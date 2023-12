Intégrer l’assistance par IA dans les workflows utilisateurs de base de l’EDI.

Établir un lien étroit entre les fonctionnalités d’IA et la compréhension du code, qui est depuis toujours l’un des grands points forts des EDI JetBrains.

AI Launch pour en savoir plus

L’IA générative et les grands modèles de langage (LLM) transforment profondément les outils de développement logiciel et pour JetBrains, l’intégration de cette technologie dans ses produits était une évidence. L'approche JetBrains pour la création de cette fonctionnalité d’assistance par l'IA est principalement fondée sur deux éléments :Les fonctionnalités d’IA sont fournies par le service JetBrains AI. Ce service vous connecte de façon transparente, en tant qu’utilisateur du produit, à différents grands modèles de langage (LLM), et vous donne accès à des fonctionnalités spécifiques générées par IA dans de nombreux produits JetBrains. Il prend actuellement en charge OpenAI et héberge également plusieurs modèles plus petits créés par JetBrains. L'éditeur de logiciels pour développeurs prévoit d’étendre la prise en charge à davantage de fournisseurs par la suite, afin de donner accès à ses utilisateurs aux meilleurs modèles et options disponibles.En juin, l'éditeur a indiqué les évolutions de ses systèmes d'IA :Utilisez la fenêtre d’outils AI Assistant pour interagir avec le LLM, poser des questions ou itérer sur une tâche. L’EDI fournit un contexte spécifique au projet, notamment les langages et les technologies utilisés dans votre projet. Lorsque vous êtes satisfait du résultat, utilisez la fonction Insert Snippet at Caret pour insérer le code généré par IA dans l’éditeur ou copiez-le simplement.Pour interroger l’IA sur un fragment de code spécifique, sélectionnez-le dans l’éditeur et appelez une action dans le menu AI Actions (disponible dans le menu contextuel de l’éditeur ou en utilisant le raccourci Alt+Entrée). L’action New chat using selection vous permet de fournir votre propre prompt ou requête. Vous pouvez ajouter des prompts d’assistance par IA standard supplémentaires en sélectionnant Explain code, Suggest refactoring ou Find potential problems, en fonction des besoins.Si vous devez générer de la documentation pour une déclaration en utilisant un LLM, appelez le menu AI Actions et sélectionnez l’action Generate documentation. La génération de documentation est actuellement prise en charge pour Java, Kotlin et Python.Pour Java et Kotlin, elle est suggérée lorsque vous utilisez la méthode standard de génération de stubs de commentaires de documentation : saisissez. L’EDI générera les parties statiquement connues du commentaire (telle que les balisesdans Java) et l’IA générera le texte de la documentation pour vous.JetBrains AI s’intègre à vos outils de développement préférés, tels que IntelliJ IDEA, PyCharm, Visual Studio Code, GitHub et bien d’autres. JetBrains AI vous permet également de dialoguer avec le modèle de langage, de lui poser des questions sur des sujets liés à la programmation, ou de lui demander de générer du code, des commentaires, des messages de commit et bien plus encore. JetBrains AI est une fonctionnalité majeure de la famille d’EDI JetBrains dans la version 2023.2, offrant une intégration des modèles de langage de grande taille dans le flux de travail de développement de l’EDI.JetBrains organise l'événement en ligne AI Launch mercredi 06 décembre à 17h00 (CET), à l'occasion duquel les créateurs de ses solutions d'IA présenteront le service JetBrains AI et les fonctionnalités de l'AI Assistant.