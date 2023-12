L'AI Assistant est maintenant disponible pour tous, avec de nombreuses nouveautés et fonctionnalités améliorées pour rendre votre travail avec les EDI de JetBrains encore plus productif.

Les Dev Container sont maintenant officiellement pris en charge. JetBrains travaille sur un ensemble de fonctionnalités et développe activement la prise en charge des Dev Container, qui sont donc en « Bêta ».

Une énorme mise à jour du style de pliage de code pour le traitement des erreurs, des returns et panics sur une seule ligne, et d'autres éléments de code.

et sur une seule ligne, et d'autres éléments de code. Plusieurs conseils, refactorisations et correctifs rapides pour améliorer votre productivité, tels que des conseils pour les expressions slice , l'analyse du code pour les fonctions personnalisées de type printf et des améliorations du débogueur.

JetBrains a publié la troisième mise à majeure de l'année pour GoLand, son EDI visant à fournir un environnement ergonomique pour le développement en Go. GoLand 2023.3 inclut de nombreux ajouts significatifs :GoLand 2023.3 offre également des mises à jour pour les intégrations avec Docker et Kubernetes, le système de gestion de version, ainsi que plusieurs ajustements mineurs pour le développement web. Vous pouvez explorer tout cela dès maintenant !Les dernières mises à jour de l'AI Assistant apportent une génération de code améliorée directement dans l'éditeur, un chat IA contextuel qui répond aux requêtes concernant votre projet sans que vous ayez à copier de code, et des actions d'IA qui tiennent compte du projet et utilisent un contexte étendu pour fournir des résultats plus complets. Un nouveau visualiseur de différences permet d'identifier facilement les modifications apportées à votre code par les actions de l'IA.Vous pouvez utiliser l'AI Assistant dans GoLand en tant que fonctionnalité supplémentaire en vous abonnant à JetBrains AI Service.Choisir un nom est difficile ! C'est pourquoi l'AI Assistant de GoLand donne des idées de nom de fonction pour une meilleure lisibilité.La documentation de votre code est une tâche fastidieuse, mais incontournable. L'actionpermet d'obtenir un code commenté efficacement en deux clics.L'AI Assistant peut vous aider à créer un test pour une fonction ou une méthode spécifique et propose des cas de test supplémentaires une fois la classe de test initiale créée.Ce correctif rapide vous permet de saisir un nom de fonction qui n'existe pas, puis de générer son implémentation dans le paquet de votre choix.La version 2023.3 inclut la première partie de la refactorisationtrès attendue. Le correctif rapidepour les références non résolues vous permet d'en sélectionner une et d'utiliser l'option de correction rapide pour créer un paramètre. Il permet également de modifier son type s'il n'est pas suffisamment précis, fournit une valeur par défaut et modifie les appels avec celle-ci.GoLand prend désormais en charge les Dev Container, qui peuvent être utilisés comme un environnement à part entière pour modifier, construire et exécuter vos projets. Les Dev Container peuvent être exécutés à distance, via une connexion SSH ou localement avec Docker.GoLand 2023.3 prend en charge les Dev Container Features, ce qui débouche sur une solution rapide et pratique d'intégration d'outils supplémentaires, d'exécutables et de bibliothèques essentielles pour le développement.JetBrains a également introduit la prise en charge de Docker Compose dans les Dev Container, afin de lancer facilement aussi bien le conteneur principal avec l'EDI que les conteneurs dépendants, tels que ceux comportant des bases de données ou des files d'attente de messages, qui sont utiles pendant le processus de développement.Concernant lesetsur une ligne, vous avez désormais la possibilité d'utiliser un style de pliage de code plus concis, qui semblera beaucoup plus proche du code d'origine. La nouvelle syntaxe de pliage est activée par défaut.JetBrains utilise une approche similaire pour les clauses: la flèche vers le haut est supprimée, et seuls les deux points sont pliés.Comme pour leset panics sur une ligne, JetBrains a activé le pliage pour les fonctions avec une seule instructionAfin de clarifier le code de traitement des erreurs, GoLand plie automatiquement les blocsde traitement des erreurs.Pour les blocsavec du code de traitement des erreurs, GoLand plie également toutes les instructions uniques, par exemple, avec des appels à la connexion.JetBrains a désactivé le pliage de code pour le formatage de, afin de rendre la syntaxe plus visible. D'autre part, la nouvelle approche du pliage de code vous permet de modifier les blocs de code sans avoir à les développer.GoLand peut désormais vous aider à écrire des instructionspour les énumérations. Il suggère de générer des cas pour toutes les valeurs de la saisie semi-automatique.L'inspection permet de suivre les expressionspour les constantes. L'inspection vous alerte sur les cas non couverts paret propose deux solutions : ajouter les clauses manquantes ou une clause par défaut.Cette fonctionnalité vous permet de voir exactement le code qui a été atteint lors d'exécutions simples ou multiples. Elle permet également de détecter le code inactif.Auparavant, cela ne s'appliquait qu'aux exécutions de test, mais maintenant vous pouvez aussi exécuter la fonctionavecLes expressionspeuvent prêter à confusion, notamment celles qui ont trois indices. GoLand affiche désormais