Langages de programmation les plus utilisés au cours des 7 dernières années

Tendances concernant les salaires des développeurs



Part des employés les mieux payés par langage principal. Les employés les mieux payés sont ceux dont les salaires se situent dans le quartile supérieur de leur pays ou de leur région.

Le paysage complexe des services d'IA générative

Je m'inquiète de la sécurité dans le cadre de l'utilisation de services de génération par intelligence artificielle

Je suis prêt·e à utiliser des services cloud de génération par intelligence artificielle pour des tâches professionnelles

Je m'inquiète de l'éthique dans le cadre de l'utilisation de services de génération par intelligence artificielle

Il est peu probable que les outils d'intelligence artificielle, locaux ou hors ligne, atteignent le niveau de qualité et de performance des solutions basées dans le cloud

La politique de mon entreprise limite l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle cloud

Je crains que l'IAG (intelligence artificielle générale) ne cause du tort aux humains



À quelle fréquence utilisez-vous les fonctionnalités d'assistants IA suivantes pour coder ?

Mode de vie des développeurs



Quels langages de programmation avez-vous commencé à apprendre ou continué à apprendre au cours des 12 derniers mois ?

Les résultats de l'enquête montrent que les développeurs aiment apprendre et acquérir de nouvelles compétences tout au long de leur carrière. L'intérêt pour l'apprentissage de nouveaux langages est élevé, Python, JavaScript et Java arrivant en tête de liste des langages que les répondants ont commencé à apprendre ou continuent d'apprendre. Plus de 50 % des personnes qui apprennent de nouveaux langages le font par intérêt, 44 % parce qu'elles sont motivées par des projets personnels et 43 % pour se former aux dernières technologies. La popularité de Python est confirmée par l'indice TIOBE et l'intérêt croissant pour l'intelligence artificielle, l'automatisation, l'analyse et la visualisation de données dans de nombreuses organisations en font un langage utile pour tout développeur.

Autres éléments clés

41 % des personnes interrogées ont contribué à des projets open source ; 20 % le font assez régulièrement.

49 % des personnes interrogées sont impliquées dans le développement à distance et 61 % disent avoir pratiqué le développement collaboratif (45 % en ligne et 30 % en présentiel).

L’utilisation des applications mobiles comme outils de communication professionnels (e-mail, messagerie instantanée, etc.) a clairement chuté, après avoir culminé en 2020 et 2021. Cela peut s’explique par le retour au bureau d’un nombre croissant de salariés, que de nombreuses entreprises semblent encourager.

JetBrains a rendu disponible son rapport sur l'état de l'écosystème des Développeurs qui s’appuie sur les réponses de plus de 26 000 personnes dans le monde entier, qui ont participé à son enquête entre juin et juillet de cette année.L'écosystème des développeurs est vaste et diversifié, ce qui en fait un domaine d'exploration et d'apprentissage passionnant. L'objectif de l'enquête annuelle de JetBrains est de découvrir les dernières informations sur les développeurs, les projets sur lesquels ils travaillent et les technologies qu'ils utilisent, et de partager les données et les faits les plus intéressants avec la communauté.JetBrains se livre à cet exercice depuis 7 ans déjà, cherchant à suivre et à comprendre les évolutions du secteur des technologies et leurs conséquences pour les développeurs à l’échelle mondiale. Dans l'édition 2023, JetBrains a collecté des informations sur l’utilisation et la popularité des langages de programmation, des outils de développement et des frameworks, sur la formation à la programmation, ainsi que sur le modes de vie et les habitudes de la communauté des développeurs.Cette année, l'éditeur a également ajouté à son enquête des questions sur l'IA, afin d'en apprendre plus sur le point de vue des développeurs sur cette technologie, sur les fonctionnalités des assistants IA les plus utilisées et sur le degré d'adoption des outils améliorés par l'IA.Avec 61% de parts d'utilisation en 2023, JavaScript est le langage le plus utilisé. En fait, au cours des trois dernières années, les trois langages les plus utilisés sont restés les mêmes (JavaScript, Python, HTML/CSS), mais la part de JavaScript a connu une baisse constante. Il est probable qu'elle continue à diminuer légèrement, les programmeurs JavaScript étant plus disposés que les autres à apprendre un autre langage.Rust a atteint un nouveau record de popularité cette année. Avec ses mécanismes stricts de sécurité et de gestion de la mémoire, il concurrence C++, mais pourrait commencer par devancer Go, un utilisateur de Go sur six déclarant envisager de passer à Rust. Avec Scala, Rust se démarque aussi comme le langage dont le moins de programmeurs souhaitent changer.Objective-C ayant perdu les deux tiers de ses utilisateurs ces dernières années et semble être en bout de course.Objective-C est apparu pour la première fois en 1984 à l'époque de NeXT. Le langage s'est basé sur la pile du langage C et était à l'origine utilisé pour créer des applications pour macOS (qui s'appelait alors NeXTSTEP).Plus tard en 2011, lorsque le premier iPhone est apparu, Objective-C était le seul choix si vous vouliez développer une application ou un jeu pour iOS. Le problème avec Objective-C est qu'avec le temps, il est devenu assez ancien et pas si simple pour les nouveaux développeurs, par rapport à Kotlin, que les développeurs Android aimaient pour sa syntaxe concise et claire, car il est utilisé beaucoup plus facilement pour écrire des applications qu'avec Java.De toute évidence, Apple ne voulait pas que tous les développeurs mobiles passent progressivement du développement pour iOS à Android simplement à cause d'une syntaxe obsolète illisible. C'est ainsi que l'éditeur a commencé à développer un tout nouveau langage de programmation appelé Swift ! Le 2 juin 2014, Apple a présenté Swift au monde entier, consacrant toute la conférence de la WWDC à ce nouveau langage.De plus, avec la disponibilité d'autres langages multiplateformes, tels que Kotlin ou Dart, les développeurs iOS n'ont que l'embarras du choix et peu de raisons de s'accrocher à Objective-C.Il faut noter que la majorité des développeurs Kotlin (66 %) utilisent le langage pour Android ou des applications côté serveur. Pour autant, le nombre d’utilisateurs de Kotlin Multiplatform a connu une croissance constante ces dernières années.Les développeurs Scala, Go et Kotlin sont les mieux payés en 2023.Depuis 2021, les données de l’enquête n’ont montré aucune augmentation significative de la proportion de développeuses. Il existe toujours un énorme écart entre les genres dans le secteur du développement, avec seulement 5 % de femmes dans la profession aujourd’hui : « Pour assurer l'égalité des chances et une représentation équitable, nous devons, en tant que communauté, trouver de nouvelles approches ».En 2023, la Corée du Sud affiche une tendance prometteuse avec 14 % de programmeuses de moins de 30 ans : « C'est probablement le résultat des politiques gouvernementales stratégiques à long terme mises en place depuis le milieu des années 1990 afin de promouvoir l'égalité des genres et d'encourager les femmes à poursuivre une carrière dans l'informatique ».Avec la montée en puissance de ChatGPT et d'autres outils d'IA génératives, difficile pour JetBrains de ne pas poser de questions concernant ses outils. Il a été demandé aux développeurs s'ils étaient d'accord avec les affirmations suivantes :59 % des développeurs ne font pas confiance aux outils d’IA pour des raisons de sécurité et 42 % d’entre eux sont préoccupés par l’utilisation des services d’IA pour des raisons éthiques. 28 % ont indiqué que la politique de leur entreprise limite l’utilisation d’outils d’IA générative et 19 % pensent que l’IA deviendra hostile aux humains :Par ailleurs, 77 % des développeurs utilisent ChatGPT et 46 % GitHub Copilot. Le plus souvent, les développeurs utilisent un assistant IA pour poser des questions générales sur le développement logiciel en langage naturel.En 2023, les développeurs ayant déjà fait un burnout montrent un plus grand intérêt pour leur santé mentale, avec une implication 7 points de pourcentage plus élevée que celles et ceux qui n'ont pas connu de burnout. Ils sont également 6 points de pourcentage plus susceptibles d'utiliser des applications ou des appareils pour suivre leur activité physique et la qualité de leur sommeil.Il est intéressant de noter que les développeurs touchés par le burnout constatent que des facteurs liés à la santé mentale, tels que l'organisation personnelle et la gestion du temps, ont un impact notable sur leur productivité. À l'inverse, les développeurs qui n'ont pas été confrontés au burnout associent l'augmentation de leur productivité à des facteurs tels que l'apprentissage de nouveaux EDI ou la mise à niveau des fonctionnalités de leur EDI.Les participants âgés de 30 à 39 ans se sont formés à la programmation dans des universités (34 %) ou en suivant des MOOC (18 % pour les cours gratuits, 11 % pour les cours payants). La situation est très similaire pour les personnes âgées d'une vingtaine d'années : 34 % ont suivi des cours dans une université, 23 % des MOOC gratuits et 11 % des MOOC payants. Les langages les plus populaires parmi ces répondants sont Python, JavaScript et Java.