Principales nouveautés

switch

Expérience utilisateur

Java

STR

Kotlin

Main

src/Main.kt

src/main/kotlin/Main.kt

Scala

apply

inline

try

catch

finally

?=>

using

using

using

Systèmes de contrôle de version

Outils de build

Frameworks et technologies (Ultimate)

.http

@

{$auth.token("my-keycloak1")}

/

@Scheduled

<dependencies>

dependencies {

pom.xml

build.gradle

application.yaml

application.properties

application.yaml

application.properties

Collaboration et développement à distance (Ultimate)

Kubernetes (Ultimate)

kubeconfig

kubeconfig

kubeconfig

~/.kube/config

import

import

import

Performances

Outils de bases de données (Ultimate)

Des intervalles d'introspection pour chaque source de données.

Un niveau d'introspection automatique pour Oracle.

La prise en charge de nouveaux objets dans SQL Server : fonctions de partition, schémas de partition, partitions et propriétés de table et d'index associées, tables de registre et filegroups.

La prise en charge des vues matérialisées dans Redshift, qui sont désormais introspectées et affichées dans un nœud dédié.

Développement web (Ultimate)

import type

exports

defineSlots

slot

defineExpose

defineOptions

signal

computed

effect

@Input

@Output

node:test

Intégration de Space

Autre

La publication d'IntelliJ IDEA 2023.3 marque une nouvelle étape dans l'évolution de l'AI Assistant, qui est sorti de la phase technique de préversion et propose de nombreuses améliorations significatives. Par ailleurs, cette version apporte une prise en charge complète des dernières fonctionnalités de Java 21, une barre d'outils flottante intuitive avec des actions d'édition et une option Run to Cursor directement disponible pour améliorer le workflow de débogage. Enfin, IntelliJ IDEA Ultimate offre maintenant une intégration transparente et une prise en charge immédiate de Kubernetes.L'AI Assistant est maintenant accessible à tous et apporte de nombreuses nouveautés et fonctionnalités améliorées pour rendre votre travail avec les EDI de JetBrains encore plus productif.Ses dernières mises à jour apportent une génération de code améliorée directement dans l'éditeur, un chat IA contextuel qui répond aux requêtes concernant votre projet sans que vous ayez à copier de code, et des actions d'IA qui tiennent compte du projet et utilisent un contexte étendu pour fournir des résultats plus complets. Une nouvelle visionneuse de différences permet d'identifier facilement les modifications apportées à votre code par les actions d'IA.Vous pouvez utiliser l'AI Assistant dans IntelliJ IDEA Ultimate en tant que fonctionnalité supplémentaire en vous abonnant à JetBrains AI Service.IntelliJ IDEA 2023.3 prend entièrement en charge les dernières fonctionnalités de Java 21. Ces mises jour incluent des ajouts importants tels que les threads virtuels, les modèles de records, la correspondance de modèles pour les expressionset les collections séquencées, ainsi que des aperçus pour les fonctionnalités de langage les plus récentes comme les modèles de chaînes et les valeurs délimitées.IntelliJ IDEA 2023.3 introduit une nouvelle optionqui permet d'exécuter le code jusqu'à une ligne spécifique pendant le débogage. Une fois votre programme en pause, survolez la ligne jusqu'à laquelle vous souhaitez exécuter le code et cliquez sur la fenêtre contextuelleVous pouvez également appeler cette fonctionnalité avec le raccourci clavier (Alt + F9) une fois le curseur placé sur la ligne souhaitée.IntelliJ IDEA 2023.3 introduit une barre d'outils flottante qui s'affiche à côté des extraits de code sélectionnés pour faciliter l'accès aux actions d'édition comme Extract, Surround, Reformat et Comment, ainsi qu'aux actions contextuelles. Vous pouvez utiliser le menu kebab (trois points verticaux) pour personnaliser la barre d'outils flottante. Pour la masquer, utilisez le même menu ou allez danset cochez l'optionIntelliJ IDEA Ultimate 2023.3 intègre le plugin Kubernetes, toutes ses fonctionnalités pour le développement d'applications basées sur Kubernetes sont donc immédiatement disponibles. Cette intégration simplifie le workflow pour le déploiement, le débogage et la gestion des clusters Kubernetes directement à partir de l'EDI.Suite à vos retours d'expérience sur la nouvelle interface utilisateur, JetBrains a implémenté une option permettant