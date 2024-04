AI Assistant : possibilité d'attacher des schémas (DataGrip uniquement)

Générer des requêtes à partir de demandes en langage naturel.

Obtenir des informations sur vos schémas.

Réaliser des recherches poussées.

Travailler avec des données

JetBrains a ajouté la nouvelle action : Generate UUID .

. Il est désormais possible de modifier toutes les colonnes des UUID, y compris celles qui sont représentées par les types binary(16) , blob(16) et similaires.

, et similaires. Les valeurs des colonnes d'UUID peuvent désormais être validées en cours de modification (PostgreSQL).

Simplification des sessions

Le modèle axé sur le projet et séparant la console et la session est vraiment trop lourd. L'ouverture et l'exécution d'un simple fichier SQL sont particulièrement pénibles. Pour simplement ouvrir et exécuter un script, je dois créer un projet, ajouter le fichier au projet, puis ouvrir une console, puis ouvrir une session et enfin attacher le fichier à la session. C'est vraiment trop.

Ayant utilisé précédemment SQL Server Management Studio, l'interface utilisateur de DataGrip me paraît beaucoup plus complexe. SSMS peut se résumer à des serveurs, des requêtes et des résultats. Dans DataGrip, il y a des sessions, des consoles, des fichiers temporaires, etc., etc., ce qui rend cet outil bien moins intuitif pour les nouveaux utilisateurs.

L'interface paraît parfois lourde et difficile à comprendre. Je ne comprends pas vraiment pourquoi il faut sélectionner une console pour exécuter un script, ni quelles sont les ramifications de la sélection. Cela ne devrait vraiment pas être le comportement par défaut.

Travailler avec du code

Autres améliorations

Vous pouvez envoyer des commandes depuis ces modules et voir les résultats.

Les commandes de ces modules sont mises en évidence correctement.

Les clés des types fournis par ces modules s'affichent dans l'explorateur de base de données.

