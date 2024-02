Lancement de CLion Nova au sein de CLion Classic

Apporter davantage de valeur aux développeurs C++ grâce à l'Assistant IA

Intégrer des outils plus utiles pour les développeurs embarqués dans CLion

Améliorations du débogueur

CLion Nova

Résoudre les incohérences les plus gênantes de l'UX et de l'UI.

Mesurer les améliorations de performance.

Enquêter sur les plantages et ralentissements signalés.

Restaurer la fonctionnalité de développement à distance via Gateway et Code With Me.

Activer l'Assistant IA.

Réintroduire éventuellement certaines refactorisations moins populaires manquantes dans CLion Nova, comme Move et Inline Parameter.

Assistant IA

La complétion cloud multilignes qui peut vous aider à écrire de longs extraits de code plus rapidement. Elle peut également générer du code d'amorçage, comme des constructeurs ou des destructeurs. Elle comprend le contexte de l'invocation, donc elle est consciente des détails importants tels que les détails de la classe actuelle ou les bibliothèques utilisées.





qui peut vous aider à écrire de longs extraits de code plus rapidement. Elle peut également générer du code d'amorçage, comme des constructeurs ou des destructeurs. Elle comprend le contexte de l'invocation, donc elle est consciente des détails importants tels que les détails de la classe actuelle ou les bibliothèques utilisées. La complétion locale d'une ligne entière qui fonctionne avec le LLM local. Elle lit le contexte plus large et génère des suggestions plus précises sans appeler le backend IA sur le web.

Outils pour les développeurs embarqués

Son travail sur la fenêtre d'outil Serial Monitor , qui permet la communication avec des périphériques tels que Arduino via la fenêtre CLion, est en cours depuis un certain temps. JetBrains espère finaliser l'expérience utilisateur (UX) et la présenter aux utilisateurs dans l'une des prochaines versions de 2024.





, qui permet la communication avec des périphériques tels que Arduino via la fenêtre CLion, est en cours depuis un certain temps. JetBrains espère finaliser l'expérience utilisateur (UX) et la présenter aux utilisateurs dans l'une des prochaines versions de 2024. JetBrains prévoit de continuer le développement d'une solution qui simplifie la configuration pour l'exécution de projets embarqués, lesquels impliquent généralement plus de paramètres que les projets C++ classiques et nécessitent souvent la configuration d'éléments tels que gdbserver, debug probe et les émulateurs. JetBrains travaille à la création d'une solution UX facile à utiliser et flexible.





Zephyr West est un outil qui facilite la configuration des projets Zephyr. JetBrains est intéressé par son intégration dans CLion et a reçu plusieurs demandes de support pour Zephyr West par le passé. L'éditeur de logiciels pour développeurs recueille actuellement des informations sur les cas d'utilisation et sur ce que les utilisateurs attendent de cette intégration. Ainsi, si vous utilisez Zephyr West dans vos projets, n'hésitez pas à partager vos avis avec JetBrains.

Débogueur

JetBrains cherche à fournir une prise en charge des processus enfants forkés pour aider les utilisateurs à déboguer des applications multi-thread dans CLion. L'éditeur de logiciels a déjà un prototype qui fonctionne avec GDB et des chaînes d'outils basées sur Linux. Avec un peu de chance, il pourra le publier bientôt et examiner d'autres configurations également.





La vue Assembly a été publiée dans la version 2023.3. Elle fonctionne de manière similaire à Compiler Explorer et affiche le code assembleur généré par un compilateur. Cette vue permet aux utilisateurs de voir comment un changement dans les options de build affecte le code assembleur. JetBrains prévoit d'apporter quelques touches finales à cette vue, d'améliorer l'interface utilisateur et de corriger certains problèmes existants.





a été publiée dans la version 2023.3. Elle fonctionne de manière similaire à Compiler Explorer et affiche le code assembleur généré par un compilateur. Cette vue permet aux utilisateurs de voir comment un changement dans les options de build affecte le code assembleur. JetBrains prévoit d'apporter quelques touches finales à cette vue, d'améliorer l'interface utilisateur et de corriger certains problèmes existants. JetBrains prévoit également de se concentrer sur l'investigation et l'élimination des cas de performances lentes du débogueur et de plantage de l'interface utilisateur du débogueur dans CLion.