de masquer la barre d'outils principale dans le mode d'affichage par défaut de l'EDI, tout comme dans l'ancienne interface utilisateur. Pour masquer la barre d'outils, allez danset décochez l'optionDans la version 2023.1, JetBrains avions introduit la possibilité d'enregistrer plusieurs dispositions de fenêtres d'outils et de passer de l'une à l'autre. IntelliJ IDEA 2023.3 poursuit dans ce sens en ajoutant une nouvelle option de disposition, qui permet de rétablir l'apparence par défaut de votre espace de travail. Cette disposition n'est pas personnalisable. Vous pouvez y accéder dansAfin d'améliorer votre expérience de navigation lorsque vous travaillez simultanément avec différents types de fichiers dans l'éditeur, JetBrains a introduit un code couleur par défaut pour les onglets de l'éditeur qui correspond à celui de la fenêtre d'outils. Vous pouvez gérer ce paramètre dansPour IntelliJ IDEA 2023.3, JetBrains a modifié l'icône pour macOS afin de respecter les directives de style du système d'exploitation.La fonctionnalité, qui permet de naviguer rapidement dans les fenêtres d'outils et les boîtes de dialogue, est maintenant accessible via un raccourci. En faisant le focus sur une arborescence ou sur une liste, vous pouvez comme auparavant appeler la recherche à partir du menude la fenêtre d'outils. Vous pouvez aussi utiliser le raccourciou simplement commencer à saisir votre requête. Si vous souhaitez attribuer un raccourci personnalisé à la fonctionnalité, vous pouvez le faire dansSuite à l'introduction des modèles de chaînes dans Java 21, JetBrains a implémenté une nouvelle inspection pour simplifier le remplacement des chaînes concaténées. L’EDI fournit désormais une suggestion de correctif rapide pour remplacer la concaténation par le processeur de modèleIl est désormais possible d'appliquer la refactorisation Move aux classes locales pour les déplacer dans votre base de code. Pour ce faire, commencez par appliquer la refactorisation, accessible via des actions contextuelles ou en appuyant sur F6. Une fois la conversion effectuée, appelez la refactorisationen appuyant à nouveau sur F6 et sélectionnez la destination souhaitée pour la classe.JetBrains a amélioré la saisie semi-automatique du code pour les méthodes utilitaires, qui sont souvent statiques et situées dans d'autres classes. Désormais, lorsque la classe cible est le premier paramètre, les méthodes statiques sont traitées de la même manière que les méthodes d'instance, ce qui rend les suggestions de saisie semi-automatique pertinentes plus visibles. Pour épurer la fenêtre contextuelle de saisie semi-automatique du code et faciliter la recherche dans les suggestions de méthodes utilitaires, JetBrains a rassemblé ces méthodes dans une liste qui s'affiche lorsque vous appelez la saisie semi-automatique du code une seconde fois. Il est possible que cela change dans une future version, en fonction de l'évolution de la fonctionnalité.L'analyse du code d'IntelliJ IDEA couvre maintenant davantage de scénarios pour l'identification et la mise en évidence des erreurs dans les expressions conditionnelles qui sont toujours évaluées à la même valeur. Par exemple, l'EDI peut maintenant reconnaître les longueurs de chaîne possibles ou estimer les résultats de la concaténation de chaînes, et déclencher des inspections lorsque du code redondant ou potentiellement problématique est détecté.Pour les personnes qui commencement à se familiariser avec IntelliJ IDEA et Kotlin, une option permet d'ouvrir un nouveau projet contenant un exemple de code, qui s'accompagne désormais de conseils pour les utilisateurs débutants. Dans l'assistant, cochezpour obtenir un projet sandbox basique qui comprend des conseils sur l'utilisation des principales fonctionnalités de l'EDI. En suivant ces conseils dans l'exemple de projet, vous pourrez essayer plusieurs fonctionnalités et vous familiariser plus facilement avec l'EDI.Pour le système de build IntelliJ, vous pouvez dorénavant créer un projet qui utilise une structure de projet concise avec moins d'imbrications de dossiers. Le chemin d'accès au fichierest désormaisau lieu de. Cela fait gagner du temps au niveau de la navigation et réduit la complexité dans les projets pour lesquels une structure de dossiers à plusieurs niveaux n'est pas nécessaire.Si vous ajoutez un fichier Kotlin à un module