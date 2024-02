La disponibilité générale de l'AI Assistant, avec de nombreuses nouveautés et fonctionnalités améliorées pour rendre votre travail avec les EDI de JetBrains encore plus productif.

La prise en charge officielle des Dev Container. JetBrains travaille sur un ensemble de fonctionnalités et développe activement la prise en charge des Dev Container, qui sont donc en « Bêta ».

Une énorme mise à jour du style de pliage de code pour le traitement des erreurs, des returns et panics sur une seule ligne, et d'autres éléments de code.

Plusieurs conseils, refactorisations et correctifs rapides pour améliorer votre productivité, tels que des conseils pour les expressions slice, l'analyse du code pour les fonctions personnalisées de type printf et des améliorations du débogueur.

Feuille de route de GoLand 2024.1

go work vendor

go work vendor

Lancement du programme d'accès anticipé (EAP) à GoLand 2024.1

Les avertissements à tort (faux positifs) Type does not implement dans les retours avec des pointeurs génériques ont été corrigés.

dans les retours avec des pointeurs génériques ont été corrigés. Les avertissements à tort (faux positifs) Condition is always true/false pour runtime.GOOS/GOARCH ont été corrigés. Il n'est désormais plus nécessaire d'utiliser la solution de contournement Suppress for statement.

pour ont été corrigés. Il n'est désormais plus nécessaire d'utiliser la solution de contournement Les erreurs d'affichage de la fenêtre contextuelle Parameter Info ont été corrigées. Il s'agissait notamment de l'apparition d'une très large fenêtre contextuelle avec une barre de défilement qui recouvrait le contenu du fichier.

GoLand 2023.3, la dernière mise à jour majeure de GoLand a été publiée début décembre. Cette version de l'EDI Go de JetBrains est venue avec de nombreux ajouts significatifs. On peut citer notamment :GoLand 2023.3 a également apporté des mises à jour pour les intégrations avec Docker et Kubernetes, le système de gestion de version, ainsi que plusieurs ajustements mineurs pour le développement web.JetBrains partage maintenant ses plans pour la prochaine mise à jour majeure de GoLand et a profité pour lancer le programme d'accès anticipé (EAP) à GoLand 2024.1. Nous présenterons ici les fonctionnalités et améliorations implémentées dans GoLand 2024.1 EAP 1, mais avant, parcourons la feuille de route de JetBrains.La prochaine version 2024.1 promet d'être une grosse mise à jour. Tout en se concentrant sur la livraison d'une expérience fluide pour chaque développeur Go, JetBrains va publier plusieurs fonctionnalités majeures telles que l'analyse de flux de données (Data Flow Analysis ou DFA) et le développement à distance qui gagneront en robustesse et stabilité.JetBrains se concentrera dans un premier temps sur la résolution des problèmes existants et des cas particuliers dans la prochaine version, afin que les refactorisations, la navigation, l'analyse de code, le débogueur et les correctifs rapides soient plus stables et plus efficaces.La prochaine version de Go permettra de parcourir facilement une plage d'entiers de manière plus concise qu'une boucleclassique.Dans la version 1.22, la sous-commandesera ajoutée à la commande. De plus,vérifiera que le mode espace de travail est actif lorsqu'il démarre et renverra une erreur s'il ne l'est pas. S'il est actif, il écrira un répertoire de fournisseur pour l'espace de travail. GoLand prendra désormais en charge ce flux.Il s'agit de l'une des fonctionnalités IA les plus attendues. Elle enrichit votre auto-complétion de code avec des propositions multi-token utilisant un modèle de deep learning exécuté sur votre appareil local sans envoyer quoi que ce soit sur Internet, ce qui signifie qu'elle est disponible même lorsque vous êtes hors ligne ou derrière un pare-feu d'entreprise.Actuellement, le plugin Full Line Code Completion prend en charge Python, tandis que Kotlin et JavaScript/TypeScript sont pris en charge en mode expérimental. JetBrains apportera cette fonctionnalité exceptionnelle aux utilisateurs de GoLand dans la version 2024.1.JetBrains a l'intention de se concentrer sur la stabilité de l'édition de code à distance avec SSH et WSL. L'éditeur de logiciels pour développeurs travaille à étendre la prise en charge des conteneurs de développement (dev containers), en fournissant plus de fonctionnalités et de flexibilité tout en les peaufinant pour qu'ils prêts pour une utilisation en production.Une autre grande priorité pour JetBrains est d'offrir l'analyse de flux de données (data flow analysis ou DFA) en version stable et de l'activer par défaut. L'éditeur de logiciels pour développeurs travaille pour que cela se produise dans le cadre du programme EAP actuel, mais si vous souhaitez l'essayer dès maintenant, vous pouvez l'activer dansSi vous n'êtes pas familier avec les EAP, retenez qu'elles vous permettent d'essayer les dernières fonctionnalités et améliorations de GoLand pendant que JetBrains continue à y travailler. Ces versions ne sont pas entièrement testées et peuvent être instables, mais c'est justement pour cela que JetBrains a besoin de votre aide. En testant ces versions et leurs nouvelles fonctionnalités avec vos projets et scénarios réels, vous pouvez aider l'éditeur de logiciels à les peaufiner. De cette façon, lorsque la version finale sera publiée, elle sera plus susceptible de fonctionner sans problème pour vous.Cela dit, la première version EAP de GoLand 2024.1 apporte essentiellement des corrections de bogues. Parmi les plus importantes, on peut mentionner les points suivants :Des nouveautés et améliorations seront progressivement ajoutées à chaque nouvelle version EAP. Vous pouvez télécharger ces versions EAP à partir du site Web de l'EDI, les obtenir à partir de l'application gratuite Toolbox ou utiliser des snaps si vous utilisez Ubuntu.