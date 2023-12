Principales mises à jour

Chat IA tenant compte du contexte

Meilleure prise en compte du projet pour les actions d'IA

Saisie semi-automatique du code sur plusieurs lignes

Génération de code dans l'éditeur

Génération de tests unitaires

Génération de documentation

Vue Diff pour les refactorisations suggérées par I'IA

Possibilité de créer une bibliothèque de prompts personnalisés

Les modèles de projets actualisés.

La possibilité de créer, d'exécuter et de déboguer des projets ciblant le nouveau SDK.

Les nouvelles fonctionnalités C# 12, dont les constructeurs primaires, les intercepteurs et les directives d'alias pour référencer n'importe quel type.

La prise en charge des fonctionnalités F# 8, telles que les expressions lambda abrégées, les mises à jour des enregistrements imbriqués, les membres d'interface statiques, les liaisons let statiques, etc.

La prise en charge des variables @ .

. La prise en charge des points de terminaison Identity de l'API.

Prise en charge de C#

Performances

UnType _field = new()

Éditeur

/

Interface/Expérience utilisateur

.slnf

Systèmes de contrôle de version

Débogage

Développement de jeux

.tss

FString

TCHAR

Développement web

import type

verbatimModuleSyntax

exports

strictTemplate

signal

computed

effect

@Input

@Output

@

@

Prise en charge de F#

Frameworks et technologies

.csproj

Travailler avec des bases de données

Remaniement de la fonctionnalité d'importation

[SQL Server] Prise en charge des tables d'importation/exportation à l'aide de BCP

[SQL Server] Prise en charge des nouveaux objets.

