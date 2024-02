Expérience et interface utilisateur (UX/UI)

La dernière mise à majeure de Rider, l'EDI .NET multiplateforme de JetBrains, a été publiée début décembre. Rider 2023.3 est venue avec la prise en charge du SDK .NET 8, ce qui inclut les dernières fonctionnalités de C# 12. Cette mise à jour a également apporté une meilleure expérience pour l'exécution de plusieurs projets, un mode de débogage prédictif et la possibilité de créer des tests unitaires et de les parcourir facilement. Rider 2023.3 a aussi bénéficié d'une mise à jour majeure de l'AI Assistant.JetBrains ouvre maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à Rider 2024.1, la première mise à jour majeure de cette année de son EDI. Vous pouvez donc essayer les nouvelles fonctionnalités de Rider avant qu'elles ne soient officiellement publiées.La première version EAP vient avec quelques améliorations. Il s'agit notamment de nouvelles options pour les diagrammes des dépendance de types. Les diagrammes des dépendance de types introduits dans la dernière version de Rider bénéficient en effet d'une mise à niveau fonctionnelle.Il existe maintenant une option permettant d'ajouter un nœud à un diagramme en utilisant la fonction de recherche (Search). Lorsque vous visualisez un diagramme de dépendances de types, appuyez simplement sur la touche Espace et commencez à taper le nom du nœud que vous recherchez dans la barre de recherche.Une nouvelle option permet également de supprimer des nœuds dans un diagramme de dépendances de types. Cette fonctionnalité peut être utile si vous avez un diagramme étendu et que vous souhaitez vous concentrer sur une partie spécifique. Pour supprimer un certain nombre de nœuds de la vue, sélectionnez les noeuds en question et utilisez le menu contextuel pour invoquerDésormais, Rider vous permet également d'ajouter des types liés à un type spécifique dans un diagramme. Pour ajouter des types liés à un nœud, faites un clic droit sur ce nœud et sélectionnezdans le menu contextuel.Voilà présentées les mises à jour les plus importantes pour Rider 2024.1 EAP 1. Rappelons que JetBrains a publié sa feuille de route pour Rider 2024.1 qui inclue des améliorations dans divers domaines :Ces nouveautés et améliorations seront progressivement ajoutées à chaque nouvelle version EAP. Vous pouvez télécharger ces versions EAP à partir du site Web de l'EDI, les obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu.