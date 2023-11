#[Override]

L’équipe PhpStorm s’est toujours efforcée de fournir une prise en charge complète des nouvelles versions de PHP le plus tôt possible et c’est encore une fois le cas avec PHP 8.3.Cette nouvelle version de PHP dont la sortie est prévue le 23 novembre comprend notamment les constantes de classe typées, des améliorations des classes en lecture seule, le nouvel attribut, la nouvelle fonction, ainsi que plusieurs nouvelles obsolescences et mises à jour :PhpStorm intègre déjà de manière transparente la plupart des fonctionnalités récentes du langage dans votre workflow. Nous évoquons donc ici uniquement les toutes dernières mises à jour de PHP 8.3, afin que vous puissiez commencer à en tirer parti immédiatement.Avec PHP 8.3, vous pouvez signaler explicitement les remplacements de méthodes avec le nouvel attribut #[Override]. S’il y a lieu, PhpStorm vous suggère d’ajouter l’attribut :PHP 8.3 introduit la fonction json_validate() pour améliorer l’efficacité de la validation JSON. PhpStorm détecte les patterns pertinents et recommande l’utilisation de json_validate() pour une meilleure utilisation de la mémoire :Avec PHP 8.3, vous pouvez déclarer des types pour les constantes de classe. PhpStorm prend en charge cette fonctionnalité avec la complétion des indications de types et des vérifications pour la compatibilité et la redéclaration.Les inspections de PhpStorm prennent en compte les obsolescences de PHP 8.3 afin que votre base de code reste à jour :Si vous n’avez pas encore essayé PhpStorm 2023.2.4, téléchargez-le dès aujourd’hui pour bénéficier de sa compatibilité avec PHP 8.3.