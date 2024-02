IndentAccessModifiers

Assistant IA

C'est au début du mois de décembre qu'est sortie la dernière mise à jour majeure de ReSharper, l'extension Visual Studio de JetBrains pour les développeurs .NET. ReSharper 2023.3 est venue avec la prise en charge des dernières fonctionnalités de C# 12. Cette version inclut également de tout nouveaux diagrammes de relations entre entités et des inspections pour les problèmes liés à Entity. Elle a également apporté plusieurs améliorations majeures aux performances, notamment une analyse optimisée du code en arrière-plan et la possibilité de contrôler la quantité de ressources allouées à l'analyse du code. Entre autres nouveautés et améliorations, on pouvait aussi noter une mise à jour majeure de l'AI Assistant.JetBrains ouvre maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à ReSharper 2024.1, la première mise à jour majeure de l'année pour son extension Visual Studio pour les développeurs .NET.Si vous n'êtes pas familier avec les EAP, retenez qu'elles vous permettent d'essayer les dernières fonctionnalités et améliorations de ReSharper pendant que JetBrains continue à y travailler. Ces versions ne sont pas entièrement testées et peuvent être instables, mais c'est justement pour cela que JetBrains a besoin de votre aide. En testant ces versions et leurs nouvelles fonctionnalités avec vos projets et scénarios réels, vous pouvez aider l'éditeur de logiciels à les peaufiner. De cette façon, lorsque la version finale sera publiée, elle sera plus susceptible de fonctionner sans problème pour vous.Vous pouvez télécharger les versions EAP à partir du site Web de l'EDI, les obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu.Pour en venir aux nouveautés et améliorations, notons que cette première version EAP de ReSharper 2024.1 est principalement axée sur le support de C++. Voici les principales mises à jour :Vous pouvez maintenant changer le type d'un paramètre en pointeur et vice versa avec la refactorisationet avoir toutes les utilisations mises à jour en conséquence.La vérification grammaticale est désormais également disponible pour les commentaires de documentation.JetBrains a introduit de nouveaux paramètres de formatage :, et l'arrangement des énumérateurs.Les améliorations pour l'intégration de clang-format incluent le support du style intégré GNU et les options de style de formatetRappelons que JetBrains a publié sa feuille de route pour ReSharper 2024.1 qui inclue des améliorations dans divers domaines :Ces nouveautés et améliorations seront progressivement ajoutées à chaque nouvelle version EAP. Vous pouvez télécharger ces versions EAP à partir du site Web de l'EDI, les obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu.