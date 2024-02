Améliorations de l'expérience et l'interface utilisateur (UX/UI)

Améliorations du débogueur

Développement de jeux

Développement web

Amélioration du support de MAUI

Assistant IA

Correcteur orthographique intelligent

Exécution des tests unitaires dans des conteneurs et des environnements distants

Code With Me (Bêta)

La dernière mise à majeure de Rider, l'EDI .NET multiplateforme de JetBrains, a été publiée début décembre. Rider 2023.3 est venue avec la prise en charge du SDK .NET 8, ce qui inclut les dernières fonctionnalités de C# 12. Cette mise à jour a également apporté une meilleure expérience pour l'exécution de plusieurs projets, un mode de débogage prédictif et la possibilité de créer des tests unitaires et de les parcourir facilement. Rider 2023.3 a aussi bénéficié d'une mise à jour majeure de l'AI Assistant.JetBrains dévoile maintenant ses plans pour Rider 2024.1. Gardez toutefois à l'esprit que ces plans sont toujours sujets à changement et que certaines fonctionnalités et certains correctifs peuvent devoir être reportés à une version ultérieure. Cela dit, voici ce que JetBrains prévoit pour la prochaine version majeure de Rider.Parmi les changements les plus importants à venir dans l'expérience et l'interface utilisateur (UX/UI) de Rider 2024.1, on trouve la boite de dialogueretravaillée et la disponibilité des branches de projet individuelles sur l'écran d'accueil.Le débogage de .NET WebAssembly va faire l'objet d'une refonte majeure dans la version 2024.1. Le plan de JetBrains est d'élargir la liste des options disponibles pour le débogage Blazor, le rapprochant autant que possible de l'ensemble complet de fonctionnalités du débogueur de Rider. JetBrains va également travailler à améliorer la fiabilité du processus de débogage, en particulier en ce qui concerne le maintien de la connexion et l'atteinte des points d'arrêt.JetBrains travaille sur la disponibilité du rechargement à chaud pour les applications Blazor Wasm, tant pendant l'exécution que pendant le débogage. L'éditeur de logiciels pour développeurs prévoit également de rendre le rechargement à chaud disponible pour le CSS dans les applications Blazor Hybrid.JetBrains a dû reporter ces deux fonctionnalités pendant le cycle de publication de Rider 2023.3, mais est maintenant sur la bonne voie pour les livrer dans Rider 2024.1. Avec le temps de pas à pas, vous pouvez voir le temps écoulé entre deux points d'arrêt, ce qui vous donne une idée approximative des performances. Quant au visualiseur de collections de données, il vous permettra d'inspecter visuellement des structures de données complexes telles que des tableaux et des listes à l'aide de vues interactives en arbre et en tableau.Dans Rider 2024.1, vous pourrez définir plusieurs points d'arrêt sur une seule ligne de code si plusieurs instructions sont présentes.Avec la prochaine version de Rider, JetBrains aligne son optionsur la manière dont elle fonctionne dans IntelliJ IDEA. La nouvelle optionoffre un moyen rapide de naviguer vers une ligne spécifique de code pendant le débogage. Une fois que votre programme est suspendu, vous pouvez survoler la ligne de code jusqu'à laquelle vous souhaitez poursuivre l'exécution. Vous pourrez ensuite utiliser la fenêtre contextuellepour exécuter votre code jusqu'à ce qu'il atteigne la ligne où se trouve votre curseur.Pour la prochaine version majeure, JetBrains va continuer à améliorer la prise en charge des shaders. Rider 2023.3 a introduit un support précoce pour lesqui peuvent activer différents blocs de préprocesseur, permettant des fonctionnalités d'édition riches dans Rider pour les parties précédemment désactivées du fichier. Dans la prochaine version, JetBrains va retirer le statut de préversion.JetBrains continuera également à améliorer votre expérience de débogage. L'éditeur de logiciels pour développeurs va traiter les problèmes de débogage liés aux projets Unity classiques et aux builds Il2Cpp, et affiner le débogage avec DOTS. Dans la version 2024.1, les points d'arrêt de pause (pausepoints) fonctionneront également pour tout code lié à DOTS, avec des informations de débogage supplémentaires affichées pour vos jobs (par exemple, l'entité actuelle). De plus, JetBrains est actuellement en train d'étudier comment faire en sorte que Rider évalue des requêtes DOTS personnalisées.Avec Rider 2023.3, le principal objectif de JetBrains pour Unreal