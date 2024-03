Nouveaux produits et services lancés en 2023

Popularité des produits

Statistiques relatives au soutien à la communauté

Programme de soutien aux groupes d'utilisateurs : 611 groupes d'utilisateurs de 89 pays et régions ont bénéficié de près de 4 000 licences

Programme de Reconnaissance des Développeurs : environ 1 300 experts de la communauté ont reçu des abonnements All Products Pack gratuits

Open Source : près de 6 000 projets open source de la communauté ont bénéficié de plus de 11 000 licences gratuites

Réduction spéciale pour les Startups : plus de 12 000 clients ont bénéficié de la remise spéciale pour les startups

Partenariats événementiels : 155 événements du secteur informatique ont été sponsorisés par JetBrains.

Plus de 1,8 million d' étudiants d'établissements d'enseignement accrédités ont bénéficié de licences éducatives JetBrains gratuites

Plus de 94 000 professeurs d'établissements d'enseignement accrédités ont bénéficié de licences éducatives JetBrains gratuites

Plus 950 000 étudiants ont bénéficié d'une réduction spéciale afin de renouveler leur licence JetBrains après l'obtention de leur diplôme

Plus de 2 000 écoles et universités ont bénéficié de plus de 190 000 abonnements éducatifs

Plus de 26 000 étudiants de près de 600 cours et bootcamps ont reçu des abonnements gratuits pour un EDI JetBrains de leur choix.

Déjà deux mois que l'année 2023 s'est terminée. JetBrains regarde alors dans le rétroviseur pour faire le point de ce que l'entreprise a pu réaliser au cours de l'année écoulée. Spécialisée dans la création d'outils essentiels pour les développeurs et les équipes de développement logiciel, JetBrains enregistre une année positive. Cela se traduit notamment par le lancement de 5 nouveaux produits et services qui viennent renforcer son offre, mais aussi par une croissance dans divers domaines. Ici, nous vous présentons les faits marquants et chiffres clés concernant les outils pour développeurs et les programmes de JetBrains en soutien à la communauté.L’essor de l’IA générative et des grands modèles de langage (LLM) en 2023 a amorcé une transformation profonde du secteur du développement et ouvert de nouvelles perspectives en termes de créativité.L’utilisation de cette nouvelle technologie pour accroître la puissance des outils JetBrains était une évidence pour l'éditeur de logiciels pour développeurs. JetBrains la considère en effet comme une nouvelle étape logique dans sa mission d’amélioration de l’expérience de développement et d’automatisation des tâches courantes et répétitives, pour permettre aux développeurs de rester dans le « flow » et de se concentrer sur l’essentiel.C'est pourquoi JetBrains a lancé le service JetBrains AI et la fonctionnalité AI Assistant. En plus d’enrichir les fonctionnalités déjà disponibles dans les produits JetBrains depuis de nombreuses années, l’AI Assistant apporte de nouvelles capacités puissantes aux environnements de développement : Chat IA, rédaction de documentation, génération de messages de commit. L'AI Assistant vous aide également dans la refactorisation et la génération de code.L’AI Assistant est alimenté par le service JetBrains AI. Ce service utilise plusieurs grands modèles de langage (LLM) et les met à votre disposition, en tant qu’utilisateur du produit, de manière transparente. Il s’appuie sur OpenAI en tant que premier fournisseur tiers et sur plusieurs modèles créés par JetBrains.Un abonnement au service JetBrains AI vous donne accès à l'AI Assistant dans IntelliJ IDEA, PyCharm, PhpStorm, ReSharper et d'autres EDI de JetBrains, ainsi que dans Fleet, en tant que fonctionnalité supplémentaire.« Quand proposerez-vous un EDI pour Rust ? ». Cette question a souvent été posée à JetBrains.Comme beaucoup d’entre vous le savent, JetBrains fournissait déjà une prise en charge de Rust via un plugin pour IntelliJ IDEA et CLion depuis plusieurs années, mais les utilisateurs continuaient de demander un EDI spécifiquement dédié à Rust et à son écosystème, et offrant des fonctionnalités comparables à celles de ses autres EDI.Eh bien, cela est devenu une réalité en 2023 avec le lancement de RustRover, l'EDI de JetBrains dédié au langage de programmation Rust.Actuellement disponible en préversion, RustRover se distingue en combinant de façon transparente une assistance au codage avancée et une chaîne d'outils intégrée, qui aident les développeurs Rust à créer des applications et des services plus efficacement.Le nouvel EDI de JetBrains fournit des retours d'informations en temps réel et des suggestions de code intelligentes, simplifie la gestion de la chaîne d'outils et favorise une collaboration transparente. Il améliore ainsi l'expérience de codage avec Rust quel que soit le niveau de compétence des développeurs. Ses principales fonctionnalités incluent :JetBrains a lancé une nouvelle interface utilisateur pour ses EDI basés sur IntelliJ avec pour objectif de réduire les distractions, augmenter votre productivité et favoriser la concentration.JetBrains a également lancé en phase expérimentale un nouvel outil baptisé Amper. Il s'agit d'un outil de configuration de projet. Son objectif est d'améliorer l'expérience utilisateur de la configuration de projet et la facilité d'utilisation des outils.JetBrains examine actuellement divers aspects, y compris la configuration de projets pour créer, packager, publier, et plus. Bien que le cas d'utilisation actuel concerne Kotlin et Kotlin Multiplatform, Amper prend également en charge Java et Swift (comme une exigence pour le multiplateforme). Cependant, la même approche de configuration pourrait fonctionner pour d'autres langages et piles technologiques à l'avenir.Les outils JPA Buddy et React Buddy ont rejoint la famille JetBrains l'année passée. Positionnés comme de puissants plugins pour travailler respectivement avec les données JPA et les applications React, ils offriront encore plus de fonctionnalités pour les développeurs utilisant IntelliJ IDEA et WebStorm à l'avenir.Avec cette acquisition, les équipes de JPA Buddy et React Buddy rejoindront également JetBrains, où ils travailleront aux côtés des équipes de produits correspondantes pour fournir des intégrations plus étroites et une plus grande fonctionnalité.Les produits de JetBrains ont également gagné en popularité au cours de l'année 2023. Ceux ayant enregistré les plus forts taux de croissance en termes d'utilisateurs sont respectivement Rider (+34 %), DataGrip (+7 %) et PyCharm Pro (+5 %). En ce qui concerne les produits les fréquemment utilisés, il s'agit de Rider, GoLand et PhpStorm.Les initiatives de JetBrains en 2023 ont permis de réduire les barrières à l'accès et aidé diverses communautés à bénéficier d'outils de développement logiciel professionnels. Nous présentons ici les statistiques concernent les actions menées en 2023 par domaine.JetBrains soutient de nombreux groupes de recherches scientifiques travaillant aussi bien sur l'élaboration de théories que sur des applications concrètes, dans des domaines variés. Les chiffres clés indiquent un total de 36 publications et 41 thèses et projets d'étudiants en 2023.