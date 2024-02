Nouvelles fonctionnalités

Déploiement : le téléchargement (upload) d'un fichier en ligne est désormais plus sûr. Lorsque le fichier existe déjà en ligne, JetBrains procède d'abord à la création d'un fichier temporaire avant de remplacer le fichier distant au moment opportun.





Prise en charge de l'inférence des structures de tableau lors de l'itération sur les éléments du tableau





PHPUnit : ajout de la possibilité de relancer les tests ayant échoué ( Rerun Failed Tests ) pour le débogage





) pour le débogage Prise en charge de PHP_IDE_CONFIG dans le débogage web





Ajout d'une option pour créer un test Pest à partir de l'intention Create new test





Nouvelle inspection "Pest assertion can be simplified"





Support de go to failed data set pour les tests avec l'attribut #[DataProvider(…)]





pour les tests avec l'attribut Macro $Prompt$ : ajout d'une étiquette / texte pour donner à l'utilisateur un indice sur ce qu'il doit entrer dans l'invite





: ajout d'une étiquette / texte pour donner à l'utilisateur un indice sur ce qu'il doit entrer dans l'invite Une nouvelle option "Create Global Copyright Profiles" qui permet aux développeurs de configurer un profil de droits d'auteur global qu'ils pourront appliquer par défaut à tous leurs projets.





Zoom complet de l'EDI en dessous de 100% : il était déjà possible d'ajuster la taille de tous les éléments de l'interface utilisateur simultanément. Cependant, la plage initiale de mise à l'échelle était limitée entre 100 et 200 %. JetBrains intègre maintenant une nouvelle option permettant aux utilisateurs de réduire la taille de l'EDI à 90 %, 80 % ou 70 %, offrant ainsi une gamme étendue d'options de personnalisation.

Corrections de bogues

Un problème avec l'indentation des blocs PHPDoc et la génération des méthodes dû à l'utilisation d'External Formatter





La non-inférence de la structure de l'objet dans la déclaration avancée de tableau





La génération de tests PhpUnit par l'Assistant IA au lieu de tests Pest alors que seuls des configurations Pest sont disponibles dans le projet





La version de Pest n'était pas affichée dans Test Frameworks pour la configuration locale





L'activation et la désactivation du plugin Pest ne fonctionnait pas sans le redémarrage de PhpStorm





Pest : exception lors de l'invocation du menu contextuel sur le répertoire de test





L'EDI affichait une erreur Corresponding file is not included in tsconfig.json pour les fichiers Astro avec TypeScript installé.

Début décembre, JetBrains a publié PhpStorm 2023.3, la dernière mise à jour majeure de 2023 pour son EDI pour le développement Web avec PHP. Cette version est venue avec un bon lot de nouveautés et améliorations. Parmi celles-ci, on peut citer la sortie de l'AI Assistant de la phase de préversion avec de nombreuses améliorations, la prise en charge de Pest, la prise en charge de PHP 8.3, l'amélioration de la prise en charge de Symfony, ainsi que des améliorations de confort dans l'interface utilisateur.JetBrains ouvre maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à PhpStorm 2024.1, la première mise à jour majeure de cette année. Vous pouvez donc essayer les nouvelles fonctionnalités avant qu'elles ne soient officiellement publiées. Pour en venir aux nouveautés, PhpStorm 2024.1 EAP 1 vient avec de nouvelles fonctionnalités et un bon nombre de correctifs. Nous vous présentons ici un aperçu des principales mises à jour que vous pouvez découvrir dans cette version.Parmi les nouvelles fonctionnalités, on peut citer les points suivants :Bon nombre de problèmes ont été corrigés dans cette version. On peut par exemple citer les points suivants :Voici présentées les principales nouveautés et améliorations introduites dans la première version EAP de PhpStorm 2024.1. Chaque nouvelle version EAP viendra également avec son lot de nouveautés et améliorations. JetBrains vous invite donc à les télécharger pour les tester avant la sortie de la version finale.Les versions EAP sont disponibles en téléchargement à partir du site Web de l'EDI. Vous pouvez également les obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu.