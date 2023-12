AI Assistant sort de la phase Preview

Full Line Code Completion

Django

Visualisation des données

Python : 3.12 et plus

TypeVarTuple

Tuple

Callable

TypeVar

isinstance

issubclass

typing.TypeGuard

LiteralString

LiteralString

str

LiteralString

Client HTTP

{$auth.token("my-keycloak1")}

VCS

Frontend

import type

import type

exports

JetBrains vient d'annoncer la sortie de la troisième mise à jour majeure de l'année pour PyCharm, son EDI Python. Cette version débarque avec la fonctionnalité Full Line Code Completion, un aperçu en direct des modèles Django, une amélioration des outils de visualisation des données, et bien plus. Dans PyCharm 2023.3, tous les outils sont à portée de main, prêts à booster votre productivité dans un workflow optimisé.L'AI Assistant de JetBrains est désormais disponible pour tous avec plusieurs nouveautés et améliorations des fonctionnalités pour vous faire gagner en productivité dans les EDI JetBrains.Avec l'AI Assistant, vous bénéficiez de la génération de code améliorée directement dans l'éditeur, d'un chat contextuel avec l'IA qui répond aux requêtes concernant votre projet sans que vous ayez à en copier le code, et d'actions d'IA tenant compte du projet qui utilisent un contexte étendu pour fournir des résultats plus complets. Pour améliorer la clarté du changement de code, une nouvelle vue diff a été intégrée dans les suggestions de code LLM.Utilisez l'AI Assistant dans PyCharm en tant que fonctionnalité supplémentaire en vous abonnant à JetBrains AI Service.Au fur et à mesure de votre saisie, PyCharm 2023.3 vous fournit des suggestions de saisie semi-automatique à jetons multiples tout en vérifiant simultanément l'exactitude du code . En s'appuyant sur un modèle de deep learning, Full Line Code Completion traite les suggestions sur votre machine, ce qui garantit que votre code reste privé et ne quitte jamais votre système. Cela signifie que vous pouvez profiter constamment de cette fonctionnalité, y compris lorsque vous êtes hors ligne.PyCharm 2023.3 transforme l'expérience de la modification des modèles Django avec la nouvelle fonctionnalité d'aperçu en direct. Votre code prend vie dans l'aperçu et est mis à jour en temps réel par le rechargement à la demande.Utilisez la barre d'adresse pour modifier et tester les routes directement. Pour les modèles utilisant plusieurs routes, sélectionnez simplement le schéma voulu dans la barre d'adresse. D'autre part, la console intégréepermet d'intégrer la résolution des problèmes au flux. Finalisez vos modèles avec un minimum d'efforts.Bienvenue dans la fenêtre d'outils, votre centre de commande stratégique pour les projets Django.Cette fenêtre offre un accès rapide, une navigation intelligente et la création immédiate de composants Django : applications, modèles, vues et bien plus encore.Les nouvelles possibilités ne s'arrêtent pas là. Vous pouvez également refactoriser les modèles, les vues et les classes d'administration des modèles, et trouver leurs utilisations en un simple clic. Vous pouvez enregistrer des modèles dans l'interface d'administration et les ouvrir et les inspecter dans unsimplement en choisissant une option dans le menu contextuel.permet d'utiliser rapidement les vues dans la fenêtre d'outils Endpoints ou de créer des applications et de procéder à des migrations dans la consoleintégrée.Vous pouvez vous concentrer sur la création et l'amélioration de votre projet Django sans avoir à parcourir les fichiers du projet manuellement.Le travail avec les dataframes est maintenant beaucoup plus interactif ! Le tri, la pagination et le défilement infinis sont disponibles dans la nouvelle interface utilisateur pour les dataframes.Avec cette nouvelle interface, il vous suffit de survoler une colonne pour que la fenêtre contextuelle de statistiques apparaisse automatiquement.Vous pouvez exporter les données dans différents formats. Les options disponibles pour les données incluent notamment CSV, TSV, les déclarations d'insertion SQL, Markdown et HTML.Bénéficiez d'un aperçu de vos données dans votre DataFrame ou série en un rien de temps ! Dans PyCharm 2023.3, vous pouvez simplement cliquer sur votre DataFrame et sélectionner, et votre EDI s'occupe du reste. Choisissez le type de graphique le plus adapté et exportez-le en fichier PNG lorsque le résultat vous paraît satisfaisant.Libérez du temps pour explorer les