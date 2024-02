Langages

Expérience utilisateur

C'est au début du mois de décembre que JetBrains a publié la dernière mise à jour majeure d'IntelliJ IDEA, son EDI Java. La sortie d'IntelliJ IDEA 2023.3 marquait une nouvelle étape dans l'évolution de l'AI Assistant, qui est sorti de la phase technique de préversion avec de nombreuses améliorations significatives. Par ailleurs, cette version a apporté une prise en charge complète des dernières fonctionnalités de Java 21, une barre d'outils flottante intuitive avec des actions d'édition et une option Run to Cursor directement disponible pour améliorer le workflow de débogage. Enfin, IntelliJ IDEA 2023.3 est venue avec une intégration transparente et une prise en charge immédiate de Kubernetes.JetBrains lance maintenant le programme d'accès anticipé (EAP) à IntelliJ IDEA 2024.1. Vous pouvez télécharger les dernières builds EAP sur le site Web de JetBrains. Vous pouvez également les obtenir via l'application Toolbox ou sous forme de package snap (si vous utilisez Ubuntu). Mais déjà, regardons plus en détail les nouvelles fonctionnalités et améliorations disponibles dans cette version.IntelliJ IDEA 2024.1 EAP 1 prend en charge l'ensemble de fonctionnalités de la version JDK 22, prévue pour mars 2024.Le mode K2 Kotlin d'IntelliJ IDEA est désormais en version alpha. Avec son nouveau mode K2, IntelliJ IDEA peut désormais utiliser le compilateur Kotlin K2 intégré pour analyser le code Kotlin. Le compilateur Kotlin K2 est en cours de réécriture, alors JetBrains a migré le support du code Kotlin dans IntelliJ IDEA. Les performances et la stabilité de la mise en surbrillance du code et de la complétion du code ont été significativement améliorées, mais toutes les fonctionnalités d'EDI ne sont pas encore prises en charge.Les fonctionnalités suivantes sont déjà disponibles dans ce mode :Actuellement, le mode K2 ne prend pas en charge Android, les projets Kotlin Multiplatform et l'analyse des fichiers build.gradle.kts.Les plugins tiers d'IntelliJ IDEA dépendant du plugin Kotlin doivent être adaptés pour prendre en charge le nouveau mode. JetBrains va bientôt fournir des conseils de migration pour les auteurs de plugins. Jusqu'à ce moment-là, les plugins incompatibles seront désactivés dans le mode K2.Vous pouvez essayer le nouveau mode K2 Kotlin dans IntelliJ IDEA en cochantdans. Vous devrez redémarrer l'EDI pour que le changement prenne effet.JetBrains recueille activement des retours d'expérience sur le mode K2 Kotlin. N'hésitez donc pas à partager vos avis avec JetBrains.IntelliJ IDEA 2023.1 a introduit la possibilité de zoomer ou dézoomer sur l'ensemble de l'EDI, ajustant la taille de tous les éléments de l'interface utilisateur simultanément. Cependant, la plage initiale de mise à l'échelle était limitée entre 100 et 200 %. Dans IntelliJ IDEA 2024.1 EAP 1, JetBrains a intégré une nouvelle option permettant aux utilisateurs de réduire la taille de l'EDI à 90 %, 80 % ou 70 %, offrant ainsi une gamme étendue d'options de personnalisation.Pour réduire la charge cognitive lors de la configuration de nouveaux projets, JetBrains a apporté de légères modifications à la disposition de l'assistant de création de nouveau projet. La liste des langages est maintenant positionnée dans le coin supérieur gauche, améliorant la découvrabilité des options les plus populaires.Voici présentées les mises à jour les plus importantes de la première version EAP d'IntelliJ IDEA 2024.1. Des nouveautés et améliorations seront progressivement ajoutées à chaque nouvelle version EAP. JetBrains vous invite donc à les télécharger pour les tester avant la sortie de la version finale.