Autres améliorations

Rider 2023.3 prend en charge le SDK .NET 8, ce qui inclut les dernières fonctionnalités de C# 12. Cette mise à jour apporte également une meilleure expérience pour l'exécution de plusieurs projets, un mode de débogage prédictif et la possibilité de créer des tests unitaires et de les parcourir facilement. Rider 2023.3 bénéficie également d'une mise à jour majeure de l'AI Assistant.L'AI Assistant est maintenant disponible pour tous, avec de nombreuses nouveautés et fonctionnalités améliorées pour rendre votre travail avec les EDI de JetBrains encore plus productif. La dernière série d'améliorations pour Rider comprend les points suivants :Utilisez l'AI Assistant dans Rider en tant que fonctionnalité supplémentaire en vous abonnant à JetBrains AI Service.Rider 2023.3 prend officiellement en charge le SDK .NET 8, notamment :Rider 2023.3 vous permet d'exécuter et de déboguer plusieurs projets simultanément et de bénéficier d'un contrôle avancé sur l'ordre et les conditions d'exécution des tâches.Rider 2023.3 vous permet d'explorer les relations et les dépendances entre les classes, structs, interfaces et modules de votre solution grâce aux diagrammes des dépendances des types.Le débogage prédictif est un nouveau mode de débogage avancé pour Rider qui prédit les problèmes potentiels de votre code et vous en avertit sans que vous ayez besoin d'exécuter le code.Vous pouvez maintenant naviguer facilement dans vos tests et en créer pour votre code de production à l'aide de Rider. Avec cette version, JetBrains vous donne également la possibilité de générer les tests à l'aide d'AI Assistant.Avec sa dernière version, Rider étend la liste des fonctionnalités C# 12 prises en charge pour englober les constructeurs principaux, les directives d'alias pour référencer n'importe quel type, les expressions des collections et les intercepteurs, entre autres.Rider 2023.3 apporte quelques nouvelles inspections ciblant l'utilisation des méthodes dans le code associé au framework Entity qui peuvent lever des exceptions lors de l'exécution.Rider 2023.3 peut désormais reconnaître et faciliter davantage de scénarios dans lesquels les services d'analyse de code peuvent fonctionner de manière incrémentielle lorsqu'ils sont interrompus par la saisie. Cette amélioration est particulièrement appréciable si vous traitez des fichiers volumineux.La dernière mise à jour vous permet également de contrôler la quantité de ressources allouées à l'analyse du code à l'échelle de la solution. Vous pouvez maintenant choisir entre les modes d'utilisation des ressourcesetEn dépit de son nom, le mode High est conçu pour ne pas gêner la saisie dans l'éditeur et il ne dégrade pas la réactivité de l'EDI. Il augmente l'utilisation du processeur progressivement, et uniquement lorsque l'analyse du code est interrompue par la saisie de code, afin de maintenir une expérience de frappe fluide, tandis que l'analyse à l'échelle de la solution traite le code source en arrière-plan.La recherche des occurrences de types et de constructeurs est désormais plus rapide pour les solutions comportant de nombreuses créations d'objets à typage implicite, par exemple. Cette amélioration entraîne également un gain de vitesse pour la refactorisation.JetBrains a également résolu certains problèmes liés au traitement des langages injectés, qui entraînaient une utilisation accrue du processeur.Dans Rider 2023.3, vous pouvez cliquer droit sur les conseils d'incrustation pour afficher le menu contextuel. Vous pouvez également accéder aux déclarations à partir d'un conseil d'incrustation à l'aide de Ctrl+Clic.JetBrains a amélioré la fonctionnalité de saisie semi-automatique du code pour la gestion des URL. Désormais, lorsque vous tapezaux endroits où un chemin d'URL est attendu, l'EDI remplit automatiquement la fenêtre contextuelle de saisie semi-automatique du code avec les URL des points de terminaison du serveur. Pour ce faire, il prend en compte les API disponibles dans votre application ainsi que les spécifications OpenAPI jointes pour vous aider à spécifier le chemin de l'URL plus rapidement.Comme promis, le boutonde la barre d'outils principale est remplacé par un bouton(Reprendre) pendant le débogage.Rider 2023.3 vous permet de créer rapidement et facilement des filtres de solutions (fichiers). Les filtres de solutions peuvent vous aider à limiter la vue Project de votre EDI au contexte spécifique dans lequel vous travaillez, et faciliter ainsi la gestion de projets volumineux et complexes. Pour créer un filtre de solution, cliquez droit sur votre solution danset sélectionnezSuite à vos retours d'expérience sur la nouvelle interface utilisateur, JetBrains a implémenté une option permettant de masquer la barre d'outils principale dans le mode d'affichage par défaut de l'EDI, tout comme dans l'ancienne interface utilisateur.Pour récupérer de l'espace de travail et enlever la barre d'outils, cliquez suret décochez l'optionLa fonctionnalité, qui vous permet de naviguer rapidement dans les fenêtres d'outils et les boîtes de dialogue, est désormais accessible via un raccourci. Une fois que le focus est mis sur une arborescence ou une liste, vous pouvez facilement appeler la recherche à partir du menu Options de la fenêtre d'outil en appuyant sur ⌘+F sous macOS, Ctrl+F sous Windows ou Linux, ou simplement en commençant à saisir votre requête.Avec la sortie de Rider 2023.3, JetBrains a remanié l'icône Rider pour macOS afin de respecter les directives de style du système d'exploitation.Afin d'étendre l'intégration avec GitLab introduite avec la version 2023.2 de Rider, JetBrains a ajouté la prise en charge des extraits de code GitLab. Vous pouvez désormais créer des extraits de code publics ou privés directement dans l'EDI.Pour créer un nouvel extrait de code, sélectionnez un fragment de code dans l'éditeur (ou un fichier ou dossier dans la fenêtre d'outils Project), faites un clic droit sur la sélection pour appeler le menu contextuel et choisissez l'option. Une boîte de dialogue s'affiche alors pour vous inviter à fournir des informations générales sur votre extrait de code et à définir ses paramètres de confidentialité.Rider 2023.3 repense l'examen des modifications. Désormais, au lieu de parcourir chaque fichier un par un, vous pouvez consulter tous les fichiers modifiés à partir de l'ensemble des modifications regroupées dans un même cadre déroulant. Ce nouveau visualiseur de différences est compatible avec les révisions GitLab, GitHub et JetBrains Space.La nouvelle vuevous permet d'inspecter les bibliothèques de liens dynamiques (DLL) et les exécutables qu'utilise votre application. Dans cette vue, vous trouverez des informations telles que les noms des modules, les versions, les