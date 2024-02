L'analyse statique de code avec Qodana est désormais disponible pour les utilisateurs de Visual Studio Code

Comment commencer avec Qodana ?

L’analyse locale aide à améliorer la qualité du code, mais ne suffit pas à elle seule aux équipes pour maintenir le plus haut niveau de qualité pour leurs logiciels. L’analyse statique du code est plus efficace lorsqu’elle est intégrée à votre workflow de CI/CD, et ainsi facilement accessible pour traiter les problèmes détectés dans votre EDI.C’est ici qu’intervient JetBrains Qodana : un moteur d’analyse statique qui aide les équipes de développement à améliorer la qualité du code grâce à des vérifications automatisées. À l’origine, Qodana a été conçu pour offrir une intégration parfaite avec les EDI de JetBrains et fournir instantanément des rapports côté serveur à votre EDI JetBrains. Mais beaucoup d'entre vous ont demandé à JetBrains comment essayer Qodana s'ils ont des développeurs qui utilisent VS Code.La réponse se trouve dans la nouvelle extension Qodana pour les utilisateurs de VS Code.Il est désormais possible d’utiliser Qodana pour obtenir des retours ciblés sur les problèmes côté serveur et les résoudre plus rapidement, sans distractions, ni onglets supplémentaires, ni changements de contexte. Cette extension permet également aux utilisateurs de VS Code de bénéficier de toute l’intelligence des outils de JetBrains.Le GIF ci-dessous permet de voir comment cela fonctionne. Mais JetBrains vous encourage aussi à essayer l’extension par vous-même.Vous pouvez réduire les changements de contexte et visualiser les problèmes identifiés par Qodana dans VS Code. Vous pouvez également rester concentré sur votre code et corriger les problèmes pendant que Qodana analyse le côté CI.Rendez-vous simplement sur le site web de Qodana pour profiter d'un essai gratuit de 60 jours. Vous devrez juste créer un compte dans Qodana Cloud et connecter l'analyseur spécifié à votre projet et à votre système CI/CD préféré.