C'est au début du mois de décembre que JetBrains a publié la dernière mise à jour majeure de RubyMine, son EDI Ruby on Rails. RubyMine 2023.3 est venue avec une prise en charge améliorée de l'AI Assistant, les chemins personnalisés pour les applications et moteurs Rails, l'analyse du code pour les variables locales strictes de Rails 7.1 et des déclarations supplémentaires de RBS. On note encore parmi les nouveautés et améliorations de RubyMine 2023.3 une mise à jour des moteurs de rendu de type du débogueur, RuboCop en mode serveur, des inspections de code Brakeman et bien plus.JetBrains ouvre le programme d'accès anticipé (EAP) à RubyMine 2024.1. La première version EAP comprend des améliorations de performance et de l'expérience utilisateur, des corrections de bugs et des mises à jour du support du langage RBS. Désormais, vous pouvez rapidement laisser vos commentaires et faire part de votre expérience avec RubyMine à JetBrains en cliquant sur le boutondans la barre d'état de l'EDI. N'hésitez donc pas donc à exprimer vos idées depuis le formulaire de feedback pour faire part de vos préférences et suggestions d'amélioration.Au cours de ce cycle de publication, JetBrains va aussi peaufiner les nouveautés introduites dans RubyMine 2023.3, tout en introduisant de nouvelles fonctionnalités. L'attention de l'éditeur de logiciels pour développeurs se portera sur plusieurs domaines clés : l'amélioration des capacités d'IA et de machine learning (ML), le support de nouvelles technologies, l'optimisation des performances et l'amélioration du processus de prise en main de RubyMine.Dans la version 2024.1, JetBrains prévoit d'introduire la complétion de code d'une ligne complète pour le code Ruby. Cette fonctionnalité sera disponible à partir du plugin Full Line Code Completion.JetBrains veut assurer un processus de configuration simple, pour améliorer l'expérience utilisateur pour les débutants et les utilisateurs avancés. Restez donc à l'écoute pour de nouvelles fonctionnalités et du nouveau contenu qui vous aideront à démarrer avec RubyMine. Cela inclut la possibilité d'installer Ruby directement dans RubyMine, des améliorations pour travailler avec Bundler, et plus encore.JetBrains continuera à prendre en charge les technologies et bibliothèques populaires dans RubyMine. Le support du débogueur pour Ruby 3.3 arrive bientôt, ainsi que des améliorations pour les chemins Rails personnalisés, le support de l'inflection Rails, et plus encore.JetBrains travaille activement à améliorer les performances de RubyMine. Les efforts de l'éditeur de logiciels pour développeurs incluent l'amélioration du processus d'indexation et l'optimisation du temps de démarrage des projets avec plusieurs modules.Des nouveautés et améliorations seront progressivement ajoutées à chaque nouvelle version EAP. Comme toujours, vous êtes donc invités à essayer les versions EAP et faire des retours à JetBrains avant la sortie officielle. Vous pouvez télécharger les dernières builds EAP sur le site Web de JetBrains. Vous pouvez également les obtenir via l'application Toolbox ou sous forme de package snap (si vous utilisez Ubuntu).