Java, IntelliJ IDEA peut désormais ajouter automatiquement toutes les dépendances Kotlin requises en modifiant les scripts de build. Vous pouvez facilement consulter ces modifications et les annuler. La configuration automatique est actuellement disponible pour les projets Gradle répondant à des critères spécifiques.Lors de la publication de Kotlin 1.9.20, JetBrains avait annoncé la version bêta du compilateur K2. Les projets qui utilisent le compilateur K2 sont maintenant entièrement pris en charge dans l'EDI et le plugin Kotlin intégré à l'EDI les traite de la même manière que les projets basés sur K1.Veuillez noter que le plugin Kotlin intégré à l'EDI utilise toujours le compilateur K1. Un plugin basé sur K2 est en cours de développement et sera annoncé prochainement.À partir de la version 2023.3, la prise en charge des nouvelles versions de Kotlin est intégrée aux mises à jour d'IntelliJ IDEA et d'Android Studio, vous n'avez donc plus besoin de mettre à jour le plugin Kotlin à partir de la Marketplace JetBrains. À l'avenir, les versions bêta et stables de Kotlin feront l'objet d'une prise en charge intégrée lors de chaque mise à jour majeure de l'EDI.IntelliJ IDEA 2023.3 inaugure une nouvelle façon de créer des projets Kotlin Multiplatform avec l'assistant web Kotlin Multiplatform. Cet assistant harmonise l'expérience utilisateur sur toutes les plateformes et permet d'obtenir les mises à jour plus rapidement, car elles sont disponibles indépendamment des publications des versions majeures de l'EDI. JetBrains prévoit de développer une version EDI et un outil en ligne de commande par la suite. Le nouvel assistant couvre actuellement les cas d'utilisation de Kotlin Multiplatform les plus populaires et JetBrains continuera d'y ajouter des fonctionnalités.Les modules Kotlin sont de retour ! Avec la version 2023.3, vous avez de nouveau la possibilité d'ajouter des modules Kotlin à votre projet et de créer facilement des projets Kotlin multi-modules. JetBrains continuera d'améliorer cette fonctionnalité remaniée.IntelliJ IDEA 2023.3 améliore la prise en charge de Scala 3 et porte une attention particulière aux enums. L'EDI détecte maintenant les enums non extensibles et vous en avertit. Il fournit une propagation des annotations améliorée, des modificateurs aux symboles générés et des extensions de types précises pour les méthodes, en prenant en compte seulement les superclasses directes. Les erreurs dues aux doublons d'éléments synthétiques sont désormais correctement indiquées et la saisie semi-automatique des enums a été améliorée. JetBrains a aussi amélioré l'analyse du code Scala 3 en supprimant la mise en évidence d'erreur qui survenait parfois de façon aléatoire. De plus, l'éditeur de logiciels pour développeurs a amélioré la mise en évidence du code pour les modificateurs de paramètres, ainsi que la fenêtre contextuelleIntelliJ IDEA a bien progressé dans la détection du code inaccessible, et de nombreux faux positifs du code rouge ont été éliminés. L'EDI identifie désormais avec exactitude le code utilisé dans le contexte des exceptions levées et des blocset, tout en tenant compte des importations implicites. De plus, JetBrains a introduit la possibilité de supprimer les inspectionsetpour les fichiers Scala non standard, comme les feuilles de calcul.Dans IntelliJ IDEA 2023.3, JetBrains a réorganisé le workflow de configuration des conseils d'insertion afin qu'il soit plus facile de comprendre quels types de conseils sont disponibles et comment les utiliser. Ces conseils sont désormais alignés et positionnés sur le côté droit de l'écran, pour ne pas obstruer la vue sur le code.Les conseils d'insertion et autres informations qui s'affichent dans l'éditeur sont destinées à améliorer la lisibilité du code et à faciliter le codage. Toutefois, un excès d'information peut finir par encombrer l'interface. La nouvelle fonctionnalité X-Ray pour Scala vous permet de désactiver ces conseils. Vous pouvez les réactiver ensuite, lorsque vous avez besoin d'informations supplémentaires, en appuyant deux fois sur Ctrl et en maintenant la touche enfoncée. Votre éditeur conserve ainsi une apparence nette et épurée tant que vous n'avez pas besoin de prendre connaissance des conseils.Les paramètres Scala sont désormais faciles à trouver avec la recherche de texte. Dans le volet, JetBrains