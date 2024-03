Pourquoi participer ?

Comment cela fonctionne-t-il ?

JetBrains lance une enquête destinée aux personnes suivant une formation dans le domaine de l'informatique. Alors de quoi s'agit-il exactement ?Que vous soyez étudiant en ingénierie ou sciences informatiques, ou un professionnel souhaitant se perfectionner ou acquérir de nouvelles compétences, suivre une formation et l'achever requièrent de la motivation et de l'assiduité.Or, ce ne sont pas les difficultés qui manquent. Le contenu de la formation peut s'avérer trop abstrait ou ne pas correspondre à l'idée que vous vous en faisiez. L'environnement dans lequel vous étudiez est peut-être trop bruyant et peu propice à la concentration. Et parfois, en cas de fatigue, même le dixième café de la journée ne suffit plus à vous donner l'énergie nécessaire pour continuer à étudier.JetBrains vous invite à partager votre expérience afin de mieux comprendre les problématiques que vous rencontrez dans le cadre de votre apprentissage et vos attentes, et d'améliorer son programme de formation JetBrains Academy.Pour vous remercier de votre participation, vous serez inscrit à un tirage au sort, avec comme grand prix un tout nouveau MacBook Air M2 de 13 pouces ! D'autres prix intéressants incluent des cartes-cadeaux Amazon de 300 $, des abonnements à JetBrains Academy, des abonnements au JetBrains All Products Pack, entre autres. Les gagnants seront sélectionnés au hasard parmi les réponses complètes et cohérentes au questionnaire.De plus, si vous partagez l'enquête avec d'autres apprenants en informatique, vous serez éligible pour remporter l'un des prix de parrainage spéciaux de JetBrains : un reMarkable 2 ou un casque sans fil antibruit premium de Sony. Les prix seront attribués aux personnes avec le plus grand nombre de parrainages.Si vous êtes curieux de savoir ce que va révéler l'enquête, sachez que JetBrains partagera les résultats globaux de l'enquête, vous permettant ainsi de voir comment vos contributions, ainsi que celles des autres, l'ont aidé à mieux comprendre la manière dont les gens apprennent l'informatique.JetBrains a limité la portée de l'enquête aux aspects les plus importants de l'apprentissage de l'informatique, incluant, mais sans s'y limiter, votre parcours éducatif et professionnel, ainsi que vos méthodes d'apprentissage, outils et habitudes.L'enquête prendra environ 25 minutes à compléter et est disponible dans plusieurs langues. Précisons également que votre contribution restera entièrement anonyme.