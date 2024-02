Pour les développeurs travaillant sur des projets .NET Framework : actuellement, il est uniquement possible d’analyser ces projets sur les agents Windows (tandis que les conteneurs Qodana sont basés sur LINUX).



Pour les développeurs travaillant sur des projets Unity : vous pouvez désormais exécuter Qodana sur la même machine que celle qui a été utilisée pour créer la distribution.

Comment essayer Qodana pour un projet Unity

Avis aux développeurs .NET et Unity ! JetBrains Qodana, la plateforme pour la qualité du code, peut vous aider à créer des jeux que les utilisateurs vont adorer avec du code dont votre équipe pourra être fière. Vous pouvez également utiliser toutes les inspections personnalisées spécifiques à Unity qui sont fournies avec Rider dans le cadre de l’intégration continue !En incluant les capacités d’analyse de code statique de JetBrains dans votre système de CI, vous mettez en place un dispositif de sûreté intégrée qui favorise le respect des normes de qualité du code.Avec la nouvelle version du linter Qodana for .NET, vous pouvez désormais exécuter ces analyses dans un environnement natif au sein de votre pipeline de builds (sur la machine que vous utilisez pour créer votre application). Ensuite, continuez en utilisant le plugin d’EDI Qodana avec Rider (et les autres EDI basés sur IntelliJ).Remarques importantes pour les équipes de développement :La documentation vous donne toutes les explications nécessaires pour démarrer. Avant de lancer l’analyse, JetBrains vous recommande de commencer par construire les sources en fournissant une commande de build dans la sectiondu fichier qodana.yaml.Avant de proposer Qodana aux développeurs de jeux, JetBrains l’a testée sur l’un de ses projets internes de réalité virtuelle avec Unity, et les résultats obtenus ont été très satisfaisants. Vous avez donc l'opportunité de le juger par vous-même en testant Qodana.