Modèles de projet

Le plugin Bazel for CLion recevra d'autres améliorations. Après avoir publié plusieurs correctifs dans la version 2023.3, JetBrains espère recueillir de nouveaux retours et résoudre les problèmes les plus gênants. Il est également important de garantir la prise en charge de Bazel dans CLion Nova, qui est actuellement un peu en retard par rapport à CLion Classic à cet égard.





recevra d'autres améliorations. Après avoir publié plusieurs correctifs dans la version 2023.3, JetBrains espère recueillir de nouveaux retours et résoudre les problèmes les plus gênants. Il est également important de garantir la prise en charge de Bazel dans CLion Nova, qui est actuellement un peu en retard par rapport à CLion Classic à cet égard. Le support de Meson a également été publié dans la version 2023.3, mais il reste encore de nombreuses choses importantes que JetBrains veut y ajouter. Il s'agit notamment d'un nouvel assistant de projet Meson ; la possibilité de spécifier un chemin personnalisé vers un exécutable Meson dans CLion ; une fenêtre d'outil Meson, similaire aux fenêtres d'outil des autres modèles de projet dans CLion ; la possibilité de configurer des options de commande Meson supplémentaires.





JetBrains mène des activités régulières (tests, ajustements, etc.) pour assurer la prise en charge des nouvelles versions de CMake dans CLion au fur et à mesure de leur sortie.

C'est au début du mois de décembre que JetBrains a annoncé la sortie de CLion 2023.3. Dans cette dernière mise à jour majeure de l'année 2023, l'EDI C/C++ multiplateforme a intégré l'AI Assistant, qui sortait de la phase de préversion technique. CLion 2023.3 a apporté davantage d'actions contextuelles et adaptées au projet pour optimiser vos workflows de développement C++ quotidiens. Cette version a également étendu la prise en charge des modèles de projets, apporté des outils pour approfondir davantage l'analyse du code et la visualisation des assemblages sous-jacents, et permis aux développeurs embarqués de prendre en charge les fichiers d'arborescence des périphériques.JetBrains dévoile maintenant ses plans pour CLion pour l'année 2024, en particulier la prochaine version 2024.1. L'équipe de CLion a identifié les objectifs clés suivants pour 2024 :En plus de ces points, JetBrains va se concentrer sur le peaufinage des fonctionnalités existantes et la simplification de l'expérience de démarrage avec CLion. Cela dit, regardons plus en détail les plans de JetBrains pour CLion.CLion Nova a fait son entrée sur la scène du développement C et C++ en novembre 2023. Cette version en preview gratuite de CLion utilise le moteur de langage ReSharper C++/Rider C++, améliorant ainsi considérablement les performances et la précision des principales fonctions de l'EDI. Avec une moyenne de 30 000 utilisateurs par mois depuis sa sortie et des retours majoritairement positifs, JetBrains prévoit maintenant d'intégrer CLion Nova dans CLion Classic. Dans un premier temps, l'intégration prendra la forme d'un mode qui ne sera pas activé par défaut, mais JetBrains espère à la fin fusionner complètement les deux. Il reste quelques points à résoudre en premier lieu :Depuis la version 2023.3, l'Assistant IA de JetBrains est disponible en tant que plugin avec un abonnement au service JetBrains AI. JetBrains a mobilisé d'importants moyens et efforts derrière ce produit, car l'entreprise considère les assistants basés sur les LLM comme prometteurs et révolutionnaires pour les développeurs. Des mises à jour constantes seront fournies au plugin, vous n'avez donc pas besoin d'attendre la version 2024.1. Vous pouvez profiter des nouvelles fonctionnalités avec chaque mise à jour de CLion en version 2023.3.x.Pour l'Assistant IA dans les outils JetBrains, l'éditeur de logiciels évalue différents fournisseurs de LLM en tant qu'options pour les backends de l'Assistant IA. JetBrains examine également un scénario on-premises. De plus, l'éditeur de logiciels pour développeurs explore plusieurs idées sur la manière dont l'IA peut aider spécifiquement avec le code C++. Il se concentre d'abord sur deux aspects principaux :De plus, comme nous l'avons déjà mentionné, JetBrains donne la priorité à l'activation de l'Assistant IA dans CLion Nova. Certaines de ses fonctionnalités dépendent du moteur de langage, il est donc important de vérifier qu'elles fonctionnent du côté des utilisateurs comme prévu avant l'intégration de CLion Nova dans CLion Classic.Pour les développeurs embarqués, JetBrains a prévu de continuer à travailler sur des outils avant de les inclure dans les versions ultérieures de CLion :Voici présenté ce que JetBrains prévoit dans CLion 2024.1 et les autres versions de cette année. Ces nouveautés et améliorations ont déjà commencé à débarquer dans le cadre du programme d'accès anticipé (EAP) à CLion 2024.1. Vous pouvez télécharger les dernières builds EAP sur le site Web de JetBrains. Vous pouvez également les obtenir via l'application Toolbox ou sous forme de package snap (si vous utilisez Ubuntu).