Engine était d'optimiser les performances d'indexation des ressources. Dans la prochaine version, l'éditeur de logiciels pour développeurs va améliorer l'intégration des ressources avec les projets Unreal. Cela inclut une meilleure prise en charge d'dans les Core Redirects et la prise en charge de la complétion de chemin pour les ressources dans le code C++. JetBrains prévoit de revoir le support dedans Rider et d'améliorer son outil de formatage de code, l'assistance à la saisie et la navigation.L'éditeur de logiciels pour développeurs prévoit également d'améliorer les performances du débogueur et la qualité de l'évaluation, ainsi que d'améliorer l'expérience du débogueur C++ pour l'intégration des blueprints.Enfin, JetBrains travaille activement sur un support spécifique aux consoles qu'il prévoit de déployer tout au long de l'année.Afin de fournir un support adéquat pour Godot 4, JetBrains prévoit de mettre en œuvre quelques mises à jour spécifiques à C#.Un autre axe de développement pour la prochaine version sera l'amélioration de la complétion intelligente du code et de l'analyse syntaxique pour le développement d'applications web. Vous pouvez vous attendre à plusieurs petites améliorations visant à offrir une expérience de codage plus efficace, résistante aux erreurs et agréable.Également, dans le cadre de ses efforts pour renforcer le support d'ASP.NET Core, JetBrains va mettre en œuvre une action contextuellequi vous permettra de déplacer facilement und'un fichier particulier vers un fichierJetBrains fait des améliorations au support de .NET Multiplatform App UI (MAUI) l'une des priorités pour la version 2024.1 de Rider. Parmi les domaines qui recevront le plus d'attention, se trouvent des améliorations aux configurations d'exécution et au flux de publication, ainsi que des corrections de bogues pour une expérience de développement globalement plus fluide.Avec la version 2023.3, l'objectif principal de JetBrains était d'apporter deux fonctionnalités indispensables aux utilisateurs : la fonctionnalité de discussion instantanée de JetBrains AI Assistant et la complétion multi-lignes alimentée par l'IA. JetBrains peut désormais travailler sur les améliorations nécessaires, maintenant que les deux fonctionnalités sont en place. Voici certaines des choses que l'éditeur de logiciels pour développeurs a planifiées :Alors que l'équipe du service JetBrains AI travaille dur pour améliorer la qualité de ses offres pour tous les langages pris en charge côté serveur, l'équipe .NET LLM se concentrera sur l'amélioration des suggestions de complétion alimentée par l'IA pour C# et sur la prise en charge d'une complétion multi-lignes pour F# et C++.Cela impliquera des expérimentations avec différents modèles IA populaires tiers et internes, le peaufinage des prompts, l'amélioration des méthodes de collecte du contexte de la solution et la détermination de l'approche de JetBrains pour les embeddings.Suivant l'exemple de ReSharper, Rider recevra également un correcteur orthographique et grammatical amélioré. Le nouveau correcteur orthographique prend en charge plus de 20 langues et repère les erreurs de langage naturel dans les langages de programmation pris en charge par Rider (C#, C++, VB.NET), les langages de balisage (HTML, XML, XAML) et les commentaires.Pour la prochaine version de Rider, JetBrains travaille sur la possibilité d'exécuter des tests unitaires à l'intérieur de conteneurs Docker, ainsi que dans des environnements distants utilisant WSL (Windows Subsystem for Linux) et SSH.Encapsuler une application dans un conteneur Docker pour les tests unitaires garantit un environnement cohérent et isolé, avec des images Docker versionnées facilitant la reproductibilité. Par ailleurs, la possibilité d'utiliser une connexion WSL ou SSH permet de tester sur des plateformes diverses.Code With Me est un service de codage collaboratif et de programmation en binôme de JetBrains. Il vous permet d’inviter d’autres développeurs sur votre EDI et de travailler ensemble sur des projets en temps réel. L'environnement collaboratif tant attendu pour Rider devrait être rendu disponible publiquement dans la version 2024.1.Ces nouveautés et améliorations seront disponibles progressivement dans le cadre du programme d'accès anticipé (EAP) à Rider 2024.1. Vous pouvez télécharger les dernières builds EAP sur le site Web de JetBrains. Vous pouvez également les obtenir via l'application Toolbox ou sous forme de package snap (si vous utilisez Ubuntu).