domaines d'application, les chemins d'accès au module et les chemins d'accès aux symboles du module.La colonnerépertorie les symboles utilisés par le débogueur pour un module spécifique. Vous pouvez gérer les symboles du module en cliquant droit sur une ligne de module et en sélectionnantÀ partir de Rider 2023.3, il est désormais possible de joindre à un processus à l'intérieur d'un conteneur pour le débogage. Pour ce faire, appelez la boîte de dialogue, allez sur l'ongletet sélectionnez le conteneur cible. Cette nouvelle option fonctionnera dans les configurations SSH et les environnements locaux.Votre travail avec l'UI Toolkit va gagner en productivité !Vous pouvez voir où vos éléments d'interface utilisateur sont utilisés dans les fichiers UXML avecet utiliser Ctrl+Clic pour naviguer des éléments des fichiers UXML vers le code C#. Rider fournit également la saisie semi-automatique du code pour les éléments d'interface utilisateur dans les requêtes C#.Cette version prend également en charge les fichiers de thèmeet inclut une connaissance actualisée de toutes les propriétés USS pour la dernière version LTS d'Unity 2022.3.Une nouvelle fonctionnalité optionnelle en préversion permet de sélectionner les mots-clés actifs lors de l'édition d'un fichier shader. Cela peut activer différents blocs préprocesseurs, rendant ainsi accessibles les puissantes fonctionnalités d'édition de Rider dans des composants du fichier auparavant désactivés.Le débogage Unity gagne beaucoup en intérêt grâce à la possibilité d'afficher les textures dans une nouvelle fenêtre contextuelle. JetBrains a facilité l'ajout de points de pause à partir du menu contextuel de l'éditeur, et les points de trace seront désormais également affichés en sortie dans la console Unity. Rider affiche désormais correctement les instances de joueur virtuel multijoueur dans la boîte de dialogueVous noterez de nombreux autres petits correctifs et fonctionnalités, tels que la saisie semi-automatique de la sémantique dans le code HLSL, la correction de l'URL de l'aide en ligne pour les paquets et des avertissements incorrects pour certains scénarios DOTS. Vous trouverez la liste complète des changements dans le journal des modifications.Une nouvelle fonctionnalité importante permet à Rider de reconnaître uniquement les symboles des fichiers explicitement inclus et d'ignorer tout ce qui est importé par les fichiers d'en-tête précompilés (PCH). Cela permet aux builds locaux d'utiliser les fichiers PCH pour améliorer la vitesse de compilation tout en garantissant l'exactitude des serveurs de build de la CI.Cette version inclut également plusieurs correctifs et mises à jour plus modestes pour des problèmes tels que certains noms de fichiers qui ne sont pas analysés en tant que liens dans la sortie de build, l'impossibilité de localiser UE 5.3 et l'affichage incorrect des typesetdans le débogueur sous Linux.JetBrains a également résolu certains problèmes concernant le plugin populaire Enhanced UE Documentation, notamment la mise en forme et un problème qui empêchait l'affichage de l'infobulle de la documentation standard.Rider 2023.3 résout certaines des incohérences frustrantes rencontrées lors de l'ajout d'instructionset facilite l'utilisation de. JetBrains a ajouté la possibilité de configurer l'utilisation de l'instruction import type de TypeScript ou du spécificateur de type lors de l'importation d'un type. L'éditeur de logiciels pour développeurs a également ajouté la prise en charge du champdepour les fichiers TypeScript.JetBrains a amélioré la prise en charge de la vérification stricte du typedans les modèles Angular. L'éditeur de logiciels pour développeurs a également pris en charge la nouvelle syntaxe de flux de contrôle de la v17 et des signaux, notamment des live templates tels queet. De plus, de nouveaux correctifs rapides sont disponibles avec Alt+Entrée. Vous pouvez par exemple créer les propriétésetà partir d'un modèle de composant.Rider 2023.3 prend en charge le symbolepour définir les variables trouvé dans d'autres EDI.JetBrains a ajouté la prise en charge des caractéristiques du langage apportées par F# 8. De nouveaux analyseurs et correctifs rapides suggèrent d'utiliser une syntaxe plus récente, comme les mises à jour des enregistrements imbriqués ou les expressions lambda abrégées.JetBrains a réécrit la synchronisation du modèle de projet entre le moteur ReSharper et le service de compilation F# pour résoudre plusieurs problèmes tels que des erreurs faussement positives dues à des références manquantes ou à des blocages de l'analyse. Cela a également permis d'améliorer les performances d'analyse dans de nombreux cas où des projets F# font référence à des projets en C#.Grâce à vos rapports de problèmes, JetBrains a également apporté de petites améliorations aux analyseurs, aux correctifs rapides, à la saisie semi-automatique du code ainsi qu'à d'autres points. Lisez les notes complètes sur la page du plugin F#.Avec cette version, JetBrains introduit une prise en charge améliorée de vos fichiers CPM avec des fonctionnalités de saisie semi-automatique du code pour les noms et versions des paquets NuGet. Ces fichiers bénéficient désormais de la même prise en charge que dans un fichier. Ces changements devraient aider les développeurs à gérer plus rapidement et plus précisément les références des paquets.Les images de base .NET incluent désormais un utilisateur non-root. Rider 2023.3 générera par défaut des Dockerfiles avec cet utilisateur pour les projets ciblant .NET 8. Les modesetsont également pris en charge.JetBrains inaugure une prise en charge initiale de Bicep, un langage d'infrastructure en tant que code conçu pour Azure. Elle s'incarne dans les modèles Azure Resource Manager (ARM) et est destinée à une intégration étroite avec les services Azure. L'EDI propose désormais la mise en évidence et la saisie semi-automatique du code, facilitées par le protocole du serveur de langage pour Bicep.Voici quelques-unes des améliorations les plus notables concernant l'utilisation des bases de données dans Rider 2023.3 :Rider 2023.3 apporte une nouvelle fonctionnalité d'inspection de sécurité conçue pour renforcer la visibilité des vulnérabilités publiées et en faciliter la compréhension.Les nouvelles inspections identifient les paquets NuGet vulnérables dans votre projet et mettent en évidence les situations où des méthodes vulnérables de ces bibliothèques sont utilisées dans votre code. Si une vulnérabilité est détectée, le système met en évidence le code problématique et propose des actions rapides pour y remédier. Ces actions incluent la recommandation d'une mise à jour vers une version plus récente du paquet et des informations détaillées sur les vulnérabilités détectées.