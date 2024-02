Début décembre, JetBrains a publié WebStorm 2023.3, la dernière mise à jour majeure de 2023 pour son EDI JavaScript. Cette version est venue avec un bon lot de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Parmi celles-ci, on peut citer une amélioration de la prise en charge pour Angular, Svelte et Vue. Les autres améliorations incluaient l'AI Assistant, des mises à jour pour TypeScript, la prise en charge de Cypress et Playwright, et de l’outil d’exécution de tests natif Node.js.JetBrains dévoile maintenant ses plans pour WebStorm 2024.1, la première mise à jour majeure de cette année.Le principal objectif de JetBrains avec cette version sera d'améliorer les performances, l'expérience utilisateur et de fournir des fonctionnalités pour augmenter la productivité. Voici les éléments les plus significatifs que JetBrains a prévus pour WebStorm 2024.1 :JetBrains est en train de réaliser une refonte majeure de sa prise en charge du langage TypeScript pour résoudre les problèmes de compatibilité liés à l'évaluation native de TypeScript et améliorer les performances dans des configurations spécifiques qui ont historiquement posé des problèmes.Trouver les utilisations d'un composant peut être laborieux, et l'option actuellen'est pas toujours pratique. JetBrains prévoit de fournir la fonctionnalité Code Vision avec les utilisations des composants pour faciliter la recherche.JetBrains s'engage à améliorer le plugin GraphQL et le support qu'il offre. Dans cette version, l'éditeur de logiciels pour développeurs prévoit d'optimiser les performances de l'indexation, de gérer les schémas dans, de localiser les schémas dans des bibliothèques externes et de marquer les champs obsolètes.JetBrains va continuer à améliorer sa nouvelle fonctionnalité Assistant IA. L'éditeur de logiciels pour développeurs souhaite faciliter l'intégration de l'IA dans votre flux de travail quotidien et améliorer votre expérience globale.La dernière version de WebStorm a été importante pour le support d'Angular par JetBrains. L'entreprise va continuer à améliorer ce support avec des corrections et des améliorations pour les signaux et la nouvelle syntaxe de flux de contrôle. JetBrains prévoit également d'ajouter le support des formulaires dans Angular.JetBrains est en train de retravailler sa fenêtre contextuelle de documentation rapide pour offrir une meilleure expérience lors de la navigation et du codage dans WebStorm. La refonte donnera aux utilisateurs la possibilité de visualiser différentes interfaces via la fenêtre contextuelle de documentation rapide et assurera une documentation mieux formatée. JetBrains activera également la fenêtre contextuelle dans la complétion par défaut.JetBrains est en train d'ajouter une nouvelle option à WebStorm qui vous permettra d'exécuter Stylelint sur vos fichiers lors de l'enregistrement.JetBrains va mettre en place une meilleure navigation pour Vue et améliorer la résolution des composants afin que vous puissiez naviguer correctement vers un composant plutôt que vers le fichierJetBrains va travailler sur des améliorations pour React dans la fenêtre d'outilJetBrains va ajouter plusieurs correctifs rapides pour améliorer votre codage quotidien avec React. L'éditeur de logiciels pour développeurs va mettre en place des correctifs rapides pour ajouter unlors de l'utilisation d'une référence inexistante dans un composant, ajouterlors de l'utilisation d'une référence inexistante dans un composant et ajouter unlors du passage d'une propriété inexistante à un composant.Dans la version 2023.2, JetBrains a introduit la prise en charge de LSP (language service provider) pour améliorer l'expérience utilisateur dans ses EDI. Compte tenu du nombre croissant de services de langage disponibles dans l'EDI, JetBrains veut vous aider à identifier les services pertinents pour vos projets et fichiers, et vous aider à les gérer. JetBrains y parviendra avec un widget LSP qui affichera une liste des services de langage en cours d'exécution et fournira des options pour redémarrer le service de langage ESLint et limiter la durée de vie des processus de service en cours d'exécution.JetBrains va livrer des fonctionnalités pour améliorer l'expérience et résoudre les problèmes liés à l'utilisation de Svelte et CSS.Voici présenté ce que JetBrains prévoit dans WebStorm 2024.1. Précisons toutefois que l'éditeur de logiciels ne garantit pas que ces améliorations seront toutes intégrées dans la prochaine version majeure de son EDI JavaScript, mais y travaillera pour que cela se produise.Ces nouveautés et améliorations seront disponibles progressivement dans le cadre du programme d'accès anticipé (EAP) à WebStorm 2024.1. Vous pouvez télécharger les dernières builds EAP sur le site Web de JetBrains. Vous pouvez également les obtenir via l'application Toolbox ou sous forme de package snap (si vous utilisez Ubuntu).