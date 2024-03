Éditeur de pipeline visuel

Assistance à la configuration intelligente

Exécutez vos pipelines dans n'importe quel environnement

Optimisation intelligente des pipelines

Configurez vos pipelines en tant que code avec YAML

Peu de développeurs aiment configurer leurs pipelines CI/CD. Décrire les jobs, définir les dépendances entre les jobs, déboguer les exécutions qui ont échoué, etc. Un moyen plus facile de tout faire serait donc très apprécié par les développeurs.TeamCity est un outil d'intégration continue et de livraison continue (CI/CD) développé par JetBrains. Il est conçu pour automatiser et gérer le processus de construction, de test et de déploiement des logiciels dans un environnement de développement. Lancé en 2006, il est reconnu aujourd'hui comme un outil CI/CD puissant et mature. Au fil des ans, JetBrains a reçu des retours positifs de clients qui louent TeamCity pour sa capacité à gérer efficacement des pipelines de toute complexité. Toutefois, JetBrains a également eu des retours selon lesquels la courbe d'apprentissage pourrait être trop raide pour les équipes plus petites.C'est donc pour simplifier la vie des développeurs que JetBrains lance TeamCity Pipelines, un outil avec une toute nouvelle approche de la CI/CD. TeamCity Pipelines réinvente le processus de CI/CD avec son interface intuitive et une assistance intelligente à la configuration.TeamCity Pipelines est conçu pour rationaliser votre flux de développement, vous aidant à accomplir des tâches plus rapidement et à exécuter vos pipelines CI/CD de manière plus efficace.JetBrains assure qu'avec TeamCity Pipelines, il n'y a pas de compromis entre la simplicité de la configuration et le puissant serveur capable de construire des pipelines complexes.Voyons ce qu'est TeamCity Pipelines et comment il peut simplifier la vie des développeurs.Dans TeamCity Pipelines, JetBrains a repensé le concept de configuration de pipeline. Désormais, vous pouvez utiliser YAML pour configurer vos pipelines en tant que code ou tirer parti de l'éditeur de pipeline visuel. Ici, vous pouvez facilement définir des commandes et des dépendances.TeamCity Pipelines vous guidera tout au long du processus de configuration du pipeline, en vous fournissant des suggestions d'amélioration intelligentes.Par exemple, TeamCity Pipelines peut détecter automatiquement des outils de build spécifiques et suggérer des options intelligentes de parallélisation des tests en fonction de cela, vous permettant d'obtenir un temps d'exécution jusqu'à 75 % plus rapide.Dans TeamCity Pipelines, vous pouvez choisir le type d'agent sur lequel vous souhaitez exécuter votre job : Linux, Windows ou macOS.Si votre build nécessite des outils supplémentaires, vous pouvez les installer en plus sur les agents ou exécuter vos jobs dans un conteneur Docker. TeamCity Pipelines propose une recherche d'image Docker intégrée et prend en charge les fichiers Dockerfile.Besoin de déboguer un build qui a échoué ? Grâce à la fonctionnalité, vous pouvez ouvrir le terminal et commencer à déboguer des problèmes spécifiques à l'agent directement depuis l'interface utilisateur de TeamCity.TeamCity Pipelines peut également optimiser vos pipelines en temps réel. Choisissez l'option pour réutiliser les jobs, paralléliser les tests ou utiliser des caches de build. Une expérience CI/CD plus rapide est disponible !Conformément à la norme de l'industrie, JetBrains offre aux utilisateurs de TeamCity Pipelines la possibilité de configurer leurs pipelines en tant que code en utilisant YAML.Et vous pouvez facilement passer de la configuration YAML à l'interface utilisateur.TeamCity Pipelines est actuellement en phase Bêta et disponible gratuitement pendant cette phase. JetBrains vous invite donc à le tester et lui faire des retours afin d'améliorer l'outil avant sa sortie officielle.