data structures

JetBrains annonce la sortie de DataGrip 2024.1. Il s'agit de la première mise à jour majeure de 2024 pour son EDI destiné aux administrateurs de bases de données et développeurs SQL. Cette version apporte un bon lot de nouveautés et améliorations dans divers domaines. Nous les présentons dans la suite avec plus de détails.L'AI Assistant permet d'améliorer la qualité des requêtes SQL générées en attachant un schéma de base de données pour donner du contexte au chat. Pour l'instant, seuls les noms de table et de colonne sont attachés, et la limite est fixée à 50 tables.Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez autoriser l'AI Assistant à rechercher des objets de base de données dans votre projet.Vous pouvez faire cela à chaque fois que vous attachez un nouveau schéma, ou simplement cocher l'optiondans la fenêtre contextuelle pour autoriser l'AI Assistant à mémoriser votre choix. Dans ce cas, le paramètreest activé automatiquement.Important : si le paramètreest coché, l'AI Assistant aura accès à tous les noms d'objet en provenance de toutes les sources de données.Les fonctionnalités accessibles depuis un menu contextuel dans l'éditeur, telles que, comprennent désormais le schéma actif lorsqu'il est appelé depuis les consoles de base de données.Parce que l'AI Assistant tient compte de votre schéma, vous pouvez :Et ce n'est qu'un aperçu de ce que vous pouvez faire. Les possibilités sont infinies !Une fonctionnalité très attendue est enfin disponible : vous pouvez désormais filtrer les lignes selon les valeurs des colonnes.Cette méthode est rapide, car elle n'implique pas d'envoi de requête à la base de données. Toutefois, il est utile de noter que le filtre affecte uniquement la page active. Par conséquent, si vous voulez filtrer davantage d'informations, vous pouvez simplement agrandir la page ou récupérer toutes les données.Si vous souhaitez désactiver l'ensemble des filtres locaux pour l'éditeur de données actuel, désactivez le boutonN'oubliez pas non plus la fonctionnalité locale de recherche de texte (Ctrl/Cmd+F) ! Elle existe depuis des décennies et reste toujours d'actualité, surtout si vous avez une idée de l'emplacement des données que vous recherchez.Il est désormais possible de se focaliser sur un seul enregistrement dans l'éditeur de données. Pour afficher un enregistrement spécifique, utilisez le raccourci Ctrl/Cmd+Maj+Entrée ou le boutonde la barre d'outils.Les cellules de l'affichage d'enregistrement unique restent modifiables si elles le sont déjà dans la grille principale.Vous pouvez également modifier la disposition pour utiliser deux colonnes si cela correspond à vos cas d'utilisation.À partir de la version 2024.1, vous pouvez déplacer les colonnes d'un fichier CSV dans l'éditeur de données et appliquer ce changement au fichier.En réponse à plusieurs tickets de son outil de suivi, JetBrains a facilité l'utilisation des UUID :Au fil des dernières années, JetBrains a eu de très nombreux retours d'utilisateurs qui ne comprenaient pas le concept des sessions et trouvaient que cette fonctionnalité compliquait considérablement l'apprentissage de DataGrip. En voici quelques exemples :Dans DataGrip, « session » est un terme technique qui désigne le conteneur d'une connexion. En d'autres termes, les connexions peuvent être établies, arrêtées et rétablies dans la même session. Pour toute connexion, il y a une session.La possibilité d'attacher des sessions est un mécanisme puissant, mais dans la majorité des cas, les utilisateurs doivent simplement définir le contexte (source de données et base de données ou schéma) d'exécution des requêtes.À compter de la version 2024.1, les utilisateurs n'ont plus besoin de choisir manuellement dans quelle session exécuter les requêtes, quel que soit le type de requête. Les sessions existent toujours, mais vous n'aurez plus à vous en préoccuper. Nous allons voir plus en détail comment cette modification affecte les principaux cas d'utilisation de DataGrip.Pour joindre un fichier, il vous suffit maintenant de choisir la source de données plutôt que la session. Une fois la source de données sélectionnée, vous choisissez le schéma.L'actions'affiche désormais uniquement dans le menu contextuel du client, situé dans la fenêtre d'outils Services. Elle vous permet de changer la session uniquement dans la source de données active.Il n'est plus nécessaire de sélectionner une session avant de lancer une fonction. Dans la fenêtre, l'optionvous permet de sélectionner la console ou le fichier devant servir au lancement de la fonction.Vous pouvez désormais formater les instructionssur plusieurs lignes afin que leurs valeurs soient alignées. Le formateur va analyser la largeur des valeurs dans chaque colonne et appliquer les largeurs optimales.Pour utiliser cette fonctionnalité, activez l'optionDataGrip est aussi capable de gérer les situations où certaines valeurs sont plus longues que d'autres. Le formateur détecte ces valeurs et crée des exceptions pour elles, puis déplace les champs restants sur la ligne suivante.DataGrip analyse désormais les agrégats utilisés dans les clauseset inclut les listes de colonnes appropriées dans les suggestions de clausesJetBrains a élargi son avertissement. Il vous prévient désormais si vous exécutez une requête avec la conditionou l'une de ses variations. Cela peut être vital si vous aimez utiliser cette clause pour le débogage, mais oubliez parfois de la modifier.JetBrains a ajouté la possibilité de spécifier quels symboles utiliser pour accepter les suggestions de saisie semi-automatique, vous permettant ainsi d'écrire du SQL encore plus rapidement.Cette fonctionnalité peut être particulièrement utile lors de l'utilisation d'opérateurs.Pour simplifier l'utilisation de fichiers volumineux, DataGrip 2024.1 inaugure les lignes épinglées dans l'éditeur. Cette fonctionnalité conserve des éléments structurels clés, tels que les instructions, épinglés en haut de l'éditeur pendant que vous faites défiler l'écran. Le contexte reste ainsi toujours visible et vous pouvez naviguer rapidement dans le code en cliquant sur une ligne épinglée.Cette fonctionnalité est activée par défaut. Vous pouvez la désactiver via la case à cocher, qui permet également de définir le nombre maximum de lignes épinglées.DataGrip prend désormais en charge les commandes des quatre principaux modules de Redis Stack :et. Cette prise en charge nécessite aussi la nouvelle version du pilote : v1.5. Le moduleest obsolète et ne sera plus pris en charge. La prise en charge du module présente les avantages suivants :Les documents JSON s'affichent désormais dans un dossier dédié. Vous pouvez afficher leur valeur dans le visualiseur de données, puis spécifier le chemin JSON.Les clés des types fournis par les modules RedisTimeSeries et RedisBloom s'affichent dans le dossierLes bases de données externes partagées via des catalogues de données ne sont pas prises en charge. Leur contenu fait désormais l'objet d'une introspection et la saisie semi-automatique y est disponible.