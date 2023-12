Le service JetBrains AI et la fonctionnalité AI Assistant sont officiellement disponibles dans les EDI de JetBrains

Fournir une assistance par IA dans les workflows utilisateurs fondamentaux de ses EDI.

Créer des fonctionnalités d’IA qui tirent parti de la compréhension du code et de son contexte, qui a toujours été l’un des points forts des EDI de JetBrains.

Fonctionnalités de l’AI Assistant

Service JetBrains AI et partenaires

Disponibilité générale

L’essor de l’IA générative et des grands modèles de langage (LLM) cette année a amorcé une transformation profonde du secteur du développement et ouvre de nouvelles perspectives en termes de créativité.L’utilisation de cette nouvelle technologie pour accroître la puissance des outils JetBrains était une évidence pour l'éditeur de logiciels pour les développeurs. JetBrains la considère comme une nouvelle étape logique dans sa mission d’amélioration de l’expérience de développement et d’automatisation des tâches courantes et répétitives, pour permettre aux développeurs de rester dans le « flow » et de se concentrer sur l’essentiel.Les EDI de JetBrains ont une compréhension avancée de votre code, ainsi que du contexte et de la structure globale de votre projet. Ils peuvent ainsi envoyer aux modèles de langage sous-jacents des informations pertinentes et vous faire bénéficier d’une assistance au codage de premier ordre. L'approche de JetBrains pour la conception de l’AI Assistant a reposé sur deux aspects principaux :Aujourd’hui, l'éditeur de logiciels pour développeurs a le plaisir d’annoncer la tant attendue disponibilité générale de son AI Assistant. Il est désormais accessible aux millions de développeurs qui utilisent les EDI et outils de développement de JetBrains, dans le cadre d’un seul et même abonnement mensuel ou annuel, pour les particuliers comme pour les organisations.Avec l’AI Assistant, vous disposez de la dernière génération d’assistance par IA dans votre éditeur, pour vos workflows de développement et vos tâches quotidiennes. L’AI Assistant est disponible dans les versions 2023.3 de tous les EDI JetBrains et dans ReSharper, ainsi que dans Fleet, et fonctionne avec les nombreux langages de programmation pris en charge par ces produits.Selon le Rapport 2023 sur l’État de l’Écosystème des Développeurs, 60 % des développeurs ont déjà commencé à utiliser des outils de génération de code par IA, et ce nombre ne devrait faire qu’augmenter. JetBrains a constaté un grand intérêt pour l’AI Assistant lors de sa phase de préversion et a pu observer comment les développeurs l’utilisent. L’ensemble de fonctionnalités proposées par l’AI Assistant vient compléter les capacités des outils de productivité que JetBrains proposait déjà et l'éditeur de logiciels pour développeurs est convaincu qu’il sera rapidement adopté.En plus d’enrichir les fonctionnalités déjà disponibles dans les produits JetBrains depuis de nombreuses années, l’AI Assistant apporte de nouvelles capacités puissantes aux environnements de développement. Examinons-en quelques-unes de plus près.L’interface de chat ouverte agit comme un interlocuteur qui connaît le contexte de votre projet et que vous pouvez solliciter directement dans votre EDI. Que vous ayez besoin de savoir à quoi sert une fonction particulière, comment effectuer une tâche dans le langage de votre choix ou comment déboguer une erreur spécifique, le chat IA est là pour vous aider.Lorsque vous posez des questions à l’AI Assistant, il prend en compte les informations contextuelles relatives à votre projet. Le prompt utilise non seulement le contenu du fichier actuel, mais aussi toutes les informations contextuelles pertinentes, comme le langage, les dépendances, les fichiers récemment utilisés et les relations entre les différentes parties du projet. Ainsi, tous les facteurs et éléments susceptibles d’avoir un lien avec votre question sont pris en compte afin de vous donner la réponse la plus précise et spécifique possible.Les capacités de refactorisation qu’offrent les EDI JetBrains sont particulièrement appréciées des utilisateurs et l’AI Assistant apporte une autre façon de les utiliser. Dans le nouveau menu contextuel AI Actions, vous avez maintenant la possibilité d’utiliser l’option Suggest Refactoring avec l’AI Assistant pour n’importe quel morceau de code.L’AI Assistant vous suggérera non seulement une refactorisation adaptée pour votre code, mais il vous expliquera aussi la logique derrière cette suggestion. Comme toutes les fonctionnalités