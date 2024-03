Améliorations pour les équipes travaillant avec des projets helpdesk

Option de restauration du contenu supprimé pour tout le monde

Utilisation plus rapide des pièces jointes pour les équipes travaillant avec de nombreux documents

Les plugins Upsource et Confluence ne sont plus pris en charge

Téléchargement et mise à niveau vers YouTrack 2024.1

YouTrack 2024.1 est disponible. Dans la dernière mise à jour de son logiciel de gestion de projet et de suivi des tickets, JetBrains a amélioré l’expérience des équipes d’assistance aux clients qui travaillent avec YouTrack Helpdesk, sur la base des fonctionnalités les plus demandées.Les équipes des services d’assistance travaillant avec plusieurs projets helpdesk pour différents clients ou produits peuvent désormais restreindre l’accès à certains de ces projets à des groupes de rapporteurs prédéfinis et gérer leurs tickets de façon privée. JetBrains a également ajouté une option permettant aux agents de modifier les résumés des tickets de support directement dans YouTrack.De plus, cette nouvelle version facilite l’utilisation de pièces jointes et la restauration des contenus supprimés. Nous vous donnons ici un aperçu plus détaillé des nouveautés et changements dans YouTrack 2024.1.Cette mise à jour résulte de la prise en compte des demandes des utilisateurs gérant plusieurs projets helpdesk sur la même instance de YouTrack, par exemple pour fournir une assistance pour plusieurs produits ou traiter les tickets de différentes entreprises clientes. En réponses à ces demandes, il est désormais possible de restreindre l’accès à chacun des projets helpdesk afin qu’ils ne soient visibles que par certains rapporteurs.Voici comment cela fonctionne concrètement. Imaginez que vous faites partie de l’équipe fournissant une assistance client à l’entreprise Fluffery Pets et que vous gérez des projets helpdesk séparés pour deux clients différents (des entreprises achetant toutes les deux des produits et des services chez vous). Si vous ne souhaitez pas que le client A ait la moindre indication que vous travaillez également pour le client B et inversement, vous pouvez tout de même gérer les projets d’assistance pour les clients A et B dans la même instance de YouTrack, mais de façon privée.Ainsi, les rapporteurs du client A n’auront pas accès aux tickets, formulaires de soumission de tickets en ligne et articles de la base de connaissances des projets helpdesk restreints aux rapporteurs du client B. Le contenu de l’interface de YouTrack Helpdesk diffère désormais pour les rapporteurs du client A et du client B.Ce changement, combiné aux possibilités de personnalisation existantes des projets helpdesk, vous permet de structurer vos services différemment pour les clients A et B. Pour chacun des projets helpdesk, vous pouvez avoir des formulaires en ligne différents pour soumettre des tickets avec des champs spécifiques, publier des articles de FAQ séparés dans la base de connaissances et personnaliser les notifications envoyées par e-mail à vos rapporteurs à partir de YouTrack.Une autre fonctionnalité apportée à YouTrack Helpdesk suite à vos commentaires est la possibilité de modifier les résumés des tickets. Lorsqu’un ticket est reçu dans YouTrack, un résumé est généré à l’aide du formulaire de soumission de ticket en ligne ou du sujet de l’e-mail. Les agents ont désormais la possibilité de modifier le résumé du ticket. Cela améliore la compréhension des tickets et facilite leur recherche.Vos agents d’assistance peuvent avoir besoin de supprimer toute information non pertinente déjà couverte dans la description du ticket ou dans les champs personnalisés, ou de rendre le résumé plus descriptif afin que le sujet soit clairement compréhensible au premier coup d’œil.La modification du résumé n’entraîne pas l’envoi d’une nouvelle notification au rapporteur. Vous pouvez donc apporter vos modifications en toute sécurité, et le rapporteur pourra voir le résumé modifié lors de sa prochaine connexion à YouTrack pour consulter les mises à jour de ses tickets.Il peut arriver que des tickets ou des articles importants soient supprimés par erreur. Les administrateurs YouTrack peuvent désormais les récupérer facilement jusqu’à deux semaines après leur suppression. Les éléments ayant été supprimés volontairement peuvent maintenant être supprimés définitivement pour libérer de l’espace de stockage.Ces actions de suppression et de restauration sont visibles par les membres de l’équipe qui suivent l’élément concerné dans le flux d’activités et les notifications.Les membres de l’équipe qui travaillent avec de nombreux documents mis en ligne dans YouTrack peuvent désormais gagner du temps dans leur gestion. À partir de cette version, vous pouvez glisser-déposer les pièces jointes directement depuis une instance YouTrack ouverte dans Google Chrome (ou un autre navigateur basé sur Chromium) vers un brouillon d’e-mail, un dossier ou un autre programme sans avoir à les télécharger au préalable.JetBrains a également inclus dans cette version plusieurs autres modifications mineures visant à améliorer votre expérience globale. Toutefois, si vos équipes avaient configuré des intégrations Upsource ou Confluence, à partir de cette version, elles ne seront plus prises en charge dans YouTrack.Vous trouverez dans les notes de version tous les détails techniques et la liste complète des correctifs de bugs et des améliorations.Si vous utilisez YouTrack Cloud, votre instance sera automatiquement mise à niveau vers YouTrack 2024.1 conformément au calendrier de maintenance de JetBrains. Si vous disposez d’un abonnement YouTrack Server actif, vous pouvez télécharger YouTrack 2024.1 dès aujourd’hui. Et si vous n’avez pas encore de licence, vous pouvez utiliser l’essai gratuit pour tester la nouvelle version.