a ajouté un boutonqui permet d'accéder à des informations plus complètes sur la façon dont des éléments spécifiques sont utilisés dans votre base de code. Pour améliorer la lisibilité du code, la fenêtre d'outilsutilise désormaisafin de distinguer les paramètres implicites des paramètres normaux. JetBrains a également introduit de nouvelles icônes pour les objets exécutables, les classes de test, les classes d'exception et les enums dans les fenêtres d'outilsetJetBrains a apporté plusieurs améliorations à la prise en charge de l'interface en ligne de commande Scala. Tout d'abord, vous pouvez désormais utiliser la saisie semi-automatique pour les directives, et lorsque vous le faites, leurs éléments sont automatiquement mis en forme et mis en évidence correctement. Ensuite, lorsqu'un symbole est importé automatiquement, il est immédiatement intégré de façon fluide dans le fichier sous les directives, ce qui permet d'avoir un code plus propre et mieux organisé.Auparavant, le plugin Scala incluait les dépendances transitives parmi les dépendances directes et dans certains cas des dépendances de projet inutiles étaient prises en compte. Le plugin calcule désormais toutes les dépendances transitives lors de l'importation ou du rechargement. Cette nouvelle approche vous donne plus de contrôle sur la structure du projet. JetBrains s'est assuré que les modules sbt fonctionnent correctement avec la bibliothèque standard Scala en supprimant tous les cas dans lesquels ils pourraient s'appuyer par erreur sur le SDK Scala. Par ailleurs, JetBrains a corrigé les problèmes qui causaient le blocage de l'historique des commandes sbt lors de l'importation ou du rechargement de projets sbt et a amélioré le processus de récupération des versions disponibles de Scala et sbt lors de la création d'un nouveau projet. JetBrains a également décidé d'abandonner la prise en charge du plugin sbt-android à partir de cette version.JetBrains étend l'intégration de GitLab, inaugurée dans la version 2023.2 d'IntelliJ IDEA, avec la prise en charge des extraits de code GitLab. Vous pouvez désormais créer des extraits de code publics ou privés directement dans l'EDI. Pour créer un nouvel extrait de code, sélectionnez un fragment de code dans l'éditeur (ou un fichier ou dossier dans la fenêtre d'outils Project), faites un clic droit sur la sélection pour appeler le menu contextuel et choisissez l'option. Une boîte de dialogue s'affiche alors pour vous inviter à fournir des informations générales sur votre extrait de code et à définir ses paramètres de confidentialité.IntelliJ IDEA 2023.3 a repensé l'examen des modifications. Désormais, au lieu de parcourir chaque fichier un par un, vous pouvez consulter tous les fichiers modifiés à partir de l'ensemble des modifications regroupées dans un même cadre déroulant. Cette nouvelle visionneuse de différences est compatible avec les révisions de GitLab, GitHub et JetBrains Space.Les projets Gradle s'ouvrent maintenant plus rapidement car l'EDI ne télécharge plus automatiquement les fichiers sources JAR pour toutes les dépendances. Si vous avez besoin d'accéder à des fichiers sources spécifiques, utilisez le raccourci Ctrl+B et téléchargez-les lorsque l'EDI vous invite à le faire.JetBrains a activé le nouveau mécanisme d'importation rapide Maven pour tous les projets, y compris pour ceux qui ont été créés à l'aide de l'ancienne implémentation d'importation. Cela accélère considérablement l'importation. La première fois que vous ouvrez un projet dans la version 2023.3, l'EDI effectue une resynchronisation complète et vous informe de la migration. Vous pouvez ajuster ce paramètre dansJetBrains a modifié le mode de gestion du regroupement des modules de projets. Il regroupe maintenant automatiquement les modules en fonction de leurs noms qualifiés. Si nécessaire, vous pouvez renommer les modules manuellement et ces noms subsisteront lors des rechargements ultérieurs des projets Maven.Maven 3.9.3 est désormais intégré à IntelliJ IDEA. L'EDI ne prend plus en charge Maven 3.0.JetBrains a amélioré la fenêtre d'outilsdans le client HTTP afin de simplifier la navigation dans les gros fichiers. Cette mise à jour introduit des étiquettes avec un code couleur pour les types de requêtes et répertorie leur contenu de manière plus claire.Le client HTTP prend désormais en charge la déclaration de variables à l'aide de. Vous n'avez plus besoin de fichiers d'environnement supplémentaires pour réutiliser des valeurs dans plusieurs requêtes et l'EDI fournit la saisie semi-automatique du code pour les valeurs afin que vous puissiez les ajouter facilement.Le client HTTP prend désormais en charge l'authentification à l'aide des types d'autorisation OAuth 2.0 par mot de passe et informations d'identification client. Grâce à cette mise à jour, vous pouvez référencer les données d'authentification dans vos requêtes à l'aide de la nouvelle syntaxeet accéder au fichier JSON contenant les détails d'authentification. Ce changement simplifie le processus d'exécution des requêtes et élimine le besoin de récupérer manuellement les jetons.IntelliJ IDEA Ultimate 2023.3 facilite l'utilisation des corps de requête JSON lors de la génération de requêtes HTTP. L'EDI insère désormais tous les paramètres requis au premier niveau du corps de la requête. Il propose également la saisie semi-automatique pour les objets et les tableaux JSON imbriqués.JetBrains a implémenté des fonctionnalités d'édition visuelle pour vous aider à rédiger rapidement des spécifications OpenAPI correctement formatées à l'aide de live templates. Ces actions sont disponibles pour les fichiers YAML et JSON. Pour insérer un modèle pour un objet, survolez la ligne concernée dans la gouttière et cliquez sur l'icône +.La version intégrée de Swagger UI a été mise à jour vers la version 5.0. Pour prévisualiser la documentation OpenAPI, vous pouvez désormais basculer entre les interfaces Redoc et Swagger à l'aide d'une action de barre d'outils flottante. Depuis sa version 5.0, Swagger UI prend également en charge les spécifications OpenAPI 3.1.JetBrains a amélioré la fonctionnalité de saisie semi-automatique pour les URL. Désormais, lorsque vous entrezà un endroit où un chemin d'URL est attendu, l'EDI remplit automatiquement la fenêtre contextuelle de saisie semi-automatique du code avec les URL des points de terminaison du serveur. Ce faisant, il prend en compte les API disponibles dans votre application ainsi que les spécifications OpenAPI jointes pour vous aider à spécifier le chemin de l'URL plus rapidement.En plus des composants Spring, la fenêtre d'outils Beans inclut désormais des composants Quarkus et Micronaut pour fournir une vue d'ensemble complète et structurée de la configuration des beans de votre projet.IntelliJ IDEA Ultimate propose maintenant la mise en évidence, la saisie semi-automatique et des inspections pour le langage d'expression Micronaut. Il fournit également une mise en évidence de la syntaxe correspondante dans toutes les annotations pertinentes.IntelliJ IDEA Ultimate prend désormais en charge les modèles type-safe Quarkus Qute et fournit ainsi la saisie semi-automatique du code pour les déclarations de paramètres, les paramètres disponibles et les membres d'instances de paramètres. Vous pouvez également utiliser(Ctrl+Alt+Maj+F7) and(Ctrl + B) pour accéder aux utilisations des paramètres dans vos modèles.Vous pouvez désormais utiliser les configurations d'exécutionetpour les projets Quarkus. Les deux configurations d'exécution sont directement accessibles à partir du widgetLa prise en charge des fonctionnalités de Spring 6.1 a été étendue. L'EDI offre maintenant une prise en charge complète pour le nouveau RestClient, avec notamment la saisie semi-automatique pour les URL, la fonctionnalitéet la possibilité de visualiser toutes les utilisations du client dans la fenêtre d'outils. JetBrains a aussi implémenté la mise en évidence du code SQL et la saisie semi-automatique pour les noms des paramètres pour le nouveau JdbcClient. La nouvelle version d'IntelliJ IDEA Ultimate reconnaît aussi l'attribut du planificateuret fournit des suggestions de saisie semi-automatique et la validation des noms de bean utilisés dans ce contexte.JetBrains inaugure le nouveau plugin Spring GraphQL, qui ajoute plusieurs fonctionnalités utiles pour développer des applications Spring créées avec GraphQL Java. Lorsque le plugin est installé, l'EDI fournit la navigation dans le code et la saisie semi-automatique pour Spring GraphQL, ainsi que le mappage de schémas. Vous pouvez également accéder aux implémentations de schémas GraphQL et les afficher dans la fenêtre d'outils Endpoints.IntelliJ IDEA Ultimate 2023.3 intègre le plugin GraphQL au client HTTP. Vous pouvez désormais générer des requêtes GraphQL, ajouter des injections de variables aux corps des messages et bénéficier de fonctionnalités de saisie semi-automatique du code tout lorsque vous travaillez avec des injections GraphQL, le tout directement dans le client HTTP.Vous pouvez maintenant ajouter et modifier des démarreurs Spring Boot dans un module de votre projet, ce qui facilite la gestion des dépendances Maven et Gradle et l'ajustement de la configuration de votre projet. Pour ajouter ou supprimer une dépendance de démarreur, utilisez Ctrl+Clic sur le widget intégréqui s'affiche à côté du blocoud'un fichierouIntelliJ IDEA Ultimate peut maintenant détecter et ajouter automatiquement des configurations de source de données basées sur vos fichiers Spring Bootet. Pour utiliser cette fonctionnalité, il suffit de cliquer sur l'icône de source de données dans la gouttière.IntelliJ IDEA Ultimate est maintenant capable de créer des connexions Kafka dans les applications basées sur Spring à l'aide des données des fichiers de configurationet. Pour vous connecter à un cluster Kafka, assurez-vous d'avoir installé le plugin Kafka, puis utilisez l'icône correspondante dans la gouttière.JetBrains inaugure une prise en charge initiale de Bicep, un langage d'infrastructure en tant que code conçu pour Azure, qui vous permet de créer des modèles Azure Resource Manager (ARM). L'EDI fournit désormais la mise en évidence et la saisie semi-automatique du code à l'aide du protocole du serveur de langage pour Bicep.IntelliJ IDEA 2023.3 fournit une prise en charge beaucoup plus étendue des Dev Containers. Vous pouvez désormais ajouter facilement des outils de développement, environnements d'exécution et bibliothèques supplémentaires en utilisant les fonctionnalités Dev Container qui facilitent la configuration des composants essentiels. JetBrains a également introduit la prise en charge de Docker Compose pour les Dev Containers, ce qui permet de lancer le conteneur principal et les conteneurs dépendants à partir de l'EDI. JetBrains a en outre implémenté la redirection automatique des ports, de sorte que tous les ports que l'application commence à écouter dans un Dev Container soient transférés de manière fluide.IntelliJ IDEA Ultimate 2023.3 améliore l'expérience utilisateur pour les bases de données hébergées dans Kubernetes. Dorénavant, vous pouvez par exemple configurer la redirection de port dans Kubernetes lorsque vous établissez une connexion à une base de données.L'EDI peut désormais identifier les références à des schémas YAML spécifiques incluses dans des commentaires. Il fournit également la saisie semi-automatique du code et la validation de la syntaxe dans les fichiers YAML en fonction du schéma spécifié, qu'il soit stocké localement ou que vous y accédiez à distance.IntelliJ IDEA Ultimate 2023.3 vous permet d'ajouter facilement des contextesà partir de clusters situés dans des répertoires en dehors du système habituel ou attendu. Le projet inclura des liens vers les fichierspour rendre ces clusters disponibles pendant que vous travaillez sur votre projet. Le contenuainsi ajouté ne sera ni copié ni modifié dans le système (). Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous ajoutez et supprimez souvent des clusters Kubernetes à partir d'environnements cloud ou sur site.Pour commencer à utiliser le plugin Kubernetes, désormais intégré à IntelliJ IDEA, vous devrez peut-être installer kubectl ou Helm. S'ils ne sont pas déjà sur votre ordinateur, l'EDI vous proposera de les installer automatiquement pour vous.Telepresence vous permet de déboguer les microservices d'une application Kubernetes localement, comme si votre poste de travail faisait partie du cluster. En vous connectant au cluster en utilisant Telepresence, vous pouvez accéder à l'espace de noms du cluster depuis votre ordinateur et interagir avec les noms DNS d'autres microservices. Telepresence intercepte le trafic des autres services de cluster et vous permet de le rediriger vers les ports de votre choix sur votre ordinateur et déboguer les microservices entièrement localement avec les outils de votre EDI.Dans cette version, JetBrains a rendu le workflow de Telepresence plus accessible en le déplaçant vers le menu contextuel du cluster. JetBrains a également simplifié