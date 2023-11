Et couvrant Unity, Unreal Engine et Godot

Scalable and Cloud-Native Mobile Game CI/CD Environment Using Unity , par Nemoto Tadashi.

, par Nemoto Tadashi. How To Stop Writing View-Classes for Unity UI , par Dmitrii Ivashchenko.

, par Dmitrii Ivashchenko. Empowering Non-Developers: Creating Editor Tools and Workflow Customizations in Unity , par Ants Aare Alamaa

, par Ants Aare Alamaa Top 10 Unity Assets That Every Project Should Use , par Oles Dibrivniy

, par Oles Dibrivniy godot-playfab – A Godot Extension To Easily Integrate PlayFab, a Cloud-Based Backend as a Service , par Johannes Ebner

, par Johannes Ebner Insights on Testing Unreal Engine Support in Tools With Many Dependencies , par Oleg Kuldyshev

, par Oleg Kuldyshev CI/CD for Unreal Engine Games Using TeamCity , par Daniel Gallo

, par Daniel Gallo Introduction to Data-Oriented Design in Unity , par Johnny Thompson

, par Johnny Thompson How to Apply the Software Engineering Process to the Gamedev Process , par Ryan L’Italien

, par Ryan L’Italien How Sprocket Games Achieved 10x Playtest Velocity for an Unreal Engine Game With Kotlin DSL, BuildGraph, and AWS , par Nicolas Tittley

, par Nicolas Tittley Getting Started Developing for Apple Vision Pro with Unity, par Dan Miller

GameDev Day 2023, l'événement de JetBrains dédié au développement de jeux, a eu lieu le 13 octobre dernier. Il s’agissait de la première édition hybride de l’événement et ce format a rencontré un franc succès.Plus de 4000 participants ont rejoint l'évènement en ligne et 70 personnes ont assisté à la soirée organisée à Chypre, pour suivre les sessions et participer aux discussions sur Unity, Unreal Engine, Godot, le CI/CD, le playtest, et d’autres sujets relatifs au développement de jeux. JetBrains a invité 11 intervenants experts issus de la communauté, qui ont grandement contribué à la réussite de cette édition.Pour ceux qui n'ont pas pu se joindre au GameDev Day le 13 octobre ou qui souhaitent revivre ces moments, les enregistrements vidéo pour la diffusion en direct complète ainsi que pour chaque session individuelle sont disponibles Rappelons ici les sessions qui ont eu lieu lors de cette édition de l'évènement GameDev Day de JetBrains :Vous pouvez contacter les orateurs si vous avez des questions ou des commentaires. Vous trouverez leurs coordonnées dans la description de chaque vidéo ou sur le site web de l'événement.