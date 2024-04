Principales mises à jour

Débogueur

Arborescence de périphériques

Nouveau terminal (Bêta)

Chaque commande est désormais placée dans le terminal en tant que bloc distinct. Ces blocs sont séparés visuellement pour vous permettre de détecter facilement leur début et leur fin. Parcourez facilement les blocs en utilisant les touches fléchées ou basculez le focus entre le prompt et la sortie grâce aux raccourcis clavier Ctrl+↑ et Ctrl+↓.

La saisie semi-automatique de code avec documentation pour les commandes, chemins, arguments, option et autres, vous aidera à démarrer plus rapidement les tâches requises.

L'historique des commandes est également disponible dans la fenêtre d'outils Terminal.

La palette de couleurs utilisée dans la fenêtre d'outils Terminal a été mise à jour pour plus de lisibilité.

Contrôle de version

Révisions du code dans l'éditeur pour les référentiels GitLab et GitHub.

Vérifications de l’état du CI dans la fenêtre d'outils Git.

Prévention des commits de fichiers volumineux dans les référentiels.

Nouvel onglet Stash dans la fenêtre d'outils Commit.

Option permettant d'exclure des dossiers et fichiers des comparaisons.

Mise à jour de l'interface utilisateur de l'EDI

Autres améliorations

La vue Assembly pour les cibles ARM s'affiche désormais correctement.

Désormais, les paramètres de la vue Assembly sont appliqués immédiatement, sans avoir à cliquer sur le bouton Refresh.

Lorsque vous modifiez un fichier pour lequel la vue Assembly est ouverte, un conseil s'affiche désormais pour suggérer à l'utilisateur d'actualiser l'aperçu.

CLion 2024.1 améliore l'expérience d'édition avec CMake, permet le débogage multiprocessus, aide à créer des descriptions de hardware plus précises dans les fichiers d'arborescence des périphériques et apporte une meilleure intégration avec les systèmes de contrôle de version.Vous trouvez que la modification de scripts CMake est fastidieuse ? CLion 2024.1 facilite la modification des scripts grâce à une assistance à l'écriture améliorée pour les cibles CMake. Désormais, CLion suggère des live templates pour créer de nouvelles cibles et fournit la saisie semi-automatique du code, la navigation et la fonctionnalitépour les noms de cibles.JetBrains améliore constamment l'intégration de CLion avec les backends du débogueur. Avec cette version, il est maintenant possible de déboguer les cibles multiprocessus dans CLion. Les utilisateurs de GDB bénéficient désormais de la prise en charge de GDB 14.1. JetBrains a également ajouté une option permettant de booster l'indexation de GDB, ce qui améliore les performances du débogage.JetBrains continue à améliorer la prise en charge de Meson dans CLion. Cette version 2024.1 fournit une fenêtre d'outils Meson avec de nombreuses commandes pratiques, des paramètres personnalisés pour Meson et donne la possibilité de créer des projets Meson depuis l'Assistantdans CLion.La prise en charge des systèmes de contrôle de version a fait l'objet d'une mise à jour significative dans CLion et les autres EDI de JetBrains, avec une visionneuse de diff et une fonctionnalité de recherche de branche améliorées, un workflow de révision du code optimisé et de nombreuses autres améliorations à tous les niveaux du sous-système.Vous avez besoin d'une nouvelle cible CMake ? De nouveaux live templates ont été ajoutés pour créer automatiquement les commandes CMake(saisissez) et(saisissez).CLion complète désormais automatiquement les noms de commandes dans CMake. Cela facilite la liaison des fichiers aux cibles pour exécuter les autres opérations en relation avec la cible.Vous voulez savoir où une certaine cible est définie ? Désormais, CLion vous permet de naviguer jusqu'aux commandesoucorrespondantes à partir de l'utilisation cible en un clic.Utilisez(Alt+F7) lister toutes les utilisations de la cible dans votre projet. Les éléments contenus dans la fenêtre d'outils seront classées séparément en tant qu'utilisations et définitions cibles.Lorsque vous rencontrez un problème de chargement faute d'avoir la version minimale requise de CMake, CLion suggère un correctif dans la fenêtre d'outils CMake. Cliquez suret CLion effectuera la mise à jour de la commandepour vous.Il est désormais possible de configurer les types de préréglages CMake à importer dans CLion. Par exemple, vous pouvez choisir l'option Configure dans la liste d'importation. Pour ce faire, utilisezEnfin, CLion 2024.1 inclut CMake v3.28.CLion inclut la prise en charge du modèle de projet Meson depuis sa version 2023.3. Il fournit maintenant une fenêtre d'outils Meson () dans laquelle vous trouverez la liste des cibles de builds et des commandes utiles commeVous commencez un nouveau projet Meson ? L'assistantde CLion propose désormais une option pour simplifier le processus. Les modèles de fichier de ce nouveau projet Meson peuvent être configurés dans la sectionSi vous devez spécifier le chemin personnalisé de l'exécutable Meson, vous pouvez désormais le faire depuis la section des paramètres Meson de CLion. Vous pouvez également utiliser le champpour fournir des commandes Meson supplémentaires.CLion permet maintenant de déboguer les cibles multiprocessus. Cette nouvelle version vous permet de mettre à jour les politiques de suivi et de détachement à partir du menu contextuel. Cela fonctionne sous Linux (avec LLDB et GDB) et pour les chaînes d'outils distantes (WSL, environnements distants et Docker).CLion intègre maintenant GDB 14.1. La présentation des types standards, qui étaient auparavant mal affichés dans CLion, a été corrigée.Si vous rencontrez des problèmes de performance avec GDB, essayez un nouveau paramètre. Cela fonctionne sur les machines Linux pour les exécutables lancés depuis l'EDI. Lorsqu'il est activé, CLion prépare des index pour GDB avant le début de la session de débogage.Si vous développez pour du hardware et écrivez des fichiers d'arborescence de périphériques, vous apprécierez l'assistance au codage pour ces fichiers qu'offre CLion depuis la version 2023.3. Pour cette nouvelle version, JetBrains a amélioré l'analyse du code dans les fichiers d'arborescence de périphériques et synchronisé CMake avec les paramètres de Zephyr par défaut.Pour valider les propriétés des nœuds avec liaison, JetBrains a ajouté de nouvelles vérifications pour les types de propriété non valides et pour les propriétés requises ou non déclarées.L'inspectiondétecte les éléments dupliqués dans les nœuds d'arborescences de périphériques. Il peut s'agir de deux propriétés ou plus portant le même nom, ou de deux ou plusieurs nœuds.Lorsqu'un type d'énumération est utilisé, CLion valide les valeurs pour ces propriétés et signale les valeurs non permises.Pour vous aider à écrire des fichiers d'arborescence de périphériques, JetBrains a ajouté la saisie semi-automatique du code pour le nœud racine.Le nouveau terminal (Bêta) est disponible dans les versions 2024.1 des EDI JetBrains. Vous pouvez passer de l'ancien au nouveau terminal dansIl propose davantage de fonctionnalités et JetBrains a amélioré son aspect pour qu'il soit aligné sur la nouvelle apparence et la convivialité de l'EDI.Il prend seulement en charge Bash, Zsh et PowerShell. La prise en charge d'autres shells est en cours de développement.JetBrains a apporté plusieurs améliorations à la prise en charge des systèmes de contrôle de version dans CLion, notamment :La navigation dans les grandes bases de code et les fichiers volumineux peut être compliquée, c'est pourquoi JetBrains a ajouté une fonctionnalité qui permet de conserver les éléments architecturaux clés, tels que les débuts des classes ou fonctions, épinglés dans la partie supérieure de l’éditeur pendant le défilement de la fenêtre. Les portées restent ainsi toujours visibles et vous pouvez naviguer rapidement dans le code en cliquant sur l'une de ces lignes épinglées.CLion permettait déjà de faire un zoom avant ou arrière pour l'ensemble de l'EDI, en réglant simultanément la taille de tous les éléments de l'interface utilisateur. Toutefois, le zoom ne pouvait aller que de 100 % à 200 %. Une nouvelle option offre davantage de flexibilité en permettant aux utilisateurs de réduire la taille de l'EDI de 90 %, 80 % ou 70 %.L'option de redirection du flux d'entrée, qui n'était disponible que pour la configuration d'exécution CMake Application, l'est maintenant aussi pour les configurations d'exécution C/C++ File.La vue Assembly a été mise à jour pour améliorer la présentation et l'expérience utilisateur :