la gestion des interceptions afin de fluidifier l'expérience de débogage.IntelliJ IDEA Ultimate 2023.3 prend en charge les blocsde niveau supérieur à partir de la version 1.5 du langage de configuration Terraform. Les blocsvous permettent de gérer l'infrastructure actuelle avec Terraform. Lorsqueest utilisé dans un bloc de code, il devient une partie intégrante du plan standard et de l'étape apply et cesse d'être une opération de l'état. Terraform génère automatiquement le code pour les ressources importées pour vous faire gagner du temps lors du développement d'une infrastructure en tant que code.Pour accélérer le démarrage de l'EDI, le téléchargement des index JDK partagés est maintenant activé par défaut. IntelliJ IDEA se connecte désormais en toute fluidité à une ressource dédiée en arrière-plan. Ainsi, il récupère les index partagés et les applique automatiquement à votre JDK.IntelliJ IDEA Ultimate 2023.3 intègre la bibliothèque Lets-Plot pour simplifier la visualisation des données sans code.IntelliJ IDEA 2023.3 propose une fonctionnalité import remaniée, qui marque l'achèvement de la transition vers l’interface utilisateur. Il est désormais possible d'importer vers plusieurs cibles et d'effectuer des modifications simultanées, par exemple en modifiant les formats ou l'encodage pour plusieurs fichiers ou en modifiant des schémas pour plusieurs cibles.Cette version apporte plusieurs mises à jour concernant l'introspection :Cette version offre beaucoup plus de flexibilité quant à l'affichage des nombres dans l'éditeur de données. Plus important encore, vous pouvez spécifier les séparateurs décimaux et de regroupement.Dans la version 2023.3, JetBrains a introduit la prise en charge très attendue de DynamoDB, avec une visionneuse de données, la prise en charge de PartiQL dans l'éditeur et l'introspection pour les tables comportant des clés et des index.IntelliJ IDEA Ultimate 2023.3 résout plusieurs incohérences en ajoutant des instructions. JetBrains a ajouté la possibilité de configurer l'utilisation de l'instruction import type de TypeScript ou du spécificateur de type lors de l'importation d'un type. JetBrains a également amélioré le comportement du champde package.json pour les fichiers TypeScript.JetBrains a ajouté une prise en charge dequi fournit la saisie semi-automatique et la navigation pour le nom du, ainsi que la refactorisation Rename. Cette version apporte également la saisie semi-automatique pour les propriétés avec. Dans IntelliJ IDEA Ultimate 2023.3, les importations requises pour les composants sont ajoutées en fonction du nom spécifié par la fonctionJetBrains a amélioré la prise en charge de la vérification de type stricte dans les modèles Angular. JetBrains a également pris en charge la nouvelle syntaxe de flux de contrôle de la v17 et des signaux, notamment pour les live templates tels queet. De plus, de nouveaux correctifs rapides sont également disponibles avec Alt+Entrée. Par exemple, vous pouvez créer les propriétésetà partir d'un modèle de composant.IntelliJ IDEA Ultimate 2023.3 apporte de nouvelles possibilités de tester le code JavaScript. Les tests Cypress et Playwright sont désormais automatiquement détectés et peuvent être exécutés à partir d'une icône Run dans l'éditeur. JetBrains a également introduit une prise en charge initiale de l'outil d'exécution de test natif Node.js. Les tests déclarés avec l'APIsont maintenant reconnus, ce qui permet l'exécution et le débogage directement à partir de votre code, sans paquets supplémentaires.Naviguez depuis un dépôt ou une révision de code dans Space vers les fichiers correspondants dans votre EDI à l'aide du boutonLe flux de tickets Space vous permet de commencer à coder dans le référentiel pertinent directement à partir du ticket. Une branche est automatiquement créée, puis l'EDI suggère de créer une requête de fusion lorsque vous faites un push des modifications.IntelliJ IDEA 2023.3 reconnaît désormais les paquets Maven hébergés dans les référentiels Space et les inclut dans les suggestions de la fenêtre contextuelle de saisie semi-automatique.IntelliJ IDEA 2023.3 inaugure des changements dans la distribution des plugins. Les plugins Android, Ant et GlassFish sont maintenant disponibles dans la Marketplace JetBrains. Il en est de même pour le plugin XPathView pour IntelliJ IDEA Community Edition.