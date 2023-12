AI Assistant

Rails

app

app/controllers

app/models

Inférence de type

Débogueur

Outils et bibliothèques

Linux ou macOS

MRI Ruby local 2.3 ou version ultérieure

RuboCop 1.31 ou version ultérieure

brakeman

rspec-parameterized

let_it_be

let_it_be

do

before_all

test-prof

JetBrains annonce la disponibilité de la troisième mise à jour majeure de l'année de RubyMine, son EDI Ruby on Rails. RubyMine 2023.3 vient avec une prise en charge améliorée de l'AI Assistant, les chemins personnalisés pour les applications et moteurs Rails, l'analyse du code pour les variables locales strictes de Rails 7.1 et des déclarations supplémentaires de RBS. On note encore parmi les nouveautés et améliorations une mise à jour des moteurs de rendu de type du Débogeur, RuboCop en mode serveur, des inspections de code Brakeman et bien plus.L'AI Assistant est maintenant disponible pour tous, avec de nombreuses nouveautés et fonctionnalités améliorées pour rendre votre travail avec les EDI de JetBrains encore plus productif.Vous pouvez désormais activer les suggestions de noms générées par IA pour les variables locales et les paramètres dans votre code Ruby. Cette action est disponible lors de l'utilisation de la refactorisation inline Rename. Pour activer les suggestions de noms, cochez la casedansJetBrains continue d'améliorer les contextes Ruby et la façon dont les LLM analysent votre base de code. Ces modifications ont un impact sur la façon dont l'AI Assistant génère la documentation, explique votre code Ruby, reconnaît le contenu des fichiers et plus.L'AI Assistant vous permet de générer sans effort des tests pour les méthodes publiques dans votre application Ruby ou Rails. Sélectionnez la méthode pour laquelle vous souhaitez préparer les tests et appuyez sur ⌥ + Entrée sous macOS ou Alt + Entrée sous Windows. Dans le menu contextuel, sélectionnez, puisPour utiliser l'AI Assistant dans RubyMine en tant que fonctionnalité supplémentaire, vous devez disposer d'un abonnement à JetBrains AI Service.RubyMine détecte l'utilisation de chemins personnalisés dans vos applications et moteurs Rails. En plus des chemins par défaut commeet, l'EDI reconnaît tout autre emplacement configuré dans votre projet. Vous pouvez ainsi redéfinir la structure par défaut et continuer de bénéficier des fonctionnalités d'analyse du code de RubyMine. Pour configurer des chemins personnalisés, allez dansJetBrains a implémenté une nouvelle option qui permet de détecter automatiquement les chemins personnalisés dans votre application Rails. Chaque fois que vous ouvrez votre projet, RubyMine tente d'importer la configuration des chemins Rails en arrière-plan.Toutes vos fonctionnalités préférées d'analyse du code, telles que la navigation et la prise en charge des types, fonctionnent maintenant avec les modèles, les contrôleurs et les mailers, même si ces derniers se trouvent en dehors de leurs répertoires par défaut.RubyMine prend désormais en charge les fonctionnalités de résolution, la saisie semi-automatique,, et la navigation pour les variables locales strictes.La nouvelle version de RubyMine prend en charge la personnalisation du type self des blocs de RBS vers Ruby. Cette fonctionnalité aide à reconnaître les DSL et améliore l'analyse et la compréhension du code.Vous pouvez maintenant déclarer explicitement le type self directement à l'intérieur des blocs en utilisant un commentaire de type YARD.JetBrains a implémenté une prise en charge basique pour reconnaître les déclarations supplémentaires de RBS lorsqu'elles ne sont pas présentes dans vos fichiers Ruby. Cette prise en charge est particulièrement intéressante pour les projets qui utilisent beaucoup la réflexion, car ces déclarations peuvent ensuite être utilisées pour l'auto-complétion et pour d'autres fonctionnalités de RubyMine. La fonctionnalité est disponible pour les classes, les modules, les constantes, les méthodes et les variables.Vous n'avez plus besoin de redémarrer le débogueur pour appliquer des modifications aux outils de rendu de type. Cliquez simplement sur le boutonet RubyMine les rechargera instantanément.RubyMine prend automatiquement en charge l'exécution de RuboCop en mode serveur. Pour utiliser cette fonctionnalité, les conditions suivantes doivent être respectées :Vous pouvez désormais consulter facilement les informations de Brakeman dans RubyMine, dans un format convivial. Résolvez rapidement les problèmes de sécurité grâce à un accès facile à la documentation de Brakeman, aux indicateurs de confiance et bien plus. Assurez-vous que la gemmeest installée, puis allez danspour lancer l'analyse.RubyMine fournit une prise en charge complète de la syntaxe, qui inclut notamment la reconnaissance, la résolution et des suggestions de saisie semi-automatique. JetBrains a également implémenté des configurations Run/Debug pour améliorer votre expérience de test.JetBrains a ajouté la prise en charge des déclarations de fixtures dans les tests RSpec utilisant des blocs. Cette prise en charge comprend des fonctionnalités telles que la résolution de variable, la mise en évidence de la syntaxe et la gestion automatique de l'insertion de blocspour. Pour l'activer, vous devez installer la gemme