fournies par l’AI Assistant, ces suggestions sont contextuelles et tiennent compte des contraintes actuelles de votre projet.Si vous souhaitez utiliser une suggestion faite par l’AI Assistant, vous pouvez facilement insérer le code sous forme de diff dans votre fichier actuel, ce qui vous permet de voir précisément ce qui sera modifié.En plus d’améliorer votre code, l’AI Assistant peut également vous aider à le générer ! En utilisant les informations contextuelles d’arrière-plan et en incluant dans le prompt le code situé au-dessus et en dessous du curseur, l’AI Assistant peut prédire ce que vous voulez écrire ensuite et compléter le code pour vous.L’AI Assistant peut faire bien plus que vous aider à écrire et à améliorer votre code et offre des fonctionnalités pour d’autres tâches importantes du workflow de développement. L’une d’elles est la rédaction de documentation, une tâche nécessaire, mais plutôt impopulaire !Dans le menu contextuel AI Actions, sélectionnez Write Documentation et l’AI Assistant générera une documentation riche et déjà formatée pour la fonction ou la classe sélectionnée. Cette action peut être appelée depuis n’importe quel emplacement dans votre code cible. L’AI Assistant détectera automatiquement l’unité à analyser et générera la documentation correspondante.Une autre tâche importante est la rédaction de messages de commit de qualité. Pourtant, cette tâche est souvent négligée car elle est perçue comme une activité fastidieuse qui peut interrompre le flow.L’AI Assistant vous permet de générer automatiquement des messages de commit en envoyant le diff de votre commit et tout le contexte pertinent dans le modèle de prompt. Il peut ensuite expliquer en langage naturel ce qui a été modifié et vous fournir un template que vous pourrez utiliser pour créer votre propre message de commit de façon descriptive et précise.L’AI Assistant est alimenté par le service JetBrains AI. Ce service permet à JetBrains de transmettre les prompts générés par l'EDI à divers grands modèles de langage de manière sécurisée et transparente.Le service JetBrains AI offre une flexibilité importante en ce qui concerne les modèles que JetBrains peut proposer avec l’AI Assistant. Comme JetBrains n'est pas obligé de faire appel à un fournisseur spécifique, l'entreprise sera en mesure de faire évoluer son utilisation des modèles à mesure que les technologies dans ce domaine progresseront. Cela lui donne la possibilité de choisir le meilleur modèle ou la meilleure approche pour résoudre votre problème.JetBrains opère avec la plus grande diligence et assure qu'il ne va jamais collaborer avec des prestataires de LLM susceptibles de collecter les données de ses clients ou de les utiliser à des fins d’entraînement. L’AI Assistant fonctionne actuellement avec OpenAI et les propres modèles de JetBrains.« JetBrains a effectué un travail remarquable en intégrant la puissance des modèles d’OpenAI dans le workflow quotidien des développeurs, » a déclaré James Dyett, Head of Platform Accounts chez OpenAI. « L’alliance de l’AI Assistant et des capacités de raisonnement avancées de nos modèles rendent les développeurs bien plus productifs pour la réalisation de nombreuses tâches, notamment en matière de compréhension et de création du code. »JetBrains travaille également à l’intégration des LLM de Google, qui seront disponibles très prochainement.« Nous sommes ravis de nous associer à JetBrains afin que JetBrains AI utilise nos modèles de codage avancés. », a déclaré Warren Barkley, Senior Director of Product Management pour Vertex AI, Google Cloud. « En intégrant Codey et Vertex AI, JetBrains améliore considérablement l’expérience des développeurs en leur fournissant des capacités de saisie semi-automatique du code et de débogage assistées par IA et des explications génératives qui accélérent toutes les étapes du cycle de développement logiciel. »JetBrains a pu apporter l’IA dans ses outils de façon intégrée, productive et transparente, avec la même approche que pour toutes les solutions que l'entreprise a développées auparavant.L’AI Assistant est maintenant disponible en tant que fonctionnalité supplémentaire pour les clients des éditions payantes des produits JetBrains, sur la base d’un abonnement au service JetBrains AI.Veuillez noter que l’accès à l’assistance par AI est limité aux territoires dans lesquelles les services des fournisseurs de JetBrains sont disponibles.Pour essayer les services d’IA, téléchargez la version 2023.3 de votre EDI JetBrains préféré, ouvrez la fenêtre d’outils AI Assistant et connectez-vous avec votre compte JetBrains.