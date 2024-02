Le mode débogage prédictif sera activé par défaut

C'est au début du mois de décembre qu'est sortie la dernière mise à jour majeure de ReSharper, l'extension Visual Studio de JetBrains pour les développeurs .NET.ReSharper 2023.3 est venue avec la prise en charge des dernières fonctionnalités de C# 12. Cette version inclut également de tout nouveaux diagrammes de relations entre entités et des inspections pour les problèmes liés à Entity. Elle a également apporté plusieurs améliorations majeures aux performances, notamment une analyse optimisée du code en arrière-plan et la possibilité de contrôler la quantité de ressources allouées à l'analyse du code. Entre autres nouveautés et améliorations, on pouvait aussi noter une mise à jour majeure de l'AI Assistant.JetBrains dévoile maintenant ses plans pour ReSharper 2024.1. Avant d'entrer dans le vif du sujet, précisons que cette feuille de route est provisoire et sujette à modification en fonction des priorités de JetBrains, des ressources disponibles et des développements dans la sphère .NET. Certaines fonctionnalités devront donc peut-être être reportées pour une prochaine version. Cela dit, voici ce que JetBrains prévoit pour la prochaine version majeure de ReSharper.Le débogueur prédictif, initialement introduit dans la version 2023.2, a été amélioré dans la version suivante de ReSharper. JetBrains travaille sur les dernières retouches pour ReSharper 2024.1, où l'éditeur de logiciels pour développeurs va activer le débogueur prédictif par défaut. JetBrains travaille également à rendre le débogueur prédictif compatible avec son initiative d'exécution de ReSharper hors du processus de Visual Studio.Faire en sorte que ReSharper s'exécute hors du processus Visual Studio a été un objectif majeur et un projet colossal pour JetBrains depuis 2018. Pour information, toutes les fonctionnalités de ReSharper (navigation, complétion de code, inspections, correctifs rapides et refactorisations, tests unitaires, création de diagrammes, recherche d'utilisations, etc.) s'exécutent toutes dans le processus Visual Studio. C'est un problème dans la mesure où l'espace mémoire espace est partagé entre vos fichiers de projet, le runtime .NET, ReSharper et les propres fonctionnalités de Visual Studio et bien sûr tous les autres plugins installés. Et Visual Studio lui-même demande de plus en plus de mémoire dans les versions récentes. C'est pourquoi JetBrains a décidé de pousser ReSharper hors du processus Visual Studio.La migration hors processus continue d'être un objectif important des efforts d'amélioration des performances de ReSharper. Pour le moment, JetBrains ne peut pas s'engager sur un calendrier de livraison exact, mais y travaille encore pendant le cycle de développement de la version 2024.1.Le principal objectif de JetBrains pour la prochaine version est l'amélioration de la complétion automatique intelligente et de l'analyse syntaxique pour le développement d'applications web. Vous pouvez vous attendre à plusieurs petites améliorations visant à offrir une expérience de codage plus efficace, résistante aux erreurs et agréable.Dans le cadre de ses efforts pour renforcer le support d'ASP.NET Core, JetBrains va mettre en œuvre l'action contextuellequi vous permettra de déplacer facilement und'un fichier particulier vers un fichierPour la prochaine version de ReSharper, JetBrains travaille sur la possibilité d'exécuter des tests unitaires à l'intérieur de conteneurs Docker, ainsi que dans des environnements distants utilisant WSL et SSH.L'encapsulation d'une application dans un conteneur Docker pour les tests unitaires garantit un environnement cohérent et isolé, avec des images Docker versionnées facilitant la reproductibilité. Pendant ce temps, la possibilité de tirer parti d'une connexion WSL ou SSH permet de tester sur des plateformes diverses.Avec la version 2023.3, l'objectif principal de JetBrains était d'offrir deux fonctionnalités incontournables aux utilisateurs : le chat IA et la complétion multiligne alimentée par l'IA. Maintenant que les deux sont en place, JetBrains peut travailler sur certaines améliorations nécessaires. Voici certaines des choses que l'éditeur de logiciels pour développeurs a planifiées :Alors que l'équipe du service JetBrains AI travaille à améliorer la qualité de son offre pour tous les langages pris en charge du côté serveur, l'équipe .NET LLM se concentre spécifiquement sur l'amélioration des suggestions IA pour le code C#.Cela impliquera des expérimentations avec différents modèles IA populaires tiers et internes, le peaufinage des prompts, l'amélioration des méthodes de collecte du contexte de la solution et la détermination de l'approche de JetBrains pour les embeddings.Le paysage de la complétion intelligente à l'intérieur de Visual Studio s'est complexifié ces dernières années, notamment maintenant que ReSharper propose la complétion IA multiligne en plus de l'IntelliSense de Microsoft et de GitHub Copilot. L'expérience utilisateur qui en résulte a tendance à devenir confuse. JetBrains est conscient de ce problème et travaille déjà à faire en sorte que ReSharper s'harmonise avec tous les types de complétion IA et non-IA disponibles dans l'éditeur.En plus des améliorations techniques, JetBrains perfectionnera également l'expérience utilisateur de ses fonctionnalités IA existantes. L'éditeur de logiciels pour développeurs travaille sur une meilleure façon de communiquer avec l'IA sans avoir à ouvrir le chat à chaque fois que vous avez besoin de poser une question, de faire une refactorisation ou de générer un morceau de code. JetBrains va également améliorer la visibilité et la découvrabilité des actions contextuelles basées sur l'IA, des suggestions de complétion et des fonctionnalités qui ne pouvaient auparavant être demandées que via le chat IA, telles que la fonctionnalitéDans la version 2024.1, JetBrains prévoit de résoudre les problèmes liés àpour les fichiers partagés.L'éditeur de logiciels pour développeurs a également l'intention de fournir de nouvelles options de formatage de code vous permettant de laisser ou de supprimer les espaces dans les lignes vides. JetBrains continuera aussi à améliorer la consommation des ressources de ReSharper lors de l'analyse à l'échelle de la solution.Le décompilateur dans ReSharper 2024.1 prendra en charge de nouvelles fonctionnalités de langage, telles que les membres requis, les constructeurs primaires et les paramètres lambda par défaut. JetBrains prévoit également d'améliorer la prise en charge deCes nouveautés et améliorations seront disponibles progressivement dans le cadre du programme d'accès anticipé (EAP) à ReSharper 2024.1. Vous pouvez télécharger les dernières builds EAP sur le site Web de JetBrains. Vous pouvez également les obtenir via l'application Toolbox.