des conseils lorsque vous construisez des instances deGoLand inclut de nombreuses fonctionnalités pratiques pour les fonctions standard de type: surlignage des espaces réservés, détection des erreurs, pliages de code, etc. Désormais, toutes ces fonctionnalités sont disponibles pour les fonctions de typedéfinies par l'utilisateur.GoLand 2023.3 introduit un analyseur de flux de données plus précis et basé sur le moteur utilisé dans CLion. Cette fonctionnalité détecte davantage de problèmes de codage, tels que le déréférençage potentiel, un traitement d'erreur partiel, voire incorrect, et des conditions toujoursIl est à noter que cette fonctionnalité est actuellement limitée à la version avec accès anticipé (EAP) et est désactivée par défaut. Vous pouvez l'activer dans la sectionet faire part de vos avis à JetBrains.L'outil de ligne de commande asdf permet de gérer les versions d'exécution utilisant plusieurs langages. En réponse aux retours de la communauté, JetBrains a décidé d'inclure dans cette nouvelle version la prise en charge d'asdf. Désormais, GoLand vérifiera la version de Go dans le fichieret utilisera la version appropriée pour le projet sélectionné.Go 1.21 et les versions ultérieures permettent d'éviter les erreurs de compilation du code qui font appel à une version encore plus récente de Go. Plus spécialement, la lignedespécifie désormais la version minimale requise de la chaîne d'outils Go, alors que dans les versions précédentes cette suggestion était rarement appliquée.Désormais, GoLand prend intégralement en charge ce flux et télécharge automatiquement la version du SDK qui est spécifiée dans un fichieren utilisant la ligneou. La version spécifiée est également définie dans les paramètres deGoLand 2023.3 a migré vers l'API moderne d'IntelliJ Platform, ce qui lui évite d'exécuterune deuxième fois si le projet contient des répertoires propres à l'éditeur de logiciels. L'utilisation plus efficace des caches améliore les performances des projets contenant de nombreux modules Go.La nouvelle option d'incrustationpermet d'atteindre rapidement une ligne de code spécifique pendant le débogage. Une fois votre programme suspendu, vous pouvez survoler la ligne de code sur laquelle vous souhaitez poursuivre l'exécution. Vous pouvez ensuite utiliser la fenêtre contextuellepour exécuter votre code jusqu'à ce qu'il atteigne la ligne où le curseur est situé.Afin d'étendre l'intégration avec GitLab, JetBrains a ajouté la prise en charge des extraits de code de GitLab. Il est désormais possible de créer des extraits de code publics ou privés directement dans l'EDI.Il est désormais possible d'ajouter facilement des contextesà partir de clusters situés dans des répertoires en dehors du système requis. Le projet inclura des liens vers les fichierspour rendre ces clusters disponibles pendant que vous travaillez sur votre projet. Le contenuajouté de cette manière ne sera pas copié ni modifié dans le système (). Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous ajoutez et supprimez souvent des clusters Kubernetes à partir d'environnements cloud ou sur site.Pour commencer à utiliser le plugin Kubernetes, vous devrez peut-être installer kubectl ou Helm. S'ils ne sont pas déjà sur votre machine, l'EDI vous proposera de les installer automatiquement.Telepresence vous permet de déboguer localement les microservices d'une application Kubernetes, comme si votre poste de travail faisait partie du cluster. Dans cette version, JetBrains a rendu le workflow de Telepresence plus accessible en le déplaçant vers le menu contextuel du cluster. JetBrains a également optimisé la gestion des interceptions afin de fluidifier l'expérience de débogage.GoLand prend en charge les blocsde niveau supérieur à partir de la version 1.5 du langage de configuration Terraform. Les blocsvous permettent de placer l'infrastructure actuelle sous la gestion de Terraform. Lorsqueest utilisé dans un bloc de code, il devient partie intégrante du cycle standard plan et apply, et cesse d'être une opération d'état. Terraform génère automatiquement le code pour les ressources importées pour vous faire gagner du temps lors du développement d'une infrastructure en tant que code.GoLand 2023.3 résout une partie des incohérences constatées lors de l'ajout de déclarations. JetBrains a ajouté la possibilité de configurer l'utilisation de l'instructionde TypeScript ou du spécificateur de type lors de l'importation d'un type. L'éditeur de logiciels pour développeurs a également amélioré le comportement du champdepour les fichiers TypeScript.JetBrains a amélioré la fenêtre d'outilspour améliorer la navigation dans les gros fichiers. Cette mise à jour introduit aussi les étiquettes à code couleur pour les types de requête et fournit une liste plus claire de leur contenu. JetBrains a également ajouté la prise en charge de la déclaration des variables en utilisantet l'authentification avec le mot de passe OAuth 2.0 et les types de validation des informations d'authentification des clients.GoLand détecte automatiquement vos tests Cypress et Playwright, et vous permet de les exécuter et de les déboguer en un simple clic de la souris. La prise en charge permet également d'explorer les résultats et d'identifier les problèmes en parcourant leIl s'agit d'une nouvelle approche de la révision des changements de code. Désormais, au lieu de parcourir chaque fichier un par un, vous pouvez consulter tous les fichiers modifiés à partir de l’ensemble des modifications regroupées dans un même cadre déroulant.