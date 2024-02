Agenda

JetBrains revient pour une nouvelle édition d'IntelliJ IDEA Conf, une conférence en ligne gratuite pour les développeurs. IntelliJ IDEA Conf met à l’honneur le travail de la communauté des développeurs et son approche de formation et d’amélioration continues.Pendant deux jours, les 6 et 7 mars 2024, vous allez aborder des sujets variés, parmi lesquels Core Java, Kotlin, Java et l’IA, Apache Maven 4, Spring Boot, Micronaut, Testcontainers, Secure Coding et les frameworks de test comme JUnit, Mockito et AssertJ. Vous aurez également l’occasion d’en apprendre plus sur les améliorations de performances d’IntelliJ IDEA, JetBrains AI Assistant et la prise en charge des bases de données dans IntelliJ IDEA, et de bénéficier de conseils pour améliorer votre productivité.IntelliJ IDEA Conf 2024 se déroulera sur deux jours, les 6 et 7 mars, avec 14 sessions au total. Les deux jours de conférence sont organisés de la même manière : sept sessions d’une heure par jour, toutes suivies d’un temps de questions-réponses.Voici la liste des sessions qui seront diffusées en direct le 6 mars :11h00–12h00 UTC -, par Dr. Venkat Subramaniam12h00–13h00 UTC -par Andrey Sokolov13h00–14h00 UTC -, par Trisha Gee14h00–15h00 UTC -, par Maxim Sobolevskiy15h00–16h00 UTC -, par Karl Heinz Marbaise16h00–17h00 UTC -par Frank Greco17h00–18h00 UTC -, par Josh LongLes sessions de la seconde journée, le 7 mars, sont les suivantes:11h00–12h00 UTC -par Yuriy Artamonov12h00–13h00 UTC -, par Graeme Rocher13h00–14h00 UTC -par Sebastian Aigner14h00–15h00 UTC -par Brian Vermeer15h00–16h00 UTC -par Billy Korando16h00–17h00 UTC -, par Kesha Williams17h00–18h00 UTC -par Kenneth KousenPour plus d’informations sur chaque session et intervenant, consultez le programme détaillé de la conférence Si vous êtes responsable d’un groupe d’utilisateurs et pensez que les sujets traités peuvent intéresser ses membres, vous pouvez devenir partenaire de la Communauté IntelliJ IDEA Conf et leur faire suivre toutes les informations relatives à l’événement. La procédure d’inscription est simple et ne requiert que quelques renseignements sur votre groupe d’utilisateurs et l’un de ses responsables.Cliquez ici pour vous inscrire en tant que partenaire de la communauté.Une fois votre formulaire d’inscription traité, vous serez répertorié comme partenaire de la communauté. Le logo de votre groupe d’utilisateurs sera ajouté à la page de l’événement et vous recevrez des licences gratuites pour les EDI JetBrains.C'est normal que la question se pose, d’autant plus que les conférences en présentiel ont fait un retour en force. Mais il n’y a pas vraiment de format optimal, tout dépend de votre situation et de vos attentes.Concernant IntelliJ IDEA Conf, JetBrains a opté pour le format virtuel afin qu’elle soit facilement accessible au plus grand nombre de développeurs possible, où qu’ils se trouvent. De plus, la participation à cette conférence est gratuite, Il vous suffit de disposer d’une connexion Internet.Le principal inconvénient d’un événement virtuel est de ne pas pouvoir interagir avec les intervenants et les autres participants de la même manière que dans le cadre d’un événement en présentiel, mais JetBrains mettra en place un chat disponible pendant toute la durée de la conférence pour vous permettre de poser des questions et de partager des commentaires.Il s’agit d’un événement destiné aux développeurs.IntelliJ IDEA Conf 2024 inclut des sessions sur différents langages et frameworks, tels que Java, Kotlin, AI, Apache Maven 4, Spring Boot, Micronaut, Testcontainers, Secure Coding et des frameworks de test comme JUnit, Mockito et AssertJ. Les intervenants de JetBrains présenteront également les améliorations de performances d’IntelliJ IDEA, JetBrains AI Assistant, la prise en charge des bases de données dans IntelliJ IDEA, et vous feront part de leurs conseils pour améliorer votre productivité.Lors de votre inscription, vous pouvez choisir d’assister à toutes les sessions ou à certaines d’entre elles seulement. Vous recevrez un e-mail contenant toutes les informations nécessaires pour assister aux sessions que vous avez sélectionnées. Chaque session dure une heure.Aucune des sessions n’est préenregistrée, elles sont toutes présentées en temps réel et les intervenants répondront aux questions lors de courtes pauses ou à la fin de leur présentation. JetBrains est convaincu de l’importance des échanges avec les intervenants et les autres participants, c’est pourquoi ils mettront à disposition un chat pendant la diffusion des sessions.Toutes les sessions seront enregistrées afin de pouvoir être de nouveau consultées par la suite autant de fois que souhaité. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube d’IntelliJ IDEA pour pouvoir les visionner.