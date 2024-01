Le partage de l’expertise technique et de la passion pour l’innovation des développeurs sont au cœur de la philosophie de JetBrains. Au cours des dernières années, JetBrains a apporté son soutien à plus de 1 200 experts reconnus dans le cadre de son Programme de Reconnaissance des Développeurs, destiné aux Google Developer Experts, MVP Microsoft, Java Champions, Docker Captains, ASPInsiders, Gradle Fellows et MVP Embarcadero.JetBrains a le plaisir d’annoncer que les Nx Champions sont maintenant inclus dans son Programme de Reconnaissance des Développeurs et peuvent bénéficier d’un accès gratuit à l’ensemble de ses produits de bureau, parmi lesquels WebStorm, PhpStorm, IntelliJ IDEA Ultimate et ses autres EDI.Nx est un système de build optimisé pour les monorepos avec des outils intégrés pour le scaffolding du code, l’application des limites des modules, les mises à jour automatiques et des capacités de CI avancées incluant la mise en cache et la distribution. Les Nx Champions contribuent activement au partage de connaissances autour de Nx et aident la communauté Nx à se développer. Ils collectent également les retours d’expérience de la communauté en vue d’améliorer le système de build Nx.Comme JetBrains, Nx travaille à rendre l’expérience de codage plus agréable et productive. Rappelons au passage la contribution de Nx à la Plateforme IntelliJ avec le développement du plugin Nx Console, ce dont JetBrains est reconnaissant. A travers son Programme de Reconnaissance des Développeurs, JetBrains a donc hâte de commencer à aider les Nx Champions à améliorer l’expérience de la communauté des développeurs.Si vous êtes un Nx Champion actif, alors n’hésitez pas à demander votre licence All Products Pack pour utiliser les EDI de JetBrains gratuitement dès maintenant.Il suffit d’avoir le statut de Nx Champion pour avoir la possibilité d’utiliser les EDI de JetBrains gratuitement. Pour en bénéficier pour une année supplémentaire, vous devez juste compléter un formulaire de demande et l'envoyer deux semaines avant la date d’expiration de votre licence gratuite.