données au lieu d'écrire du code supplémentaire.Le débogueur de PyCharm utilise désormais la surveillance à faible impact, ajoutée dans Python 3.12. Cela améliore les performances globales du débogueur. Vous constaterez des améliorations notables des fonctionnalités, telles que le traçage des exceptions levées et l'activation du débogueur en cas d'échec de l'un des tests. Ces étapes sont désormais considérablement plus rapides qu'avec l'ancienne approche basée surPython 3.12 vous permet d'utiliser des guillemets, des sauts de ligne, des séquences d'échappement et des commentaires dans les chaînes f.PyCharm 2023.3 adapte ses inspections en conséquence. De plus, les actions d'intention pour les littéraux de chaîne, telles que la conversion des différents types de guillemets, fonctionnent désormais conformément à la nouvelle syntaxe.Exploitez tous les avantages de la nouvelle fonctionnalité de chaînes f pour une meilleure analyse du code de PyCharm.Python 3.12 introduit une nouvelle syntaxe pratique pour les classes génériques, les fonctions et les alias de type.Cette syntaxe permet d'obtenir un code plus concis lors du travail sur les types en Python.PyCharm identifie la nouvelle syntaxe et interprète les références aux paramètres de type dans les classes, les fonctions et le nouveau style de déclaration d'alias de type, en les prenant en compte dans les inférences et la vérification du type.Vous pouvez utiliser la nouvelle syntaxe pour travailler avec des classes génériques et des alias de type, et laisser votre EDI s'occuper des détails.PEP 646 a introduit, un nouveau genre de variable de type, pour définir les types personnalisés de génériques variadiques, comme les types génériques qui peuvent avoir un nombre arbitraire de paramètres de type, semblable aux paramètresetintégrés. À l'avenir, au fur et à mesure que cette fonctionnalité sera adoptée par la communauté, elle permettra d'obtenir des conseils de type plus précis pour les conteneurs multi-dimensionnels, tels que les ndarrays de Numpy et les Tensors.Le vérificateur de type de PyCharm prend en charge toutes ses vérifications standard pour les génériques variadiques. De plus, vous obtiendrez un avertissement si vous utilisez la syntaxeavec les versions plus anciennes de Python. PyCharm suggère d'utiliserà la place.PEP 647 permet de traiter les fonctions personnalisées comme des protections de type qui, lorsqu'elles sont utilisées dans une instruction conditionnelle, permettent de réduire leurs types d'argument. Cela est comparable aux fonctions intégréeset, que PyCharm reconnaît déjà. Désormais, la fonction définie par l'utilisateur renvoyanta le même effet sur l'inférence de type dans PyCharm.PyCharm 2023.3 tient désormais compte du typedans votre code. Si vous l'utilisez, PyCharm s'assurera que les typesetne sont pas mélangés.Dans PyCharm 2023.3, le client HTTP prend en charge l'authentification avec le nouveau type d'accord d'identifiant client, établi avec OAuth 2.0 ou un type d'accord de mot de passe.Vous pouvez utiliser la nouvelle syntaxepour référencer les données d'authentification dans vos requêtes et naviguer jusqu'au fichier JSON contenant les détails de l'authentification.Vous n'aurez plus à récupérer les jetons manuellement. Profitez d'un processus d'exécution de requête simple.Visualisez tous les fichiers modifiés dans un cadre unique que vous pouvez faire défiler. PyCharm 2023.3 inclut un nouveau visualiseur de diff pour vérifier l'ensemble des modifications en une seule opération. Il est compatible avec les révisions GitLab, GitHub et JetBrains Space.Utilisez-vous des tests automatisés pour vos applications web ? PyCharm 2023.3 vous permettra d'élever votre stratégie de test. Dans la lignée de la prise en charge étendue de pytest par l'EDI, il prend désormais en charge Cypress et Playwright, deux outils de référence pour le test d'applications web modernes.PyCharm 2023.3 détecte automatiquement vos tests Cypress et Playwright, et vous permet de les exécuter et de les déboguer en un clic. La vue de l'arborescence de test permet de mieux interpréter les résultats et de les parcourir.PyCharm 2023.3 résout une partie des incohérences constatées lors de l'ajout de déclarations. JetBrains a ajouté la possibilité de configurer l'utilisation de l'instructionde TypeScript ou du spécificateur de type lors de l'importation d'un type. L'éditeur de logiciels pour développeurs a également amélioré le comportement du champdepour les fichiers TypeScript.