Programme des conférences

Le concours

Dates clés de la compétition

JetBrains Academy vous invite à l’AI Festival, un événement en ligne gratuit sur le thème de l’IA, qui combine sessions d’apprentissage pratiques et challenges inspirants. Les conférences vous permettront d’approfondir votre compréhension du machine learning et de l’IA et de poser des questions aux intervenants. Vous aurez aussi l’opportunité de mettre vos connaissances en pratique et de démontrer votre capacité d’innovation en participant à l’AI Hackathon.Dates et horaires : du, à partir de 17h00 UTC (18h00 CET).Accès : en ligne, inscription requise.Ivan Dolgov, Ingénieur en machine learning au sein de l’équipe d’IA de JetBrains, ouvrira le festival avec une présentation détaillée des pratiques récentes dans l’utilisation de prompts pour les modèles génératifs. Il vous fera découvrir des outils de génération, de suivi et de validation des entrées, et vous expliquera comment adapter votre technique de création de prompts pour obtenir des résultats optimaux dans les systèmes d’IA.Egor Bogomolov, Lead researcher au ML4SE Lab de JetBrains Research, vous présentera différentes applications des techniques de machine learning pour le traitement du code. Il expliquera pourquoi le machine learning pour le développement logiciel (ML4SE) va au-delà de l’analyse du code et quel est son impact sur l’ingénierie logicielle.Vladislav Tankov, Responsable de l’équipe d’IA de JetBrains, vous propose une immersion dans l’architecture et l’implémentation des services d’IA de JetBrains. Vous en apprendrez plus sur les fonctionnalités des produits JetBrains AI, sur leur intégration avec les fournisseurs de LLM et sur les techniques d’inférence sur lesquelles ils s’appuient.Choisissez l’un des deux parcours proposés pour participer seul ou en équipe avec des amis.Format : concours individuel de type Kaggle.Défi : traiter le code source et extraire des informations spécifiques.Accès : illimité.Format : hackathon ouvert aux équipes de six personnes maximum.Défi : créer un compagnon IA pour révolutionner l’expérience d’apprentissage des étudiants.Accès : limité – vous êtes donc invités à réserver une place pour votre équipe dès maintenant.Vous aurez accès aux informations détaillées sur le concours, aux jeux de données et aux énoncés des problèmes.Assurez-vous de soumettre vos solutions avant cette échéance.Les trois premiers de chaque parcours recevront des certificats officiels et des bons pour la boutique de produits dérivés de JetBrains. Les participants doivent avoir plus de 18 ans et ne peuvent participer qu’à l’un des parcours.Ne manquez pas cette opportunité de faire partie de l’avenir de l’intelligence artificielle ! Participez à l’AI Festival pour profiter d’une expérience immersive mêlant partage de connaissances, innovation et compétition.