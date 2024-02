Expérience utilisateur : option pour réduire la taille de l'ensemble des éléments de l'EDI

Fenêtre d'outil Django Structure

Refonte de la fenêtre d'outil Terminal

Exécuter ou déboguer à la fois le client et le serveur dans une seule configuration npm

Début décembre, JetBrains a publié PyCharm 2023.3, la dernière mise à jour majeure de 2023 pour son EDI Python. Cette version a débarqué avec la fonctionnalité Full Line Code Completion, un aperçu en direct des modèles Django, une amélioration des outils de visualisation des données, et bien plus. Dans PyCharm 2023.3, tous les outils sont à portée de main, prêts à booster votre productivité dans un workflow optimisé.JetBrains lance maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à PyCharm 2024.1. Vous pouvez télécharger les versions EAP à partir du site Web de l'EDI, les obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu. Mais déjà, jetons un coup d'oeil aux premières nouveautés et améliorations introduites dans le cadre de ce programme EAP.PyCharm 2023.1 a introduit la possibilité de zoomer et dézoomer dans l'ensemble de l'EDI, en ajustant la taille de tous les éléments de l'interface utilisateur simultanément. Cependant, la plage initiale de mise à l'échelle était limitée entre 100 et 200 %. Dans PyCharm 2024.1 EAP 1, JetBrains a intégré une nouvelle option permettant aux utilisateurs de réduire les éléments de l'EDI à 90 %, 80 % ou 70 %, offrant ainsi une gamme étendue d'options de personnalisation.La première version EAP de PyCharm 2024.1 apporte également plusieurs améliorations à la fenêtre d'outilrécemment introduite.PyCharm 2024.1 apporte une refonte totale du terminal avec des améliorations à la fois visuelles et fonctionnelles pour rendre les tâches basées sur le terminal plus simples et plus pratiques. En outre, la nouvelle fenêtre d'outil Terminal s'intègre parfaitement à la nouvelle interface utilisateur.Une amélioration remarquable est la présentation de chaque commande dans un bloc distinct. Cela facilite l'identification du début et de la fin de chacune, améliorant ainsi la clarté globale de la sortie. Vous pouvez naviguer facilement entre les blocs à l'aide des touches fléchées ou basculer le focus entre l'invite et la sortie avec les raccourcis clavier ⌘↑ / Ctrl + ↑ et ⌘↓ / Ctrl + ↓.JetBrains a introduit un historique de commandes pratique avec des options de filtrage, facilitant la navigation à travers les commandes récemment exécutées.Le terminal mis à jour prend en charge uniquement Bash, Zsh et PowerShell (actuellement uniquement pour Windows 11). Mais JetBrains travaille activement sur la prise en charge de plus d'outils shell.Vous pouvez désormais utiliser la même configuration npm pour exécuter et déboguer à la fois les côtés serveur et client de votre application. Le nouvel ongletdans l'éditeur de configurations d'exécution/débogage vous permet de mettre en place une configuration d'exécution pour ouvrir automatiquement un navigateur après le lancement. Si nécessaire, vous pouvez attacher le débogueur au navigateur ouvert immédiatement.Voici présenté un aperçu des nouveautés et améliorations déjà introduites dans le programme d'accès anticipé (EAP) à PyCharm 2024.1. Chaque nouvelle version EAP viendra également avec son lot de nouveautés et améliorations. JetBrains vous invite donc à les télécharger pour les tester avant la sortie de la version finale.