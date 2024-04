Saisie semi-automatique de code sur une ligne entière

RubyMine n'affiche plus d'avertissements pour retry , redo , break , ou next à l'intérieur d'une déclaration defined?() , même en dehors d'une boucle.

, , , ou à l'intérieur d'une déclaration , même en dehors d'une boucle. RubyMine détecte plus précisément les définitions de méthodes qui ont des récepteurs littéraux, et affiche les avertissements appropriés.

JetBrains annonce la disponibilité de la première mise à jour majeure de l'année de RubyMine, son EDI Ruby on Rails. RubyMine 2024.1 vient avec la prise en charge de la saisie semi-automatique de code sur une ligne entière, la prise en charge du gestionnaire de versions Mise et la mise à jour des inspections pour Ruby 3.3. On note encore la prise en charge des classes et fichiers Ruby avec des inflexions personnalisées, les balises de fermeture dans ERB, la possibilité d'exécuter des commandes VCS avec le SDK du projet en cours, debase 3.0 pour Ruby 3.3, et bien plus.RubyMine offre à présent la saisie semi-automatique du code sur une ligne entière pour Ruby. Cette fonctionnalité est générée par un modèle de deep learning avancé, intégré de manière transparente dans l'EDI. Elle améliore l'efficacité de la programmation en prédisant et en suggérant des lignes entières de code sur la base d'une analyse contextuelle. Ces suggestions utilisent des modèles de langage spécialisés que JetBrains a entraînés pour différents langages et frameworks. Ces modèles s'exécutent entièrement sur votre appareil local afin de garantir la sécurité de vos données, sans aucun besoin de communiquer avec un serveur externe. Cette fonctionnalité est incluse dans l'abonnement à la licence RubyMine.RubyMine reconnaît désormais les noms de classes et de fichiers Ruby avec des inflexions personnalisées, et affiche les icônes appropriées dans la vue, les onglets et la boîte de dialogue. La navigation et l'analyse du code fonctionnent également avec les acronymes utilisés dans les contrôleurs et les modèles.RubyMine ajoute des balises de fermetureaprès les blocs de boucles et de conditions, notamment pour, etc.Dans cette version 2024.1, JetBrains ajoute la prise en charge du gestionnaire de versions Mise. Cette prise en charge inclut la détection des versions de Ruby installées par Mise, la compatibilité avec Bundler et toutes les opérations cruciales telles que l'exécution, le débogage et les tests.RubyMine peut désormais exécuter des commandes VCS dans le contexte du SDK local du projet en cours. Lors de l'utilisation de Git, tous les scripts utiliseront ainsi le SDK Ruby spécifique associé au projet.Cette fonctionnalité est actuellement disponible uniquement pour macOS et Linux.JetBrains a implémenté la prise en charge de debase 3.0 associé à Ruby 3.3 pour le débogage.RubyMine 2024.1 dévoile un terminal entièrement remanié, avec des améliorations visuelles et fonctionnelles pour simplifier les tâches en ligne de commande. Cette mise à jour apporte un nouveau look à votre outil familier, avec des commandes séparées en blocs distincts, ainsi qu'un ensemble élargi de fonctionnalités, notamment une navigation fluide entre les blocs, la saisie semi-automatique des commandes et un accès facile à l'historique des commandes.Pour simplifier l'utilisation de fichiers volumineux et l'exploration de nouvelles bases de codes, RubyMine inaugure les lignes épinglées dans l'éditeur. Cette fonctionnalité conserve des éléments structurels clés, tels que les débuts de classes ou de méthodes, épinglés en haut de l'éditeur pendant que vous faites défiler l'écran. Les portées restent ainsi toujours visibles et vous pouvez naviguer rapidement dans le code en cliquant sur une ligne épinglée.L'AI Assistant bénéficie de plusieurs modifications notables, avec notamment l'amélioration de la génération de tests, des prompts personnalisés pour les messages de commit, la possibilité de créer des fichiers à partir d'extraits de code et une meilleure génération de code dans l'éditeur.Veuillez noter que dans la version 2024.1, l'AI Assistant est dissocié de l'EDI et maintenant disponible en tant que plugin séparé. Ce changement est motivé par la nécessité de vous proposer plus de liberté de choix concernant le recours aux technologies utilisant l'IA, et d'affiner le contrôle sur vos préférences et vos exigences dans vos environnements de travail. L'utilisation de l'AI Assistant requiert toujours un abonnement actif au service JetBrains AI.Vous pouvez maintenant passer directement à l'extérieur de symboles de fermeture | simplement en appuyant surRubyMine 2024.1 simplifie le workflow de révision du code en proposant une vue ciblée des modifications liées aux branches. Pour GitHub, GitLab et Space, il est désormais possible d'afficher les modifications d'une branche donnée dans un onglet Log séparé de la fenêtre d'outil Git. Pour cela, cliquez sur le nom de la branche dans la fenêtre d'outilet cliquez surdans le menu.RubyMine 2024.1 améliore l'expérience de révision du code pour les utilisateurs de GitHub et de GitLab grâce à l'implémentation d'un nouveau mode de révision. Intégrée dans l'éditeur, cette fonctionnalité facilite les interactions directes entre auteurs et réviseurs. Lors de la vérification de la branche de la requête d'extraction/fusion, le mode révision s'active automatiquement et des marqueurs roses s'affichent dans la gouttière pour indiquer les modifications de code à réviser. Cliquer sur ces marqueurs affiche une fenêtre contextuelle avec le code original afin d'identifier rapidement ce qui a été modifié. Les icônes de la gouttière vous aident à lancer rapidement de nouvelles discussions, ainsi qu'à afficher et masquer les discussions actuelles. Elles offrent également un accès rapide aux commentaires, pour en prendre connaissance, y répondre et y réagir facilement.Une nouvelle colonne dans l'onglet Log de la fenêtre d'outil Git vous permet de consulter facilement les résultats des vérifications de commit GitHub effectuées par votre système de CI.Après avoir correctement effectué un push de vos modifications vers le système de contrôle de version, l'EDI vous avertira à présent par une notification unique vous informant de la réussite de l'opération et vous suggérant une action pour créer une requête d'extraction/fusion.