quelors de la génération d'un modèle de fichierRider 2024.1 inaugure plusieurs nouveaux correctifs rapides pour React qui vous permettent de créer des propriétés et des états instantanément. Vous pouvez appliquer ces correctifs à l'aide du raccourci Alt+Entrée.Cette version introduit des mises à jour de la prise en charge du système de contrôle de version dans Rider, dont :Voici quelques-unes des améliorations les plus notables concernant l'utilisation des bases de données dans Rider 2024.1 :Le SDK .NET 6 a introduit .NET Aspire : une nouvelle approche des problèmes complexes de création d'applications distribuées dans la pile .NET. En réponse à cette innovation, JetBrains offre un nouvel outil intégré : le plugin .NET Aspire pour Rider.Ce plugin est disponible pour Rider 2024.1 et peut être téléchargé directement depuis la Marketplace JetBrains ou viaL'outil de profilage intégré de dotMemory prend désormais en charge le FOH (Frozen Object Heap), une fonctionnalité introduite pour la première fois avec le SDK .NET 6 dans le cadre de l'amélioration des performances de nettoyage de la mémoire.Le FOH alloue une zone de mémoire dédiée aux objets immuables. Ces objets ne sont plus modifiés après leur allocation et ne sont pas affectés par le nettoyage de la mémoire. La prise en charge de cette technologie permet à dotMemory d'effectuer une analyse plus détaillée de la mémoire utilisée par les objets immuables dans le FOH, ce qui booste l'optimisation de l'utilisation de la mémoire.Les profileurs dotTrace et dotMemory intégrés prennent désormais en charge MAUI et les applications .NET sur macOS.Frameworks cibles pris en charge :Le nouveau plugin Azure Toolkit pour Rider est un projet open-source qui aide les développeurs .NET à créer, développer, configurer, tester, gérer et déployer facilement des applications web haute disponibilité et évolutives sur Azure.Ce plugin peut être téléchargé et installé dans JetBrains Rider et est disponible depuis la Marketplace JetBrains.JetBrains a amélioré la prise en charge des GitHub Actions dans cette version. Son objectif de développement est d'enrichir vos workflows de CI/CD en offrant davantage d'efficacité et des fonctionnalités intelligentes spécialement conçues pour les GitHub Actions.Voici la liste des principales améliorations :Les diagrammes des dépendances de type introduits dans la version 2023.3 ont fait l'objet d'une mise à niveau fonctionnelle offrant de nouvelles possibilités de configuration des diagrammes, à savoir :La fenêtrede Rider prend désormais en charge le format de package WebCIL pour WebAssemblies.Cette prise en charge couvre :